Disney+ în noiembrie 2026: sezon nou din Percy Jackson, continuarea serialului Rivalii și filme de Crăciun

Percy Jackson revine cu un nou sezon, iar The Remarried Empress debutează pe platformă

Una dintre principalele premiere ale lunii este sezonul al treilea din „Percy Jackson și Olimpienii”, programat pentru 20 noiembrie. Serialul continuă povestea inspirată din romanele scrise de Rick Riordan, de această dată pornind de la volumul „Blestemul Titanului”, publicat de Disney Hyperion.

După aventurile din primele două sezoane, Percy Jackson se confruntă cu o nouă misiune dificilă. Annabeth Chase este capturată de forțele lui Kronos, iar Percy pleacă să o salveze. Călătoria îl aduce în fața unor pericole noi, inclusiv a unei zeițe înlănțuite și a blestemului Titanului. Alături de Grover și de aliați neașteptați, eroul trebuie să împiedice căderea Olimpului. Sezonul va avea câte două episoade noi pe săptămână.

Pe 4 noiembrie debutează și „The Remarried Empress”, un serial original care urmărește povestea împărătesei Navier. Conducătoare a Imperiului de Răsărit alături de soțul său, împăratul Sovieshu, aceasta își vede viața schimbată după ce el o aduce la palat pe Rashta, o sclavă fugară pe care intenționează să o transforme în amantă.

În loc să accepte situația, Navier încearcă să-și păstreze controlul asupra propriului destin. Interesul pe care i-l arată prințul Heinrey, conducătorul rival al Regatului de Apus, o determină să ia o decizie radicală. Serialul are premiera cu patru episoade, urmând ca episoadele noi să fie lansate în fiecare miercuri.

Rivalii continuă lupta pentru putere, iar Jocurile de la Viena aduc intrigi istorice

Pe 11 noiembrie, Disney+ adaugă noi episoade din sezonul al doilea al serialului „Rivalii” („Rivals”). Episoadele 7-12 duc mai departe conflictul dintre Tony Baddingham și Declan O’Hara, într-o luptă pentru influență și control în Cotswolds. În paralel, Rupert Campbell-Black este nevoit să se confrunte cu propriile probleme.

Povestea se desfășoară pe fundalul unor petreceri extravagante, al unui bal de vânătoare din Hampshire și al unui Crăciun agitat. Relațiile se destramă, alianțele se schimbă, iar Taggie O’Hara trebuie să decidă dacă își urmează sentimentele sau rămâne prinsă în conflictul dintre cei din jur. Noile episoade se apropie de finalul sezonului, fără ca soarta personajelor să fie încă lămurită.

Tot în zona dramelor, pe 18 noiembrie debutează „Jocurile de la Viena” („Vienna Game”), un serial original plasat în anul 1814. Acțiunea are loc în timpul Congresului de la Viena, când reprezentanții marilor puteri europene se reunesc pentru a reorganiza continentul după războaiele napoleoniene și exilul lui Napoleon pe insula Elba.