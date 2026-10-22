Mai puțini elevi la clasă, din 2027. Regula specială pentru liceele în care sunt admiși copii cu CES
Locurile distincte pentru elevii cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale (CES) nu mai sunt descrise drept „suplimentare” în noua metodologie de admitere la liceu pentru anul școlar 2027–2028. Inspectoratele vor aloca 1–2 locuri distincte la clasă, cu respectarea regulilor de constituire a formațiunilor de studiu. Legea prevede deja că, pentru fiecare elev cu CES integrat în învățământul de masă, efectivul maxim al clasei se reduce cu trei elevi.
Ce se schimbă față de admiterea din 2026
Noua metodologie a fost aprobată prin Ordinul nr. 5.830 din 19 octombrie 2026, iar documentul a fost publicat de Inspectoratul Școlar Județean Prahova. La momentul publicării acestuia pe site-ul inspectoratului, ordinul nu apăruse încă în Monitorul Oficial.
Pentru admiterea din 2026, Ordinul nr. 6.060/2025 prevedea alocarea locurilor pentru elevii cu CES „peste numărul de locuri repartizat unităților de învățământ”. Acestea erau numite explicit „locuri suplimentare”.
În metodologia pentru 2027–2028, cele două formulări dispar din prevederea referitoare la candidații cu dizabilități și/sau CES. Articolul 69 stabilește alocarea a 1–2 locuri distincte la clasă, „cu respectarea prevederilor legale privind constituirea formațiunilor de elevi”.
Prin urmare, locurile rezervate acestor candidați trebuie corelate cu limitele legale ale claselor. Schimbarea privește modul de alocare la admitere, în timp ce reducerea efectivului maxim pentru integrarea elevilor cu CES este o prevedere existentă în lege.
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Cum se calculează efectivul unei clase cu elevi cu CES
Articolul 23 alineatul (9) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 stabilește regula de diminuare a efectivelor maxime. Aceasta se aplică pentru fiecare copil sau elev cu CES integrat în învățământul de masă.
„Pentru fiecare copil/elev cu CES integrat în învățământul de masă, efectivele maxime ale grupelor/claselor se diminuează cu 3 antepreșcolari/preșcolari/elevi”, prevede legea. Astfel, pentru doi elevi cu CES, diminuarea este de șase locuri, iar pentru trei, de nouă.
De exemplu, dacă efectivul maxim legal aplicabil unei clase este de 30 de elevi, înscrierea unui elev cu CES reduce plafonul la 27. Pentru doi elevi cu CES, limita rezultată este de 24, iar pentru trei, de 21.
Numărul rezultat reprezintă efectivul total al clasei, în care sunt incluși și elevii cu CES. Calculul pornește de la plafonul legal aplicabil respectivei formațiuni de studiu, nu automat de la numărul copiilor înscriși anterior.
Legea permite și funcționarea claselor cu elevi cu CES orientați pentru învățământul de masă sub efectivul minim prevăzut. Pentru această situație sunt necesare solicitarea consiliului de administrație al școlii și aprobarea structurii județene competente.
Cum vor fi distribuite locurile între licee
Inspectoratele școlare stabilesc unitățile, specializările și numărul locurilor distincte. Noua metodologie cere distribuirea lor în mod egal între liceele stabilite, astfel încât cât mai multe unități să poată asigura accesul la educație al acestor copii.
Pentru părinți, informațiile concrete vor apărea în broșura de admitere. Aceasta trebuie să cuprindă liceele cu locuri distincte, condițiile de înscriere, documentele necesare, instituțiile care le eliberează și termenele aplicabile.
Metodologia prevede că până la 10% dintre locuri sunt ocupate prioritar de elevii cu dizabilități și/sau CES și de elevii romi. Repartizarea se face computerizat, pe baza rezultatelor de la Evaluarea Națională și a opțiunilor exprimate.
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Ce se întâmplă cu locurile rămase libere
Locurile neocupate după repartizarea prioritară a candidaților cu dizabilități și/sau CES și a candidaților romi vor fi disponibile pentru repartizarea celorlalți elevi. Ocuparea lor se face tot computerizat, în funcție de rezultatele la Evaluarea Națională și de opțiunile completate.
Pentru accesul la locurile distincte CES este necesar certificatul de orientare școlară și profesională pentru ciclul gimnazial, valabil pentru anul școlar 2026–2027. Copia documentului trebuie depusă la școala de proveniență până pe 31 martie 2027, iar repartizarea separată este programată pe 15 iulie 2027.