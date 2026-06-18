Elevii se întorc la școală cu reguli noi. Cum vor arăta testele și evaluările din toamnă. Profesorii care nu respectă noile reguli riscă sancțiuni

Notele vor fi acordate după reguli comune la nivel național

Până acum, profesorii aveau o libertate mai mare în stabilirea criteriilor după care acordau notele. Odată cu introducerea standardelor naționale de evaluare, fiecare disciplină din trunchiul comun va avea repere clare care vor indica ce trebuie să știe și să poată face elevii la fiecare nivel de studiu.

Noile standarde au fost elaborate de instituțiile responsabile de curriculum și evaluare și vor fi folosite ca bază pentru toate testările și evaluările realizate la clasă.

Forma de evaluare rămâne aceeași: elevii din ciclul primar vor primi în continuare calificative, cei din gimnaziu și liceu vor fi notați de la 1 la 10, iar pentru clasele pregătitoare și clasa I vor fi utilizate rapoarte descriptive.

Diferența majoră este că rezultatele vor trebui să reflecte standarde comune la nivel național, nu doar criterii stabilite individual de fiecare profesor.

Profesorii riscă sancțiuni dacă nu respectă standardele

Ministerul Educației precizează că evaluările realizate fără respectarea standardelor naționale vor putea fi considerate abateri disciplinare.

Respectarea noilor reguli va fi verificată prin inspecțiile școlare, iar profesorii vor avea obligația să își fundamenteze evaluările pe baza metodologiilor aprobate oficial.

Specialiștii implicați în elaborarea standardelor consideră însă că introducerea sistemului trebuie făcută gradual. Gabi Bartic, reprezentant al companiei care a dezvoltat noul model de testare, a declarat că inspectoratele școlare vor avea un rol esențial în implementare și a recomandat evitarea sancțiunilor încă din primul an pentru a nu genera rezistență în rândul cadrelor didactice.