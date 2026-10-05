Elena Ceaușescu apare în noul sezon American Horror Story. Cum este prezentată în episodul 4 din „13”

Episodul este al patrulea din „American Horror Story: 13” și o are în centrul acțiunii pe Constance. Pe măsură ce seara acesteia se apropie de final, invitații își continuă propriile planuri, iar atmosfera devine tot mai întunecată.

Cum este introdusă Elena Ceaușescu în poveste

În universul serialului, Elena Ceaușescu devine una dintre cele 13 femei capturate pentru a fi sacrificate lui Mr. Nas. Povestea nu o tratează însă separat de celelalte personaje istorice, ci o include într-un grup construit special pentru intriga sezonului.

Elena Ceaușescu a fost soția lui Nicolae Ceaușescu și o figură importantă a regimului comunist din România. În realitate, ea a ocupat mai multe funcții politice și a fost prezentată oficial drept o personalitate importantă a statului. A avut și o carieră în domeniul chimiei, fiind doctor în chimie.

În „American Horror Story: 13”, această figură istorică este transformată într-un personaj al universului horror, alături de femei care provin din epoci și contexte foarte diferite. Serialul folosește astfel nume reale pentru a construi o poveste supranaturală care nu urmărește fidel biografiile personajelor istorice.

Cine sunt celelalte femei răpite de Mr. Nas

Elena Ceaușescu nu este singura figură istorică inclusă în grupul celor 13. Serialul îi alătură personaje inspirate de femei extrem de diferite.

Eva Braun, soția lui Adolf Hitler, este interpretată de Elizabeth Tate. Wallis Simpson, americanca devenită soția lui Edward, Duce de Windsor, este interpretată de Renata Friedman, iar scriitoarea și filozofa Ayn Rand este jucată de Mary Bacon.

Din grup face parte și Brigitte Bardot, actrița și cântăreața franceză interpretată de Amanda Rea. Ecaterina cea Mare, împărăteasa Rusiei, este interpretată de Dakota Bown. Jezebel, personaj inspirat de regina biblică, este jucată de Brooke Maroon.