După succesul Sonic, Hollywood transformă și Streets of Rage în film. Proiectul primește un nou impuls

Mutarea nu este deloc întâmplătoare. Casey și Miller au demonstrat deja că pot adapta jocuri video pentru publicul larg, iar experiența lor în filme de acțiune și comedie îi transformă în candidați potriviți pentru universul plin de confruntări stradale din Streets of Rage.

Un joc legendar SEGA încearcă să cucerească și cinematografele

Lansată la începutul anilor ’90, seria Streets of Rage a devenit rapid una dintre cele mai apreciate francize beat-‘em-up ale generației SEGA Mega Drive. Jocul îi punea pe jucători în pielea unor eroi care luptau împotriva criminalității ce controla orașul, folosind combinații spectaculoase de lovituri și arme improvizate.

Deși povestea nu a fost niciodată punctul forte al seriei, jocurile au rămas în memoria fanilor datorită personajelor emblematice, precum Axel Stone, Blaze Fielding și Adam Hunter, dar și datorită coloanei sonore considerate și astăzi una dintre cele mai reușite din istoria gamingului.

Ultimul titlu principal din serie a apărut în 1995, iar pentru mult timp părea că franciza a fost abandonată. Revenirea a venit însă în 2020, când Streets of Rage 4 a readus seria în atenția publicului și a demonstrat că interesul pentru acest univers nu a dispărut.

Filmul a fost blocat ani întregi înainte de noua echipă creativă

Adaptarea cinematografică a trecut prin numeroase schimbări încă din 2016, anul în care proiectul a fost anunțat pentru prima dată. La un moment dat, scenariul era dezvoltat de Derek Kolstad, creatorul universului John Wick, însă filmul nu a intrat niciodată în producție.

Acum, odată cu implicarea lui Jeymes Samuel și a scenariștilor din spatele francizei Sonic, proiectul pare să fi intrat într-o etapă nouă. Alegerea nu este lipsită de logică. Pe lângă filmele Sonic, Casey și Miller au lucrat și la seria Violent Night, producții care combină umorul cu secvențe de acțiune intense.

Succesul recent al adaptărilor inspirate din jocuri video, de la Sonic până la Fallout și The Last of Us, oferă motive de optimism pentru fanii Streets of Rage. Rămâne de văzut dacă filmul va reuși să transforme luptele de pe străzile virtuale într-un nou succes pentru Hollywood.