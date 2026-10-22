Admitere liceu 2027 pentru elevii cu CES. Documentul obligatoriu care trebuie depus până pe 31 martie și cum se face repartizarea
Elevii cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale (CES) care vor să candideze pe locurile distincte din liceele de masă trebuie să depună copia certificatului de orientare școlară și profesională până pe 31 martie 2027, la școala de proveniență. Repartizarea este programată pe 15 iulie, într-o sesiune separată, iar procedura diferă în funcție de participarea elevului la Evaluarea Națională.
Ce certificat trebuie depus și cine îl eliberează
Metodologia și calendarul publicate de Inspectoratul Școlar Județean Prahova prevăd că elevul trebuie să dețină un certificat de orientare școlară și profesională pentru ciclul gimnazial, valabil pentru anul școlar 2026–2027. Documentul este emis de centrul județean de resurse și asistență educațională (CJRAE) sau, în București, de CMBRAE.
Acesta este singurul document acceptat pentru accesul la locurile distincte CES. Copia trebuie depusă și înregistrată la școala din care provine candidatul, până la termenul stabilit pentru luna martie.
În situații justificate și dovedite, documentul poate fi depus și după această dată, însă numai cu acordul președintelui Comisiei Naționale de Admitere. Excepția este prevăzută la articolul 69 din metodologie, alături de condițiile privind certificatul.
Termenul este devansat față de admiterea din 2026, când documentele au fost depuse în perioada 8–15 iunie. Noua metodologie mută această operațiune cu peste două luni mai devreme, înaintea etapei de completare a opțiunilor pentru liceu. Ordinul aferent documentelor prezentate nu era încă publicat în Monitorul Oficial.
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Cum sunt repartizați elevii care susțin Evaluarea Națională
Pentru candidații cu CES care susțin Evaluarea Națională, repartizarea pe locurile distincte se face computerizat, într-o sesiune separată. Sunt luate în calcul ordinea descrescătoare a mediei de admitere și opțiunile completate în fișa de înscriere.
Elevii și părinții completează opțiunile la școala de proveniență, cu sprijinul diriginților claselor a VIII-a. După introducerea lor în aplicația informatică, părinții și candidații verifică fișa tipărită, astfel încât eventualele greșeli să poată fi corectate.
Un elev care nu obține un loc în această sesiune poate solicita o nouă fișă pentru prima etapă generală de repartizare computerizată. Aceeași posibilitate există pentru candidatul repartizat pe un loc distinct care renunță în scris la acesta.
Metodologia permite candidaților cu dizabilități și/sau CES care au susținut Evaluarea Națională să participe la toate etapele admiterii. Aceștia pot candida atât pentru locurile din învățământul de masă, cât și pentru cele din învățământul special.
Ce se întâmplă dacă elevul nu susține Evaluarea Națională
Pentru elevii cu CES care nu susțin Evaluarea Națională și solicită un loc într-un liceu de masă, repartizarea se face în etapa a doua a admiterii. Operațiunea este realizată de comisia județeană sau de comisia municipiului București, după repartizarea celorlalți candidați.
În această situație, criteriul este media de absolvire a gimnaziului, candidații fiind repartizați în ordine descrescătoare. Procedura este prevăzută la articolul 79 alineatul (2) din metodologie și se desfășoară în perioada rezervată acestei etape prin calendarul admiterii.
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Calendarul pentru locurile distincte CES
Ședințele de informare pentru elevi și părinți sunt programate în perioada 22 martie–23 aprilie 2027. La întâlniri pot participa și specialiști CJRAE/CMBRAE sau reprezentanți ai liceelor, pentru orientarea școlară a candidaților.
Principalele termene pentru admiterea pe locurile distincte sunt:
- 31 martie 2027 – depunerea și înregistrarea copiei certificatului de orientare școlară și profesională;
- 1 mai 2027 – afișarea locurilor distincte, cu 1–2 locuri pe clasă/grupă, potrivit calendarului;
- 12–13 iulie 2027 – completarea opțiunilor, introducerea datelor în aplicație și verificarea fișelor;
- 15 iulie 2027 – repartizarea computerizată și comunicarea rezultatelor.
Rezultatele vor fi afișate la sediul inspectoratului școlar și pe site-ul acestuia. Calendarul precizează că fișele depuse după încheierea perioadei de completare a opțiunilor nu mai sunt luate în considerare, iar opțiunile greșite pot conduce la o repartizare nedorită.