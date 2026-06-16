Descoperirea care poate schimba industria bateriilor: cercetătorii au găsit o metodă de extragere a litiului fără consum de apă
Litiul a devenit unul dintre cele mai importante materiale ale erei electrice. Fie că vorbim despre mașini electrice, sisteme de stocare a energiei sau dispozitive electronice, cererea pentru acest element continuă să crească de la an la an. Problema este că obținerea lui implică, de cele mai multe ori, procese industriale complexe, costisitoare și cu un impact semnificativ asupra mediului.
În multe regiuni ale lumii, exploatarea litiului este asociată cu un consum uriaș de apă, o resursă care devine tot mai prețioasă pe fondul schimbărilor climatice. Din acest motiv, orice tehnologie care poate reduce amprenta ecologică a extracției este privită cu interes atât de industria auto, cât și de comunitatea științifică. O echipă de cercetători de la Universitatea Monash din Australia susține că a făcut un pas important în această direcție, scrie TechXplore.
O abordare diferită pentru obținerea litiului
Noua metodă propusă de oamenii de știință australieni pornește de la o idee simplă, dar extrem de eficientă. În loc să utilizeze apa pentru separarea și purificarea compușilor care conțin litiu, cercetătorii au apelat la solvenți organici capabili să selecteze direct substanțele dorite.
În mod așteptat, extracția litiului presupune mai multe etape de dizolvare, filtrare și separare, procese care necesită volume mari de apă și energie. În cazul noii tehnologii, accentul cade pe utilizarea unor solvenți care pot extrage selectiv compușii valoroși, reducând considerabil numărul operațiunilor necesare.
Un alt avantaj important este eliminarea încă din primele etape a unor elemente nedorite, precum borul și sulfații. Acest lucru simplifică întregul proces și crește eficiența recuperării litiului.
Potrivit rezultatelor prezentate de echipa australiană, randamentul de recuperare poate ajunge la aproximativ 95%, un nivel care depășește multe dintre metodele folosite în prezent la scară industrială.
Cum reușesc cercetătorii să recupereze aproape toți solvenții folosiți
Una dintre provocările utilizării solvenților în procesele industriale este recuperarea acestora pentru reutilizare. Dacă această etapă consumă prea multă energie, avantajele inițiale se pierd rapid.
Cercetătorii australieni au găsit însă o soluție elegantă. Ei folosesc energia solară pentru a accelera evaporarea solventului după finalizarea procesului de extracție. Ulterior, vaporii sunt condensați și recuperați, astfel încât solventul poate fi refolosit într-un nou ciclu de producție.
Rezultatele testelor arată că peste 99% din cantitatea de solvent utilizată poate fi recuperată. În practică, acest lucru înseamnă costuri mai mici, un consum redus de resurse și o cantitate semnificativ mai mică de deșeuri generate.
Specialiștii consideră că această tehnologie ar putea reprezenta o alternativă atractivă pentru regiunile unde resursele de apă sunt limitate, dar unde există zăcăminte importante de litiu. În contextul în care producția de baterii este așteptată să crească accelerat în următorii ani, astfel de soluții devin tot mai importante.
Deși metoda se află încă într-o etapă de dezvoltare și validare, rezultatele obținute până acum sunt promițătoare. Dacă tehnologia va putea fi extinsă la scară industrială, impactul asupra industriei bateriilor ar putea fi semnificativ.