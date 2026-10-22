Admitere liceu 2027 pentru elevii cu CES. Documentul obligatoriu care trebuie depus până pe 31 martie și cum se face repartizarea

Acesta este singurul document acceptat pentru accesul la locurile distincte CES. Copia trebuie depusă și înregistrată la școala din care provine candidatul, până la termenul stabilit pentru luna martie.

În situații justificate și dovedite, documentul poate fi depus și după această dată, însă numai cu acordul președintelui Comisiei Naționale de Admitere. Excepția este prevăzută la articolul 69 din metodologie, alături de condițiile privind certificatul.

Termenul este devansat față de admiterea din 2026, când documentele au fost depuse în perioada 8–15 iunie. Noua metodologie mută această operațiune cu peste două luni mai devreme, înaintea etapei de completare a opțiunilor pentru liceu. Ordinul aferent documentelor prezentate nu era încă publicat în Monitorul Oficial.

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Cum sunt repartizați elevii care susțin Evaluarea Națională

Pentru candidații cu CES care susțin Evaluarea Națională, repartizarea pe locurile distincte se face computerizat, într-o sesiune separată. Sunt luate în calcul ordinea descrescătoare a mediei de admitere și opțiunile completate în fișa de înscriere.

Elevii și părinții completează opțiunile la școala de proveniență, cu sprijinul diriginților claselor a VIII-a. După introducerea lor în aplicația informatică, părinții și candidații verifică fișa tipărită, astfel încât eventualele greșeli să poată fi corectate.

Un elev care nu obține un loc în această sesiune poate solicita o nouă fișă pentru prima etapă generală de repartizare computerizată. Aceeași posibilitate există pentru candidatul repartizat pe un loc distinct care renunță în scris la acesta.