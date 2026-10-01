REVIEW | Cum mi s-a părut cel mai nou sezon American Horror Story până acum și de ce cred că povestea se îndreaptă spre un deznodământ AI

American Horror Story readuce multe dintre personajele din sezoanele mai vechi, iar Evan Peters își joacă aproape toate alter-ego-urile din trecut

„Băiatul de aur” al lui Ryan Murphy, Evan Peters, se întoarce în sezonul 13 cu cinci personaje diferite pe care le-a jucat deja în sezoanele trecute, între care, cel puțin deocadată, Tate Langdon, din primul sezon, Kai Anderson din Cult, dar și James Patrick March, din Hotel.

Nici misiunea lui Sarah Paulson nu pare mai ușoară: actrița are de jucat șase personaje distincte. Cu toate astea, poate cea mai mare surpriză a noului sezon este revenirea Jessicăi Lange, care va readuce pe micul ecran patru dintre personajele sale, inclusiv pe Constance Langdon și Elsa Mars, iar pe Mars am menționat-o intenționat întrucât ea a fost primul indiciu al faptului că povestea tinde să se ducă înspre o simulare AI, așa cum ți-am menționat în titlu, însă la această idee voi reveni un pic mai târziu.

Carevasăzică, vestea bună este că s-a întors Lange, însă vestea proastă este că nu are nici cea mai mică intenție de a continua în următorul sezon, după cum chiar ea a declarat la un moment dat, evitând să ofere o explicație pentru decizie. Personal, bănuiesc că ar putea avea legătură cu vârsta înaintată a actriței (77 de ani), însă motivul poate fi cu totul altul, mai ales luând în calcul un aspect: cât de bine arată aceasta pentru vârsta ei.

Se zvonește, de asemenea, că o altă actriță legendară ar putea să aibă parte de o apariție scurtă, de tip cameo, iar de data aceasta mă refer la Kathy Bates. Din nou, pe măsură ce episoadele vor continua să apară pe Disney+, acolo unde serialul și-a făcut casă pentru fanii români și nu numai, vom afla dacă zvonul se transformă în adevăr. Însă cum iMDB o confirmă pentru 2026, cel mai probabil că minunea se va întâmpla.

Legătura pe care o văd între AHS 13 și inteligența artificială

Cum sezonul încă mai are multe episoade până la deznodământ, iar această recenzie pe care o fac este una cât se poate de parțială, am să-ți prezint teoria mea legată de ceea ce se întâmplă. de fapt, în AHS 13, urmând ca după difuzarea ultimului episod, la sfârșitul lunii octombrie, să mă conving și eu, dar și tu, dacă am am prezis corect sau… dimpotrivă.

În primele trei episoade am avut ocazia să vedem deja mai multe personaje consacrate, de la Constance Langdon, Tate Langdon, Adelaide Langdon, la Black Dahlia, Cordelia Goode, Madison Montgomery, Winter Anderson, dar și Kai Anderson, iar la câțiva dintre ei ar putea fi cheia deslușirii.

Cu toate că personajul Jessicăi Lange, Constance, nu are nici în clin-nici în mânecă cu limba germană, o auzim trântind câteva cuvințele, ici și colo, ceea ce mi-a amintit mai degrabă de Elsa Mars, celălalt personaj jucat de actriță care este, într-adevăr, de origine germană. Apoi, avem o Adelaide care, în mod surprinzător, pare mult mai răutăcioasă decât o știam în primul sezon, dar și un sentiment general că niciun personaj nu se comportă neapărat așa cum a fost inițial construit sau cum te-ai aștepta să o facă.