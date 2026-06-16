Descoperirea care poate schimba industria bateriilor: cercetătorii au găsit o metodă de extragere a litiului fără consum de apă

O abordare diferită pentru obținerea litiului

Noua metodă propusă de oamenii de știință australieni pornește de la o idee simplă, dar extrem de eficientă. În loc să utilizeze apa pentru separarea și purificarea compușilor care conțin litiu, cercetătorii au apelat la solvenți organici capabili să selecteze direct substanțele dorite.

În mod așteptat, extracția litiului presupune mai multe etape de dizolvare, filtrare și separare, procese care necesită volume mari de apă și energie. În cazul noii tehnologii, accentul cade pe utilizarea unor solvenți care pot extrage selectiv compușii valoroși, reducând considerabil numărul operațiunilor necesare.

Un alt avantaj important este eliminarea încă din primele etape a unor elemente nedorite, precum borul și sulfații. Acest lucru simplifică întregul proces și crește eficiența recuperării litiului.

Potrivit rezultatelor prezentate de echipa australiană, randamentul de recuperare poate ajunge la aproximativ 95%, un nivel care depășește multe dintre metodele folosite în prezent la scară industrială.

Cum reușesc cercetătorii să recupereze aproape toți solvenții folosiți

Una dintre provocările utilizării solvenților în procesele industriale este recuperarea acestora pentru reutilizare. Dacă această etapă consumă prea multă energie, avantajele inițiale se pierd rapid.

Cercetătorii australieni au găsit însă o soluție elegantă. Ei folosesc energia solară pentru a accelera evaporarea solventului după finalizarea procesului de extracție. Ulterior, vaporii sunt condensați și recuperați, astfel încât solventul poate fi refolosit într-un nou ciclu de producție.

Rezultatele testelor arată că peste 99% din cantitatea de solvent utilizată poate fi recuperată. În practică, acest lucru înseamnă costuri mai mici, un consum redus de resurse și o cantitate semnificativ mai mică de deșeuri generate.