Mai puțini elevi la clasă, din 2027. Regula specială pentru liceele în care sunt admiși copii cu CES

Pentru admiterea din 2026, Ordinul nr. 6.060/2025 prevedea alocarea locurilor pentru elevii cu CES „peste numărul de locuri repartizat unităților de învățământ”. Acestea erau numite explicit „locuri suplimentare”.

În metodologia pentru 2027–2028, cele două formulări dispar din prevederea referitoare la candidații cu dizabilități și/sau CES. Articolul 69 stabilește alocarea a 1–2 locuri distincte la clasă, „cu respectarea prevederilor legale privind constituirea formațiunilor de elevi”.

Prin urmare, locurile rezervate acestor candidați trebuie corelate cu limitele legale ale claselor. Schimbarea privește modul de alocare la admitere, în timp ce reducerea efectivului maxim pentru integrarea elevilor cu CES este o prevedere existentă în lege.

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Cum se calculează efectivul unei clase cu elevi cu CES

Articolul 23 alineatul (9) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 stabilește regula de diminuare a efectivelor maxime. Aceasta se aplică pentru fiecare copil sau elev cu CES integrat în învățământul de masă.

„Pentru fiecare copil/elev cu CES integrat în învățământul de masă, efectivele maxime ale grupelor/claselor se diminuează cu 3 antepreșcolari/preșcolari/elevi”, prevede legea. Astfel, pentru doi elevi cu CES, diminuarea este de șase locuri, iar pentru trei, de nouă.

De exemplu, dacă efectivul maxim legal aplicabil unei clase este de 30 de elevi, înscrierea unui elev cu CES reduce plafonul la 27. Pentru doi elevi cu CES, limita rezultată este de 24, iar pentru trei, de 21.