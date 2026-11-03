Un grup de activiști vrea să facă publice adresele lui Elon Musk și ale altor miliardari. De ce a început campania cu Tesla
Un grup internațional de activiști, care se prezintă sub numele de Capytistas, intenționează să publice adresele unor proprietăți asociate cu Elon Musk, fratele său Kimbal, membrii consiliului de administrație Tesla și alte persoane influente din mediul de afaceri american. Campania ar urma să includă peste 150 de adrese și mii de documente despre persoane cu averi cumulate de aproximativ 1.400 de miliarde de dolari. Organizatorii spun că vor să atragă atenția asupra legăturilor dintre averea extremă și puterea politică din Statele Unite.
Potrivit unei investigații publicate de WIRED, grupul a pregătit în ultimul an dosare despre miliardari, directori de companii, investitori și persoane pe care le consideră apropiate de aceștia. Doi membri au discutat cu publicația sub protecția anonimatului, invocând motive de securitate. Ei susțin că organizația are o rețea internațională de activiști, cercetători, jurnaliști și artiști și că a atras finanțări de peste 1,2 milioane de dolari.
De ce a devenit Elon Musk prima țintă a grupului
Capytistas au ales să înceapă campania cu Elon Musk și compania Tesla. Dosarul dedicat acestora include 32 de adrese rezidențiale asociate cu Musk și persoane din conducerea companiei. Fondatorul Tesla este considerat ținta principală, în timp ce fratele său, Kimbal Musk, președinta consiliului de administrație Robyn Denholm și alți directori sunt incluși într-o categorie secundară.
Investitorii precum Vanguard și BlackRock, alături de aproape 40 de furnizori ai Tesla, apar într-o categorie separată. În cazul acestora, grupul spune că a identificat sedii corporative, fabrici sau mine, nu adresele locuințelor.
Dosarele combină informații despre proprietăți cu biografii critice, construite pe baza unor hotărâri judecătorești, decizii ale autorităților din domeniul muncii și documente financiare. Membrii grupului susțin că au folosit registre imobiliare, documente judiciare și informații despre firme, trusturi și societăți cu răspundere limitată prin intermediul cărora persoanele bogate dețin proprietăți.
Activiștii au apelat uneori și la supraveghere fizică, infiltrare și date comerciale despre localizarea persoanelor, colectate prin intermediul publicității online. Tesla nu a răspuns solicitărilor de comentarii trimise de publicație.
Peste 150 de adrese și informații despre averi de 1.400 de miliarde de dolari
Într-un comunicat publicat luni, Capytistas au anunțat că următoarele etape ale campaniei vor include peste 150 de adrese de locuințe, dintre care majoritatea nu au mai fost făcute publice. Grupul promite, de asemenea, peste 3.500 de înregistrări despre persoane a căror avere cumulată ar ajunge la aproximativ 1.400 de miliarde de dolari.
Organizația susține că documentele vor include și informații despre presupuse activități ilegale și probleme de securitate. Acestea sunt acuzații formulate de activiști, nu constatări confirmate independent.
Numele grupului este o combinație între termenul „capybara” și „Zapatistas”, mișcarea indigenă insurgentă din sudul Mexicului. Capibara, un animal cunoscut pentru comportamentul său pașnic, a devenit simbolul organizației în perioada în care Elon Musk conducea inițiativa Department of Government Efficiency, cunoscută sub numele de DOGE. Simbolul face trimitere și la mascota Shiba Inu folosită de Musk pentru promovarea agenției.
Membrii Capytistas afirmă că au strâns peste 1,2 milioane de dolari de la persoane înstărite care nu sunt de acord cu concentrarea averii și a influenței politice în mâinile unui număr restrâns de oameni. Ei susțin că organizația funcționează în echipe separate, astfel încât mulți dintre participanți nu cunosc identitatea celorlalți membri.
De ce folosesc activiștii publicarea adreselor ca instrument de protest
Strategia grupului se bazează pe doxing, practica publicării informațiilor personale despre o persoană fără acordul acesteia. Capytistas nu încearcă să evite acest termen și spun că vor să le ofere miliardarilor o experiență similară cu cea a oamenilor ale căror date sunt colectate și comercializate de companiile pe care aceștia le dețin.
Activismul de acest tip a fost folosit și în alte confruntări politice din Statele Unite. În martie 2025, în timpul protestelor organizate în fața reprezentanțelor Tesla, un site anonim numit DOGEQuest a publicat ceea ce susținea că erau adresele proprietarilor de Tesla și ale angajaților DOGE. Într-un alt caz, o publicație online numită Canary Mission a strâns informații despre studenți și profesori implicați în proteste pro-palestiniene.
Publicarea adreselor unor persoane influente ridică însă probleme de securitate, mai ales într-un context în care locuințele unor directori de companii au devenit deja ținte ale unor atacuri. În aprilie, poliția din San Francisco a arestat un bărbat de 20 de ani suspectat că a aruncat un dispozitiv incendiar spre locuința directorului OpenAI, Sam Altman. Dispozitivul a provocat un incendiu la o poartă exterioară, fără să rănească pe cineva.