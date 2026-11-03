Un grup de activiști vrea să facă publice adresele lui Elon Musk și ale altor miliardari. De ce a început campania cu Tesla

De ce a devenit Elon Musk prima țintă a grupului

Capytistas au ales să înceapă campania cu Elon Musk și compania Tesla. Dosarul dedicat acestora include 32 de adrese rezidențiale asociate cu Musk și persoane din conducerea companiei. Fondatorul Tesla este considerat ținta principală, în timp ce fratele său, Kimbal Musk, președinta consiliului de administrație Robyn Denholm și alți directori sunt incluși într-o categorie secundară.

Investitorii precum Vanguard și BlackRock, alături de aproape 40 de furnizori ai Tesla, apar într-o categorie separată. În cazul acestora, grupul spune că a identificat sedii corporative, fabrici sau mine, nu adresele locuințelor.

Dosarele combină informații despre proprietăți cu biografii critice, construite pe baza unor hotărâri judecătorești, decizii ale autorităților din domeniul muncii și documente financiare. Membrii grupului susțin că au folosit registre imobiliare, documente judiciare și informații despre firme, trusturi și societăți cu răspundere limitată prin intermediul cărora persoanele bogate dețin proprietăți.

Activiștii au apelat uneori și la supraveghere fizică, infiltrare și date comerciale despre localizarea persoanelor, colectate prin intermediul publicității online. Tesla nu a răspuns solicitărilor de comentarii trimise de publicație.

Peste 150 de adrese și informații despre averi de 1.400 de miliarde de dolari

Într-un comunicat publicat luni, Capytistas au anunțat că următoarele etape ale campaniei vor include peste 150 de adrese de locuințe, dintre care majoritatea nu au mai fost făcute publice. Grupul promite, de asemenea, peste 3.500 de înregistrări despre persoane a căror avere cumulată ar ajunge la aproximativ 1.400 de miliarde de dolari.

Organizația susține că documentele vor include și informații despre presupuse activități ilegale și probleme de securitate. Acestea sunt acuzații formulate de activiști, nu constatări confirmate independent.

Numele grupului este o combinație între termenul „capybara” și „Zapatistas”, mișcarea indigenă insurgentă din sudul Mexicului. Capibara, un animal cunoscut pentru comportamentul său pașnic, a devenit simbolul organizației în perioada în care Elon Musk conducea inițiativa Department of Government Efficiency, cunoscută sub numele de DOGE. Simbolul face trimitere și la mascota Shiba Inu folosită de Musk pentru promovarea agenției.