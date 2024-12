Jocurile lunii decembrie pe PlayStation Plus: Forspoken, Sonic Frontiers și multe altele

Sony a anunțat o listă impresionantă de jocuri care vor fi adăugate în catalogul PlayStation Plus începând cu luna decembrie. Abonații PlayStation Plus Premium și Extra se pot pregăti pentru o experiență variată, care include titluri de acțiune, aventură și chiar jocuri VR. Printre cele mai notabile adăugiri se numără Forspoken, un RPG magic și plin de parkour, lansat de Square Enix, și Sonic Frontiers, care aduce un amestec de platforming rapid și o lume deschisă inspirată de Breath of the Wild.

Aceste titluri, alături de multe altele, sunt disponibile începând cu 17 decembrie, oferindu-le jucătorilor o ocazie perfectă de a explora noi universuri în perioada sărbătorilor.

Jocuri principale: Magie, viteză și povestiri captivante

Forspoken este unul dintre cele mai așteptate jocuri care intră în catalog. Lansat în 2023, acest RPG combină magia cu mișcările de parkour într-o lume deschisă plină de aventuri. Deși jocul nu a fost la fel de impresionant vizual precum alte titluri PS5 precum Horizon Forbidden West, sărbătorile pot fi momentul perfect pentru a experimenta vrăjile și mișcările rapide ale personajului principal.

Pe de altă parte, Sonic Frontiers aduce ceva diferit: o combinație între platforming-ul rapid, specific francizei Sonic, și o lume deschisă plină de colectabile și inamici. Cei care preferă experiențele clasice ale lui Sonic vor găsi, de asemenea, niveluri provocatoare inspirate din jocurile anterioare.

Pentru cei care caută povești mai profunde și atmosferice, A Space for the Unbound și Coffee Talk sunt două adăugiri remarcabile. A Space for the Unbound este un joc de aventură cu elemente supranaturale, plasat în Indonezia rurală a anilor ’90, care oferă o combinație unică de poveste și gameplay captivant. Coffee Talk, un roman vizual lansat în 2020, le permite jucătorilor să gestioneze o cafenea, discutând cu clienții despre viețile lor și preparând băuturi personalizate, o experiență relaxantă și plină de farmec.

Alte titluri interesante și opțiuni pentru PSVR

Pe lângă jocurile principale, Sony aduce o varietate de titluri secundare care acoperă multiple genuri. Printre acestea se numără:

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly , continuarea poveștii despre cafenea.

, continuarea poveștii despre cafenea. Rabbids: Party of Legends , un joc de petrecere plin de umor.

, un joc de petrecere plin de umor. F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch , un metroidvania cu un protagonist iepure mecanizat.

, un metroidvania cu un protagonist iepure mecanizat. Jurassic World Evolution 2 , un simulator de gestionare a parcurilor tematice cu dinozauri.

, un simulator de gestionare a parcurilor tematice cu dinozauri. WRC Generations, pentru fanii curselor.

Pentru utilizatorii PSVR, Sony aduce Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, o experiență VR care le permite jucătorilor să se antreneze ca Jedi, să lupte cu inamicii și să interacționeze cu droidi. Acest joc oferă o alternativă accesibilă la vizitele scumpe în parcurile tematice Star Wars.

De asemenea, abonații Premium vor avea acces la jocuri clasice din seria Sly Cooper și Jak and Daxter, oferindu-le oportunitatea de a retrăi experiențele din era PS2.

Disponibilitate și streaming prin PlayStation Portal

Toate jocurile din catalogul PlayStation Plus din decembrie vor fi disponibile din 17 decembrie. Abonații Premium vor putea, de asemenea, să le acceseze prin streaming pe dispozitivul PlayStation Portal, parte a testului beta pentru streaming în cloud oferit de Sony.

Indiferent de preferințe, lista diversă de jocuri asigură o experiență completă pentru jucători, fie că sunt în căutarea acțiunii, a poveștilor captivante sau a nostalgiei.