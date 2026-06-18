Descoperire rară într-o pădure veche de mii de ani. Cercetătorii au surprins pentru prima dată un atac al lupilor asupra zimbrilor europeni

Cum au încercat lupii să izoleze cel mai vulnerabil membru al turmei

Înregistrarea surprinde o haită formată din șapte lupi care urmărește un grup de 11 zimbri. Turma era compusă din mai multe exemplare adulte, dar și din câțiva pui, inclusiv unul nou-născut.

Așa cum se întâmplă frecvent în natură, prădătorii și-au concentrat atenția asupra celui mai vulnerabil individ. Lupii au încercat să izoleze vițelul de restul grupului, însă reacția zimbrilor a fost rapidă. Adulții s-au apropiat unul de altul și au format un cerc de protecție în jurul puiului, obligând atacatorii să se retragă temporar.

La un moment dat, câteva femele adulte au pornit în urmărirea lupilor. Mișcarea s-a dovedit riscantă deoarece a lăsat pentru scurt timp vițelul expus. Profitând de ocazie, prădătorii au revenit și au reușit să-l prindă de gât, încercând să-l îndepărteze de grup.

Intervenția zimbrilor maturi a fost însă decisivă. Două exemplare adulte au atacat direct haita, iar restul turmei s-a regrupat în jurul puiului. Lupii au mai încercat o dată să-l captureze, însă s-au lovit de aceeași apărare compactă. În cele din urmă, au renunțat și s-au retras după aproximativ 20 de minute de confruntare.

Ce înseamnă această observație pentru viitorul zimbrilor europeni

Lupii sunt printre cei mai eficienți prădători ai emisferei nordice și pot doborî animale mult mai mari decât ei datorită cooperării în haită. În America de Nord există numeroase exemple de atacuri asupra bizonilor americani, însă astfel de interacțiuni au fost documentate foarte rar în Europa.

Tocmai de aceea, imaginile din Pădurea Białowieża sunt considerate de specialiști extrem de importante. Chiar dacă filmarea nu arată uciderea efectivă a unui zimbru, ea demonstrează că vițeii acestei specii pot deveni ținte pentru lupi.

Descoperirea ridică și întrebări legate de conservarea zimbrului european. Specia a dispărut complet din sălbăticie la începutul secolului trecut, iar supraviețuirea sa s-a datorat programelor de reproducere și reintroducere. În Pădurea Białowieża, zimbrii au revenit începând cu anii 1950 și au devenit unul dintre simbolurile regiunii.