Elevii revin luni la școală. Când vor avea următoarele patru zile libere consecutive

De luni începe al doilea interval de cursuri din anul școlar 2026–2027. Acesta este programat până marți, 22 decembrie, inclusiv, conform Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3.194/2026.

Datele revenirii la școală sunt aceleași la nivel național. Inspectoratele nu aleg perioade diferite pentru vacanța de toamnă, spre deosebire de pauza mobilă prevăzută pentru februarie–martie.

Patru zile fără cursuri la sfârșitul lunii noiembrie

Elevii vor avea un weekend prelungit înainte de sărbătorile de iarnă. În 2026, ziua de 30 noiembrie cade luni, iar 1 decembrie este marți, astfel încât cele două sărbători legale se leagă de weekendul din 28–29 noiembrie.

Intervalul fără cursuri va începe sâmbătă, 28 noiembrie, și se va încheia marți, 1 decembrie, inclusiv. Revenirea în clase este programată miercuri, 2 decembrie, când continuă al doilea modul.

Baza legală este articolul 139 din Codul muncii, care include ambele sărbători între zilele nelucrătoare. Ordinul privind structura anului școlar stabilește că în zilele de sărbătoare legală nu se organizează cursuri.

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Vacanța de iarnă durează 19 zile

Ultima zi de școală înainte de sărbători este marți, 22 decembrie. Vacanța începe miercuri, 23 decembrie 2026, și continuă până duminică, 10 ianuarie 2027.