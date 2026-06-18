Elevii se întorc la școală cu reguli noi. Cum vor arăta testele și evaluările din toamnă. Profesorii care nu respectă noile reguli riscă sancțiuni
Modul în care elevii din România vor fi evaluați la școală se va schimba începând cu anul școlar 2026-2027. Ministerul Educației va introduce standarde naționale de evaluare, ceea ce înseamnă că notele și calificativele vor trebui acordate după criterii unitare, valabile în toate școlile.
Noua măsură este prevăzută în Legea învățământului preuniversitar și vizează elevii din ciclul primar, gimnazial și clasa a IX-a. Oficialii susțin că reforma urmărește să facă evaluarea mai echitabilă și mai apropiată de competențele reale ale elevilor.
Notele vor fi acordate după reguli comune la nivel național
Până acum, profesorii aveau o libertate mai mare în stabilirea criteriilor după care acordau notele. Odată cu introducerea standardelor naționale de evaluare, fiecare disciplină din trunchiul comun va avea repere clare care vor indica ce trebuie să știe și să poată face elevii la fiecare nivel de studiu.
Noile standarde au fost elaborate de instituțiile responsabile de curriculum și evaluare și vor fi folosite ca bază pentru toate testările și evaluările realizate la clasă.
Forma de evaluare rămâne aceeași: elevii din ciclul primar vor primi în continuare calificative, cei din gimnaziu și liceu vor fi notați de la 1 la 10, iar pentru clasele pregătitoare și clasa I vor fi utilizate rapoarte descriptive.
Diferența majoră este că rezultatele vor trebui să reflecte standarde comune la nivel național, nu doar criterii stabilite individual de fiecare profesor.
Profesorii riscă sancțiuni dacă nu respectă standardele
Ministerul Educației precizează că evaluările realizate fără respectarea standardelor naționale vor putea fi considerate abateri disciplinare.
Respectarea noilor reguli va fi verificată prin inspecțiile școlare, iar profesorii vor avea obligația să își fundamenteze evaluările pe baza metodologiilor aprobate oficial.
Specialiștii implicați în elaborarea standardelor consideră însă că introducerea sistemului trebuie făcută gradual. Gabi Bartic, reprezentant al companiei care a dezvoltat noul model de testare, a declarat că inspectoratele școlare vor avea un rol esențial în implementare și a recomandat evitarea sancțiunilor încă din primul an pentru a nu genera rezistență în rândul cadrelor didactice.
Profesorii vor participa la programe de pregătire
Pentru a se adapta la noile reguli, profesorii vor beneficia de workshopuri și programe gratuite de formare.
Potrivit lui Bogdan Cristescu, directorul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare, cadrele didactice vor fi instruite în utilizarea noilor standarde, însă nu vor primi plăți suplimentare pentru participarea la aceste programe.
Experții implicați în proiect susțin că România urmează modele aplicate deja în alte state europene. Printre exemplele invocate se numără Polonia, Estonia și Republica Moldova, țări care folosesc sisteme standardizate de evaluare.
Ministerul susține că independența profesorilor nu va fi afectată
Una dintre principalele preocupări exprimate de profesori este legată de posibilitatea ca noile reguli să limiteze libertatea de evaluare la clasă.
Reprezentanții Ministerului Educației afirmă însă că standardele vor funcționa ca un cadru orientativ și nu vor elimina rolul profesorului în aprecierea progresului elevului.
Potrivit explicațiilor oferite de specialiști, profesorii vor continua să aibă flexibilitate în procesul de notare, însă vor exista limite clare care să împiedice diferențele foarte mari de evaluare între școli și între cadre didactice.
Reducerea diferențelor dintre mediul urban și rural
Un alt obiectiv al reformei este diminuarea decalajelor dintre școlile din mediul urban și cele din mediul rural.
Specialiștii consideră că standardizarea va oferi o imagine mai clară asupra nivelului real al elevilor și va permite intervenții mai eficiente pentru recuperarea dificultăților de învățare.
Ministerul Educației susține că noul sistem va contribui la alinierea evaluării din România la testările internaționale, la reducerea diferențelor dintre școli, la dezvoltarea planurilor individuale de învățare și la monitorizarea mai eficientă a progresului elevilor înaintea examenelor naționale.
Pentru elevi și părinți, schimbarea înseamnă evaluări mai predictibile și criterii mai clare de acordare a notelor, în timp ce pentru profesori aduce responsabilități suplimentare și reguli unitare care vor trebui respectate în toate unitățile de învățământ.