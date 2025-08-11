Ultima ora
Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani”
11 aug. 2025 | 08:50
de Iulia Kelt

Google confirmă o breșă de securitate ce a expus datele potențialilor clienți Google Ads. Cum s-a întâmplat, de fapt, totul?

TEHNOLOGIE
Google confirmă o breșă de securitate ce a expus datele potențialilor clienți Google Ads. Cum s-a întâmplat, de fapt, totul?
Google confirmă o breșă de securitate / Foto: Bleeping Computer

Google a recunoscut că un incident de securitate ce a vizat un sistem Salesforce intern a dus la expunerea datelor de contact ale unor clienți potențiali Google Ads, fără a compromite, însă, informații financiare.

Google a confirmat că o breșă de securitate a afectat o instanță internă de Salesforce CRM utilizată pentru a comunica cu potențiali clienți Google Ads.

Breșa a vizat date de contact, nu și informații financiare de pe Google Adds

Potrivit notificării transmise și obținute de BleepingComputer, informațiile compromise includ nume de companii, numere de telefon și note interne utilizate de agenții de vânzări pentru contacte ulterioare.

Vezi și:
Google confirmă un nou atac cibernetic: datele unor clienți au fost expuse în urma unei breșe a bazei de date Salesforce
Cel mai nou atac împotriva lui Elon Musk vizează Starlink. Războiul cibernetic împotriva rețelei de internet prin satelit

Compania a subliniat că datele financiare nu au fost afectate, iar platformele precum Google Ads, Merchant Center sau Google Analytics nu au suferit pierderi de date.

Incidentul este atribuit, de altfel, grupării cibernetice ShinyHunters, implicată într-o serie de atacuri recente asupra clienților Salesforce. Atacatorii susțin că au obținut aproximativ 2,55 milioane de înregistrări, fără a preciza câte dintre acestea sunt duplicate.

Atacuri coordonate între ShinyHunters și Scattered Spider

Potrivit declarațiilor date presei, ShinyHunters colaborează cu gruparea Scattered Spider, responsabilă pentru obținerea accesului inițial la sistemele vizate.

Modelul lor de atac presupune ca Scattered Spider să faciliteze intrarea, iar ShinyHunters să se ocupe de descărcarea și exfiltrarea datelor, tactică aplicată și în cazul incidentului Snowflake.

Recent, grupările au început să se prezinte sub denumirea comună Sp1d3rHunters, indicând suprapunerea membrilor implicați.

Printre metodele folosite se numără atacurile de tip inginerie socială asupra angajaților, pentru a obține date de autentificare sau pentru a-i determina să conecteze o versiune compromisă a aplicației Salesforce Data Loader OAuth la infrastructura companiei vizate.

După ce obțin acces, atacatorii descarcă baza de date Salesforce și lansează tentative de șantaj, amenințând cu publicarea informațiilor dacă nu se plătește o răscumpărare.

Atacurile asupra Salesforce au fost raportate pentru prima dată în iunie de echipa Google Threat Intelligence Group (GTIG).

Google a devenit ținta acestui tip de incident în luna următoare. Potrivit Databreaches.net, ShinyHunters ar fi trimis un mesaj către Google solicitând plata a 20 de Bitcoin (circa 2,3 milioane de dolari) pentru a nu divulga datele. Gruparea a declarat ulterior că solicitarea a fost trimisă „în glumă” și că nu intenționează să negocieze.

Într-o evoluție recentă, ShinyHunters a anunțat folosirea unui instrument personalizat care permite extragerea mai rapidă a datelor din instanțele Salesforce compromise. Google a confirmat, de asemenea, că în locul aplicației Salesforce Data Loader au fost detectate scripturi Python în cadrul acestor atacuri.

Vreme instabilă la început de săptămână: vijelii, dar și caniculă în mai multe zone. Sunt restricţii de circulaţie pentru camioane din cauza temperaturilor ridicate
Recomandări
Cel mai ieftin supermarket din Marea Britanie, luat cu asalt de români. Are mare succes şi în România, cât costă un coş de cumpărături la Lidl UK
Cel mai ieftin supermarket din Marea Britanie, luat cu asalt de români. Are mare succes şi în România, cât costă un coş de cumpărături la Lidl UK
Pensiile contributive și necontributive, în Spania. Diferenţa dintre cele două venituri, tot ce trebuie să ştii despre pensie, în 2025
Pensiile contributive și necontributive, în Spania. Diferenţa dintre cele două venituri, tot ce trebuie să ştii despre pensie, în 2025
INTERVIU Destinații sigure pentru vacanța ta în 2025: Sfaturi și tendințe de la un expert în turism
SPECIAL
INTERVIU Destinații sigure pentru vacanța ta în 2025: Sfaturi și tendințe de la un expert în turism
Sam Altman avertizează: ChatGPT a devenit pentru unii un substitut al sprijinului emoțional uman
Sam Altman avertizează: ChatGPT a devenit pentru unii un substitut al sprijinului emoțional uman
Investigație – Cum a folosit o companie chineză inteligența artificială pentru a influența politicieni americani
Investigație – Cum a folosit o companie chineză inteligența artificială pentru a influența politicieni americani
Ce se întâmplă cu Windows 10 în 2025, de fapt. Ce îți oferă Microsoft dacă accepți să plătești
Ce se întâmplă cu Windows 10 în 2025, de fapt. Ce îți oferă Microsoft dacă accepți să plătești
Ghizii din Egipt s-au săturat de turiştii români. Nu suntem deloc priviţi cu ochi buni: „Foarte dificili, nu ascultaţi”
Ghizii din Egipt s-au săturat de turiştii români. Nu suntem deloc priviţi cu ochi buni: „Foarte dificili, nu ascultaţi”
Gata cu bagajele pierdute. Trucul unei însoțitoare de zbor dacă ai escală, aşa nu mai stai cu stres în vacanţă
Gata cu bagajele pierdute. Trucul unei însoțitoare de zbor dacă ai escală, aşa nu mai stai cu stres în vacanţă
Revista presei
Adevarul
Cât costă o zi de Untold X. De la apă de cișmea și Fornetti la masă de 80.000 de euro la Fratelli
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 11 august. Este un război zodiacal, nativii Berbec au parte de confruntări directe
Playtech Știri
Trei zodii care atrag succesul financiar între 11 şi 17 august 2025. Energia abundenţei este de partea lor
Playtech Știri
Vica Blochina iubeşte din nou şi se mândreşte cu cel care îi este alături. Imagini cu noul cuplu din showbiz-ul românesc
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei