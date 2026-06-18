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Descoperire rară într-o pădure veche de mii de ani. Cercetătorii au surprins pentru prima dată un atac al lupilor asupra zimbrilor europeni

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Descoperire rară într-o pădure veche de mii de ani. Cercetătorii au surprins pentru prima dată un atac al lupilor asupra zimbrilor europeni
Descoperire rară / Foto: R. R. Wijnands & T. Borowik / Ecology and Evolution / 2026 (CC BY 4.0) SHARE facebook-icon twitter-icon reddit-icon flipboard-icon bluesky-icon FOLLOW Follow on google news icon Google prefered source badge For the first time, wolves have been caught on camera hunting European bison in Białowieża Primaeval Forest. While no evidence of a “direct kill” was seen, the boisterous behavior suggests wolves have been successful elsewhere in Europe. The intense inter-species brawl was captured on September 15, 2025, by scientists from the Polish Academy of Science using hidden camera traps deep in the Białowieża Primeval Forest, an ancient woodland on the border between Poland and Belarus where European bison were reintroduced in the 1950s. Watch the hunt unfold It kicked off at 7:25 am, just after the crack of dawn. The footage shows a pack of seven wolves targeting a herd of 11 European bison, consisting of five adult cows, two adult bulls, one subadult bull, and three juveniles, including a newborn calf. Unsurprisingly, the wolves hone in on the most vulnerable, youngest member of the herd. However, in a remarkable display of instinct, the herd closes ranks around its youngest member, driving the wolves back. When three bison cows broke away to chase the wolves, they inadvertently left the newborn exposed. The pack seized the moment, grabbing the calf by the neck and attempting to drag it away, before two adult cows charged in and drove them off. vault icon Explore more from The Vault Clinical Lycanthropy: When Your Brain Insists You're Turning Into A Wolf vault icon IFLScience Investigates The Loch Ness Monster: A Round-Up Of Our Spooky Season Nessie Deep Dive vault icon What Happens When You Stop Washing? The Filthiest Tales Of Humans Refusing To Bathe vault icon The calf fled, but the wolves were dogged in their efforts, catching it a second time. Two adult bisons bore down on the pack with lowered horns while the rest closed in around the calf, forming a big, beefy shield. Faced with this wall of mammalian muscle, the wolves abandon the attack. A few of the pack are seen lingering around the scene for a few moments, but they appear to have moved on by 7:47 am. A first for Białowieża Primaeval Forest Wolves are expert predators that can hunt prey up to 10 to 20 times their own body weight, including moose, elk, and bison. They achieve this through a combination of raw strength and endurance, plus a healthy dose of intelligence and – perhaps most importantly – teamwork. They are known to hunt American bison in North America, which are a distinct species, but such interactions are far rarer in Europe, with only a handful of historical accounts on record. “To our knowledge, we present the first video-recorded evidence of wolves attacking a European bison herd in the Białowieża Primaeval Forest, focusing on a newborn calf,” the study authors write. “Although the video did not show a direct kill, our observation demonstrated that the European bison is in fact a potential prey for wolves,” they add. This is what makes the new footage all the more significant. The European bison was driven to extinction in the wild in 1919 but was introduced into the Białowieża Primaeval Forest in 1952. If predation does frequently occur in the region, then the conservation of the species is less certain than previously thought. Then again, maybe this is just nature; wolves acting as a natural check to keep bison populations balanced within the ecosystem they now share. The new study is published in the journal Ecology and Evolution. clock-icon ORIGINALLY PUBLISHED 17 hours ago Written by Tom Hale Edited by Tom Leslie comments icon Discuss (0 CommentS) SHARE facebook-icon twitter-icon reddit-icon flipboard-icon bluesky-icon FOLLOW Follow on google news icon Google prefered source badge Add us as a Google preferred source to see more of our trusted coverage in Search Twin Study Reveals Why Some Women Age Faster Than Others (It's Not What You Think) Beauty Review Magazine | Advertisement Warum mehr Kaffee nach den Wechseljahren oft das Gegenteil von Energie macht Das gute Leben | Advertisement Die TV-Anbieter sind wütend: Dieses Gadget verschafft Ihnen Zugang zu allen Sendern Techno Mag | Advertisement Einfach anzuziehen: Die bequemsten Schuhe des Jahres begeistern Senioren Bewegungsfreiheit-Schuhe | Advertisement Neuheit: Diese Schuhe lassen sich mühelos anziehen und sind unglaublich bequem Ultrabequeme Schuhe | Advertisement After Losing Weight, Pierce Brosnan's Wife Looks Like a Model Gadgetraffle | Advertisement Susan Boyle is So Skinny Now and Looks Gorgeous. 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Find Out More In Issue 46 Of CURIOUS – Out Now The cover of IFLScience's CURIOUS magazine as shown on an iPad. The background is light blue, with an illustration of an elephant with a mouse sitting on top of its head and next to the elephant, a fish in a fishbowl. The cover line in white says “do other animals have pets?” Do Other Animals Have Pets? Find Out More In Issue 46 Of CURIOUS – Out Now More Multimedia more-icon IFLScience Home IFLScience logo Facebook Facebook Youtube RSS The IFLScience Home IFLScience logo Newsletter Receive weekly science coverage direct to your inbox Sign up today! 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O scenă extrem de rară din sălbăticie a fost surprinsă de cercetători într-una dintre ultimele păduri virgine ale Europei. Pentru prima dată, o cameră ascunsă a înregistrat un grup de lupi în timp ce încerca să vâneze zimbri europeni, o specie considerată multă vreme prea mare și prea puternică pentru a deveni o pradă obișnuită.

Evenimentul a avut loc în Pădurea Białowieża, întinsă la granița dintre Polonia și Belarus, un loc cunoscut pentru biodiversitatea sa și pentru populația de zimbri reintrodusă aici în urmă cu mai multe decenii. Imaginile au fost analizate de cercetători ai Academiei Poloneze de Științe și oferă informații valoroase despre relația dintre doi dintre cei mai emblematici locuitori ai pădurilor europene, se arată pe Ecology and Evolution.

Cum au încercat lupii să izoleze cel mai vulnerabil membru al turmei

Înregistrarea surprinde o haită formată din șapte lupi care urmărește un grup de 11 zimbri. Turma era compusă din mai multe exemplare adulte, dar și din câțiva pui, inclusiv unul nou-născut.

Așa cum se întâmplă frecvent în natură, prădătorii și-au concentrat atenția asupra celui mai vulnerabil individ. Lupii au încercat să izoleze vițelul de restul grupului, însă reacția zimbrilor a fost rapidă. Adulții s-au apropiat unul de altul și au format un cerc de protecție în jurul puiului, obligând atacatorii să se retragă temporar.

La un moment dat, câteva femele adulte au pornit în urmărirea lupilor. Mișcarea s-a dovedit riscantă deoarece a lăsat pentru scurt timp vițelul expus. Profitând de ocazie, prădătorii au revenit și au reușit să-l prindă de gât, încercând să-l îndepărteze de grup.

Intervenția zimbrilor maturi a fost însă decisivă. Două exemplare adulte au atacat direct haita, iar restul turmei s-a regrupat în jurul puiului. Lupii au mai încercat o dată să-l captureze, însă s-au lovit de aceeași apărare compactă. În cele din urmă, au renunțat și s-au retras după aproximativ 20 de minute de confruntare.

Ce înseamnă această observație pentru viitorul zimbrilor europeni

Lupii sunt printre cei mai eficienți prădători ai emisferei nordice și pot doborî animale mult mai mari decât ei datorită cooperării în haită. În America de Nord există numeroase exemple de atacuri asupra bizonilor americani, însă astfel de interacțiuni au fost documentate foarte rar în Europa.

Tocmai de aceea, imaginile din Pădurea Białowieża sunt considerate de specialiști extrem de importante. Chiar dacă filmarea nu arată uciderea efectivă a unui zimbru, ea demonstrează că vițeii acestei specii pot deveni ținte pentru lupi.

Descoperirea ridică și întrebări legate de conservarea zimbrului european. Specia a dispărut complet din sălbăticie la începutul secolului trecut, iar supraviețuirea sa s-a datorat programelor de reproducere și reintroducere. În Pădurea Białowieża, zimbrii au revenit începând cu anii 1950 și au devenit unul dintre simbolurile regiunii.

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