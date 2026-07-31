Doar trei aminoacizi fac diferența dintre roșu și verde. Descoperirea care ar putea explica daltonismul

Cum reușește ochiul uman să vadă culorile

Oamenii au o vedere tricromatică. Retina conține trei tipuri principale de celule cu conuri, sensibile la lungimi de undă asociate aproximativ cu roșu, verde și albastru. Creierul combină semnalele primite de la aceste celule și construiește întreaga paletă de culori pe care o percepem.

Toate conurile folosesc aceeași moleculă de bază pentru a absorbi lumina. Aceasta este cunoscută drept 11-cis-retinal. Diferențele dintre culorile detectate nu apar din schimbarea acestei molecule, ci din mici variații ale proteinelor care o înconjoară.

Pigmenții sensibili la roșu și verde sunt extrem de asemănători. Vârfurile lor de absorbție sunt separate cu aproximativ 30 de nanometri. Această diferență aparent mică este suficientă pentru ca sistemul vizual să distingă un măr verde de unul roșu.

Percepția nu este însă identică pentru fiecare persoană. O extensie prezentată anterior de Playtech arată cum ar arăta internetul dacă ai fi daltonist, simulând mai multe forme ale deficitului de vedere cromatică.

Trei aminoacizi schimbă culorile pe care le vedem

Cercetătorii de la Nagoya Institute of Technology au studiat pigmenții vizuali ai macacului crabivor. Această specie de primată are un sistem tricromatic foarte asemănător cu cel uman. Echipa a folosit microscopia crioelectronică pentru a analiza structurile pigmenților sensibili la roșu și verde.

Ulterior, oamenii de știință au creat modele digitale și au simulat modificarea anumitor proteine. Aproape întreaga diferență dintre absorbția luminii roșii și cea a luminii verzi a putut fi explicată prin trei variații de aminoacizi: A180S, F277Y și A285T.

Acești aminoacizi nu modifică semnificativ forma fizică a pigmentului. În schimb, schimbă mediul electrostatic din jurul moleculei care absoarbe lumina. Astfel, pigmentul reacționează la alte lungimi de undă, iar semnalul transmis creierului este interpretat drept roșu sau verde.