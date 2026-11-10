Anthropic, dată în judecată pentru că și-ar fi indus în eroare abonații Claude. Promisiunile privind utilizarea AI, contestate în instanță

Potrivit Reuters, decizia a fost pronunțată pe 6 noiembrie 2026 de judecătorul federal Alex Tse, din San Francisco. Acesta a apreciat că reclamanții au prezentat argumente suficiente pentru ca unele dintre acuzațiile privind publicitatea înșelătoare, declarațiile neglijente și încălcarea contractului să fie analizate în continuare.

Hotărârea nu stabilește că Anthropic a încălcat legea, ci permite continuarea procedurilor judiciare.

Abonamente de 100 și 200 de dolari, cu beneficii contestate de utilizatori

În centrul disputei se află abonamentele Claude Max, comercializate în două variante: Max 5x, la 100 de dolari pe lună, și Max 20x, la 200 de dolari pe lună.

Anthropic a promovat aceste abonamente afirmând că oferă de cinci, respectiv de 20 de ori mai multă utilizare decât planul Claude Pro, disponibil la un preț mult mai mic.

Problema, susțin reclamanții, este că aceste multiplicări se aplică utilizării într-o sesiune de cinci ore, nu neapărat volumului total disponibil într-o săptămână sau într-o lună.

Potrivit documentelor prezentate în instanță, utilizatorii abonamentelor Max sunt supuși și unor limite săptămânale, care nu cresc proporțional cu promisiunile publicitare.

De exemplu, în cazul unuia dintre modelele Claude analizate în proces, abonații Max 5x ar beneficia de aproximativ 3,5 ori mai multă utilizare săptămânală decât utilizatorii Pro, în timp ce abonații Max 20x ar primi aproximativ de șase ori mai mult, nu de 20 de ori.

Aceste diferențe au provocat nemulțumiri în rândul utilizatorilor care folosesc intens instrumentele de inteligență artificială, în special pentru programare, analiză de date și alte activități profesionale.

Printre reclamanți se numără Solomon Smith, student la informatică, care utilizează Claude pentru proiecte de programare și alte activități academice, și Karl Kahn, un alt abonat al serviciului.

Cei doi solicită ca procesul să primească statutul de acțiune colectivă, ceea ce ar putea permite reprezentarea a mii de utilizatori Claude Max.

Disputa apare într-un moment în care instrumentele precum Claude Code sunt tot mai utilizate de programatori, iar costurile și limitele de utilizare devin criterii importante în alegerea unui abonament.

Judecătorul consideră că mesajele publicitare ar putea induce consumatorii în eroare

Anthropic a respins acuzațiile, argumentând că utilizatorii ar trebui să înțeleagă faptul că promisiunile privind utilizarea de cinci sau 20 de ori mai mare se referă la fiecare sesiune, nu la întreaga perioadă de facturare.

Compania a susținut, de asemenea, că informațiile despre limitele de utilizare sunt disponibile pe site-ul său.

Judecătorul Alex Tse nu a considerat însă că aceste explicații sunt suficiente pentru respingerea procesului în această etapă.

Potrivit instanței, informațiile referitoare la limitele pe sesiune se găsesc la o distanță de două linkuri față de paginile principale de prezentare a abonamentelor. Astfel, un client poate finaliza achiziția fără să ajungă neapărat la explicațiile respective.

Mai mult, deoarece abonamentele sunt facturate lunar, instanța a apreciat că un consumator obișnuit ar putea interpreta în mod rezonabil promisiunea privind utilizarea de cinci sau 20 de ori mai mare ca referindu-se la beneficiile disponibile pe parcursul unei luni.

Judecătorul a permis continuarea unor acuzații privind publicitatea înșelătoare în temeiul legislației californiene pentru protecția consumatorilor, precum și a celor referitoare la prezentarea neglijentă a informațiilor și încălcarea contractului.

În schimb, alte capete de acuzare, inclusiv unele formulate în baza legislației privind concurența neloială, au fost respinse în forma actuală. Reclamanții au primit posibilitatea de a modifica plângerea.

La momentul publicării informațiilor de către Reuters, reprezentanții Anthropic și avocații companiei nu oferiseră un răspuns solicitărilor de comentarii.

Procesul ar putea avea implicații pentru întreaga industrie AI

Cazul Anthropic aduce în atenție o problemă tot mai importantă pentru serviciile de inteligență artificială bazate pe abonament: diferența dintre beneficiile promovate comercial și resursele pe care utilizatorii le pot consuma efectiv.

Spre deosebire de multe servicii digitale tradiționale, platformele AI trebuie să gestioneze costuri de procesare ridicate și o cerere care poate varia semnificativ. Din acest motiv, furnizorii impun frecvent limite privind numărul de solicitări, cantitatea de informații procesate sau accesul la anumite modele.

Pentru clienți, însă, aceste restricții pot fi dificil de interpretat, mai ales atunci când mesajele publicitare evidențiază multiplicatori precum 5x sau 20x fără să explice suficient de clar perioada la care se raportează.

Problema este cu atât mai relevantă cu cât Anthropic își extinde constant ecosistemul de produse, iar modelele Claude sunt utilizate în activități tot mai complexe, de la dezvoltare software până la automatizarea unor procese informatice.

Compania s-a aflat și în centrul altor controverse în ultimele luni, inclusiv după introducerea unor reguli privind comportamentul utilizatorilor față de chatbotul Claude.

În ceea ce privește actualul proces, decizia instanței reprezintă doar o etapă preliminară. Reclamanții trebuie în continuare să își demonstreze acuzațiile, iar statutul de acțiune colectivă nu a fost încă acordat.

Totuși, rezultatul ar putea avea implicații dincolo de Anthropic. Dacă instanța va stabili că prezentarea beneficiilor abonamentelor a fost înșelătoare, cazul ar putea influența modul în care companiile de inteligență artificială își promovează planurile premium și explică limitele de utilizare.

Pentru o industrie în care serviciile devin tot mai scumpe, iar promisiunile de performanță sunt esențiale în atragerea clienților, transparența privind ceea ce primește efectiv un abonat ar putea deveni la fel de importantă ca performanța tehnologiei.