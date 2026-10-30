Elevii revin luni la școală. Când vor avea următoarele patru zile libere consecutive
Elevii se întorc la cursuri luni, 2 noiembrie, după vacanța de toamnă, iar următoarea pauză de patru zile consecutive va fi între 28 noiembrie și 1 decembrie. Sărbătorile legale de Sfântul Andrei și Ziua Națională prelungesc weekendul de la sfârșitul lunii, înaintea vacanței de iarnă care începe pe 23 decembrie.
Vacanța de toamnă se încheie duminică
Ultima zi a vacanței de toamnă este duminică, 1 noiembrie. Pauza a început sâmbătă, 24 octombrie, după încheierea primului modul, și cuprinde nouă zile calendaristice, dacă sunt luate în calcul și cele două weekenduri.
De luni începe al doilea interval de cursuri din anul școlar 2026–2027. Acesta este programat până marți, 22 decembrie, inclusiv, conform Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3.194/2026.
Datele revenirii la școală sunt aceleași la nivel național. Inspectoratele nu aleg perioade diferite pentru vacanța de toamnă, spre deosebire de pauza mobilă prevăzută pentru februarie–martie.
Patru zile fără cursuri la sfârșitul lunii noiembrie
Elevii vor avea un weekend prelungit înainte de sărbătorile de iarnă. În 2026, ziua de 30 noiembrie cade luni, iar 1 decembrie este marți, astfel încât cele două sărbători legale se leagă de weekendul din 28–29 noiembrie.
Intervalul fără cursuri va începe sâmbătă, 28 noiembrie, și se va încheia marți, 1 decembrie, inclusiv. Revenirea în clase este programată miercuri, 2 decembrie, când continuă al doilea modul.
Baza legală este articolul 139 din Codul muncii, care include ambele sărbători între zilele nelucrătoare. Ordinul privind structura anului școlar stabilește că în zilele de sărbătoare legală nu se organizează cursuri.
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Vacanța de iarnă durează 19 zile
Ultima zi de școală înainte de sărbători este marți, 22 decembrie. Vacanța începe miercuri, 23 decembrie 2026, și continuă până duminică, 10 ianuarie 2027.
Elevii vor avea astfel 19 zile calendaristice fără cursuri, cuprinzând Crăciunul, Anul Nou și sărbătorile de la începutul lui ianuarie. Școala reîncepe luni, 11 ianuarie, odată cu al treilea modul.
Pentru organizarea programului familiei, principalele date din următoarele luni sunt cele din calendarul de mai jos. Atât pauza de la sfârșitul lui noiembrie, cât și vacanța de iarnă au aceleași repere în toate județele.
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Când este programată vacanța mobilă din 2027
După reluarea cursurilor în ianuarie, elevii vor mai avea o săptămână de vacanță stabilită la nivel județean. Ministerul Educației a rezervat pentru aceasta intervalul 15 februarie–7 martie 2027.
Inspectoratele școlare județene și cel al municipiului București decid săptămâna, după consultările realizate în școli cu elevii, părinții și profesorii. În funcție de alegerea făcută, cursurile celui de-al treilea modul se încheie pe 12, 19 sau 26 februarie.
Reluarea activității după această pauză va fi pe 22 februarie, 1 martie sau 8 martie. Dacă îți planifici concediul în funcție de vacanța copilului, verifică structura detaliată comunicată de școală, deoarece aici pot exista diferențe între județe.
Ulterior, calendarul național prevede vacanța de primăvară între 24 aprilie și 4 mai 2027. Cursurile se reiau miercuri, 5 mai, pentru ultimul modul al anului școlar.