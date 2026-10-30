Disney+ în noiembrie 2026: sezon nou din Percy Jackson, continuarea serialului Rivalii și filme de Crăciun
Disney+ pregătește pentru noiembrie 2026 o serie de premiere și episoade noi pentru mai multe producții cunoscute. Printre cele mai importante titluri se numără sezonul al treilea din „Percy Jackson și Olimpienii”, continuarea serialului „Rivalii” și producția istorică „Jocurile de la Viena”. Oferta include și documentare National Geographic, seriale originale și filme pentru întreaga familie.
Luna aduce și primele producții dedicate Crăciunului, disponibile încă de la începutul lui noiembrie. În catalog revin „Cum a furat Grinch Crăciunul”, „Elful” și „Polar Express”, alături de alte filme tematice. Datele de lansare pot varia în funcție de țară, iar vizionarea titlurilor necesită un abonament Disney+.
Percy Jackson revine cu un nou sezon, iar The Remarried Empress debutează pe platformă
Una dintre principalele premiere ale lunii este sezonul al treilea din „Percy Jackson și Olimpienii”, programat pentru 20 noiembrie. Serialul continuă povestea inspirată din romanele scrise de Rick Riordan, de această dată pornind de la volumul „Blestemul Titanului”, publicat de Disney Hyperion.
După aventurile din primele două sezoane, Percy Jackson se confruntă cu o nouă misiune dificilă. Annabeth Chase este capturată de forțele lui Kronos, iar Percy pleacă să o salveze. Călătoria îl aduce în fața unor pericole noi, inclusiv a unei zeițe înlănțuite și a blestemului Titanului. Alături de Grover și de aliați neașteptați, eroul trebuie să împiedice căderea Olimpului. Sezonul va avea câte două episoade noi pe săptămână.
Pe 4 noiembrie debutează și „The Remarried Empress”, un serial original care urmărește povestea împărătesei Navier. Conducătoare a Imperiului de Răsărit alături de soțul său, împăratul Sovieshu, aceasta își vede viața schimbată după ce el o aduce la palat pe Rashta, o sclavă fugară pe care intenționează să o transforme în amantă.
În loc să accepte situația, Navier încearcă să-și păstreze controlul asupra propriului destin. Interesul pe care i-l arată prințul Heinrey, conducătorul rival al Regatului de Apus, o determină să ia o decizie radicală. Serialul are premiera cu patru episoade, urmând ca episoadele noi să fie lansate în fiecare miercuri.
Rivalii continuă lupta pentru putere, iar Jocurile de la Viena aduc intrigi istorice
Pe 11 noiembrie, Disney+ adaugă noi episoade din sezonul al doilea al serialului „Rivalii” („Rivals”). Episoadele 7-12 duc mai departe conflictul dintre Tony Baddingham și Declan O’Hara, într-o luptă pentru influență și control în Cotswolds. În paralel, Rupert Campbell-Black este nevoit să se confrunte cu propriile probleme.
Povestea se desfășoară pe fundalul unor petreceri extravagante, al unui bal de vânătoare din Hampshire și al unui Crăciun agitat. Relațiile se destramă, alianțele se schimbă, iar Taggie O’Hara trebuie să decidă dacă își urmează sentimentele sau rămâne prinsă în conflictul dintre cei din jur. Noile episoade se apropie de finalul sezonului, fără ca soarta personajelor să fie încă lămurită.
Tot în zona dramelor, pe 18 noiembrie debutează „Jocurile de la Viena” („Vienna Game”), un serial original plasat în anul 1814. Acțiunea are loc în timpul Congresului de la Viena, când reprezentanții marilor puteri europene se reunesc pentru a reorganiza continentul după războaiele napoleoniene și exilul lui Napoleon pe insula Elba.
Printre personajele centrale se află Wilhelmine von Sagan, o susținătoare a monarhiei și amanta prințului Metternich, și baronul Amor Łaski, un bonapartist cunoscut pentru firea sa libertină. În același timp, ministrul francez de externe Talleyrand încearcă să profite de rivalitățile dintre Austria, Prusia, Rusia și Anglia. O scrisoare falsificată de un funcționar modest declanșează o serie de evenimente care îi implică pe toți protagoniștii. Toate episoadele vor fi disponibile din ziua premierei.
Noi episoade din seriale cunoscute și documentare National Geographic
Pe 4 noiembrie revine și „Totul e corect” („All’s Fair”), cu un nou sezon care începe cu trei episoade. Avocatele de la firma Grant, Ronson & Greene se întorc într-o poveste despre scandaluri, secrete și conflicte profesionale. Noi alianțe se formează, prieteniile sunt puse la încercare, iar o dezvăluire amenință viitorul firmei. Episoadele următoare vor apărea în fiecare miercuri.
Printre celelalte noutăți se află sezonul al patrulea din „Bănuială legitimă” („Reasonable Doubt”), disponibil integral din 25 noiembrie, și producția originală „Viețile secrete ale soțiilor mormone: Comitatul Orange”, care ajunge pe platformă pe 12 noiembrie. În noiembrie vor apărea și episoade noi din sezonul 23 al serialului „Anatomia lui Grey”.
Oferta documentară include două producții speciale National Geographic. „Despre lupi cu Bertie Gregory” („Wolves Up Close with Bertie Gregory”) va fi disponibilă din 7 noiembrie, iar „Expediția: salvarea mărilor noastre” („Expedition: Saving Our Seas”) apare pe 14 noiembrie. Pe 19 noiembrie este programat și documentarul original „Pursuit: F1 Academy”, dedicat competiției feminine de motorsport.
Filme de Halloween, animații și primele titluri de Crăciun
Mai multe filme ajung în catalog chiar de la 1 noiembrie. Printre ele se numără comediile „Un socru de coșmar” („Meet the Parents”) și „Doi cuscrii de coșmar” („Meet the Fockers”), dar și producții horror precum „Mama!” („mother!”) și „Fără zgomot” („A Quiet Place”). Pentru publicul mai tânăr este programat „Happy Feet: Mumble, cel mai tare dansator”.
Pe 16 noiembrie apare și „Restaurantul de lux al lui Blue” („Bluey Fancy Restaurant”), o producție originală din universul serialului de animație „Bluey”.
Luna noiembrie marchează și începutul sezonului filmelor de Crăciun pe Disney+. Din 1 noiembrie vor putea fi urmărite „Cum a furat Grinch Crăciunul” („Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas”), „Elful” („Elf”), „De Crăciun nu stăm acasă” („Four Christmases”) și „Fratele lui Moș Crăciun” („Fred Claus”).
„Polar Express” intră în catalog pe 15 noiembrie, iar „Mickey: Singur acasă” („Mickey’s Home Alone”) este programat pentru 27 noiembrie. Pe 28 noiembrie apare „Dasher”, iar ultima zi a lunii aduce episodul special „Family Guy: The Peter Clause”.