Intitulat „Only Murders in London”, noul capitol al producției premiate cu Emmy aduce o schimbare importantă de decor, o crimă cu implicații personale pentru protagoniști și o distribuție din care fac parte unele dintre cele mai apreciate nume ale cinematografiei britanice și americane.

O crimă îi trimite pe Charles, Oliver și Mabel la Londra

După ce au reușit să rezolve încă un caz, cei trei detectivi amatori se confruntă cu o anchetă care îi privește mai mult decât și-ar fi imaginat. Noua victimă este chiar Cinda Canning, interpreta acesteia fiind Tina Fey.

Femeia al cărei podcast despre crime reale a contribuit la nașterea pasiunii comune a celor trei protagoniști devine acum subiectul propriei lor investigații. Indiciile îi conduc la Londra, unde îi așteaptă o galerie de personaje excentrice, suspecți și secrete atent ascunse.

Așa cum anunțam încă din luna august, sezonul al șaselea marchează desprinderea de universul familiar al clădirii Arconia.

Alegerea Londrei nu este deloc întâmplătoare, având în vedere tradiția britanică a romanelor polițiste, reprezentată de autori precum Agatha Christie și Arthur Conan Doyle. Serialul are astfel ocazia să se joace cu alte convenții ale genului, fără să renunțe la umorul care l-a consacrat.

Trailerul oficial oferă o primă privire asupra noii aventuri, în care cei trei podcasteri trebuie să descopere identitatea criminalului înainte de a împărtăși soarta victimei.

O distribuție spectaculoasă, cu actori britanici și americani

Steve Martin, Martin Short și Selena Gomez revin în rolurile lui Charles-Haden Savage, Oliver Putnam și, respectiv, Mabel Mora. Alături de aceștia, sezonul al șaselea beneficiază de o distribuție impresionantă.

Printre invitații speciali se numără Meryl Streep, Olivia Colman, David Tennant, Nicola Coughlan, Martin Freeman și Tina Fey. În noul sezon vor mai apărea Jennifer Saunders și Geri Halliwell-Horner, cunoscută inclusiv datorită carierei sale în trupa Spice Girls.

Meryl Streep revine în rolul actriței Loretta Durkin, soția lui Oliver, în timp ce prezența unor vedete precum David Tennant, cunoscut din „Doctor Who”, sau Nicola Coughlan, devenită celebră datorită serialului „Bridgerton”, reprezintă un motiv suplimentar de interes pentru public.

Încă de la debutul său în 2021, „Crime în imobil” a reușit să atragă actori importanți de la Hollywood, transformând aparițiile speciale într-una dintre caracteristicile producției.

Când apar episoadele noului sezon pe Disney+

Sezonul al șaselea al serialului „Crime în imobil” va debuta pe 8 decembrie 2026, pe Hulu în Statele Unite și pe Disney+ la nivel internațional, inclusiv în România.

Noul sezon va cuprinde zece episoade, acestea urmând să fie lansate marțea, până la finalul programat pentru 26 ianuarie 2027.

Producția este creată și scrisă de Steve Martin și John Hoffman, cel din urmă fiind cunoscut și pentru proiecte precum „Grace & Frankie” și „Looking”. Printre producătorii executivi se numără John Hoffman, Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman, Jess Rosenthal, Ben Smith, Jennifer Crittenden și Gabrielle Allan.

Până la lansarea noilor episoade, poți recupera cele cinci sezoane ale serialului „Crime în imobil”, disponibile pe platforma de streaming. De asemenea, Disney+ are în această perioadă o ofertă specială pentru abonații din România, valabilă până pe 24 noiembrie.

Rămâne de văzut dacă farmecul serialului va funcționa la fel de bine și în afara clădirii care i-a dat numele. Cert este că, de această dată, nici măcar Oceanul Atlantic nu poate sta între cei trei protagoniști și obsesia lor pentru crime.