Elena Ceaușescu apare în noul sezon American Horror Story. Cum este prezentată în episodul 4 din „13”
Elena Ceaușescu apare ca personaj în cel mai nou sezon „American Horror Story”, în episodul „Is That All There Is?”, difuzat pe FX la 1 octombrie 2026. Serialul poate fi văzut în România pe Disney+. Soția fostului lider comunist Nicolae Ceaușescu face parte din grupul de 13 femei răpite pentru a fi sacrificate lui Mr. Nas, alături de mai multe personaje inspirate din figuri istorice reale.
Personajul este interpretat de Mary Kathleen Gordon și apare într-un episod care amestecă personaje provenite din perioade istorice complet diferite cu figuri deja cunoscute din universul „American Horror Story”.
Episodul este al patrulea din „American Horror Story: 13” și o are în centrul acțiunii pe Constance. Pe măsură ce seara acesteia se apropie de final, invitații își continuă propriile planuri, iar atmosfera devine tot mai întunecată.
Cum este introdusă Elena Ceaușescu în poveste
În universul serialului, Elena Ceaușescu devine una dintre cele 13 femei capturate pentru a fi sacrificate lui Mr. Nas. Povestea nu o tratează însă separat de celelalte personaje istorice, ci o include într-un grup construit special pentru intriga sezonului.
Elena Ceaușescu a fost soția lui Nicolae Ceaușescu și o figură importantă a regimului comunist din România. În realitate, ea a ocupat mai multe funcții politice și a fost prezentată oficial drept o personalitate importantă a statului. A avut și o carieră în domeniul chimiei, fiind doctor în chimie.
În „American Horror Story: 13”, această figură istorică este transformată într-un personaj al universului horror, alături de femei care provin din epoci și contexte foarte diferite. Serialul folosește astfel nume reale pentru a construi o poveste supranaturală care nu urmărește fidel biografiile personajelor istorice.
Cine sunt celelalte femei răpite de Mr. Nas
Elena Ceaușescu nu este singura figură istorică inclusă în grupul celor 13. Serialul îi alătură personaje inspirate de femei extrem de diferite.
Eva Braun, soția lui Adolf Hitler, este interpretată de Elizabeth Tate. Wallis Simpson, americanca devenită soția lui Edward, Duce de Windsor, este interpretată de Renata Friedman, iar scriitoarea și filozofa Ayn Rand este jucată de Mary Bacon.
Din grup face parte și Brigitte Bardot, actrița și cântăreața franceză interpretată de Amanda Rea. Ecaterina cea Mare, împărăteasa Rusiei, este interpretată de Dakota Bown. Jezebel, personaj inspirat de regina biblică, este jucată de Brooke Maroon.
O altă apariție importantă este Margaret Thatcher, fosta prim-ministră a Regatului Unit, interpretată de Jessica Lange. Thatcher a condus guvernul britanic între 1979 și 1990 și Partidul Conservator între 1975 și 1990.
Distribuția acestor personaje arată amploarea amestecului istoric folosit de „American Horror Story: 13”. Elena Ceaușescu ajunge astfel în aceeași poveste cu personalități din politica europeană, istoria Rusiei, cultura franceză și istoria antică.
Jessica Lange revine într-un rol legat de istoria serialului
Episodul aduce și mai multe personaje cunoscute din sezoanele precedente ale francizei. Elsa Mars, interpretată de Jessica Lange în „Freak Show”, apare pentru prima dată în afara sezonului în care a fost introdusă.
Jessica Lange are însă un alt rol important în „13”, deoarece o interpretează pe Margaret Thatcher. Acesta este al cincilea personaj al actriței în universul „American Horror Story”.
Și alte personaje își fac debutul în afara sezoanelor originale. Sally McKenna din „Hotel”, Karen din „Double Feature: Red Tide” și Mamie Eisenhower din „Double Feature: Death Valley” apar în contexte noi. Paul Anthony Kelly este prezent pentru prima dată în rolul unui Mr. Nas mai tânăr.
Unele nume importante din distribuție sunt creditate fără să apară în episod. Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Gabourey Sidibe și Leslie Grossman figurează în distribuție, însă nu au apariții pe ecran în acest capitol.
„Is That All There Is?” și referința la Peggy Lee
Titlul episodului, „Is That All There Is?”, vine de la melodia interpretată de Peggy Lee în 1969. Piesa nu este doar o referință în titlu, ci apare efectiv în episod, unde este cântată de Elsa Mars.
Episodul continuă astfel să combine personaje, referințe și povești din diferite perioade ale francizei. În acest decor, includerea Elenei Ceaușescu reprezintă una dintre cele mai surprinzătoare utilizări ale unei figuri istorice reale.
În povestea „American Horror Story: 13”, ea nu apare ca o simplă referință la istoria României, ci ca una dintre cele 13 femei răpite pentru ritualul lui Mr. Nas. Alegerea personajului o plasează într-un univers horror alături de Eva Braun, Wallis Simpson, Ayn Rand, Brigitte Bardot, Ecaterina cea Mare, Margaret Thatcher și alte figuri istorice.
Îți reamintim că Playtech a publicat o recenzie a primelor trei episoade aici.