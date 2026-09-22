Descarci un film prin torrent și îți infectezi calculatorul. Hackerii ascund un virus periculos în fișiere care promit filme populare, inclusiv „The Odyssey”
Un film așteptat de milioane de spectatori poate deveni momeala perfectă pentru un atac informatic. Infractorii cibernetici profită de interesul pentru producțiile cinematografice populare și distribuie fișiere infectate prin intermediul platformelor de torrent. Utilizatorii care cred că descarcă un film riscă să instaleze, în realitate, un program malițios capabil să ofere atacatorilor acces la propriul calculator.
O nouă campanie identificată de specialiștii în securitate cibernetică de la Kaspersky utilizează inclusiv numele filmului „The Odyssey” pentru a atrage victime. Atacul este activ cel puțin de la jumătatea lunii august 2026 și a afectat deja câteva sute de utilizatori și organizații din mai multe țări. Spre deosebire de amenințările informatice obișnuite, noul malware utilizează mai multe etape de infectare și mecanisme concepute pentru a îngreuna detectarea sa de către programele antivirus.
Potrivit unui raport Kaspersky despre noua campanie de infectare prin torrente , atacatorii au compromis inclusiv o arhivă publică populară de fișiere torrent, pe care au folosit-o pentru distribuirea programului malițios. Printre victime se numără utilizatori din Rusia, Turcia, Japonia, Kenya, Uganda și Columbia, dar și din mai multe state europene, inclusiv Germania, Spania, Belgia și Țările de Jos.
Cum funcționează virusul ascuns în torrentele pentru filme populare
Atacul se desfășoară în mai multe etape. În primul rând, utilizatorii sunt atrași de fișiere care par să conțină filme cunoscute. În realitate, acestea ascund un program malițios care, odată executat, poate instala alte componente periculoase pe calculator. Mecanismul este conceput pentru a evita detectarea și pentru a permite atacatorilor să păstreze accesul la sistemul compromis.
Una dintre funcțiile malware-ului îi permite să identifice mediile izolate folosite de soluțiile antivirus pentru analizarea fișierelor suspecte. Aceste medii, numite sandbox-uri, sunt utilizate pentru a observa comportamentul unui program înainte ca acesta să fie considerat sigur. Dacă detectează că este analizat, malware-ul poate încerca să evite identificarea sau să împiedice investigația.
După instalare, programul descarcă module suplimentare care îi permit să rămână activ inclusiv după repornirea calculatorului. Mai mult, poate ocoli sistemul Windows User Account Control, cunoscut drept UAC, obținând privilegii de administrator fără afișarea notificării obișnuite prin care utilizatorul este solicitat să aprobe modificările importante.
În cele din urmă, atacatorii pot obține acces de la distanță la calculatorul compromis. O tehnică asemănătoare, bazată pe ascunderea unui program periculos în conținut descărcat din surse neoficiale, a fost identificată anterior de Kaspersky și în cazul unui malware ascuns în jocuri pentru adulți .
Hackerii folosesc blockchain-ul Solana pentru a păstra controlul asupra calculatoarelor infectate
Una dintre particularitățile tehnice ale noii campanii este utilizarea blockchain-ului Solana pentru identificarea serverului de comandă și control al atacatorilor. Acesta este serverul prin intermediul căruia infractorii cibernetici pot transmite instrucțiuni către dispozitivele compromise.
În loc să folosească exclusiv o adresă de server inclusă direct în programul malițios, malware-ul poate recupera informațiile necesare prin intermediul blockchain-ului. Această metodă oferă atacatorilor o infrastructură mai rezistentă la încercările de blocare și complică activitatea specialiștilor care încearcă să întrerupă comunicarea cu dispozitivele infectate.
Kaspersky a identificat deja câteva sute de victime la nivel internațional. Printre acestea se numără atât utilizatori individuali, cât și organizații din administrația publică, IT, consultanță, transporturi, agricultură și comerț.
Faptul că un dispozitiv de serviciu poate fi compromis prin descărcarea unui fișier aparent inofensiv reprezintă un risc important pentru companii. Un exemplu diferit de distribuire a programelor malițioase prin exploatarea încrederii utilizatorilor a fost documentat recent, când contul oficial HBO Max de pe Reddit a fost compromis și folosit pentru răspândirea unor reclame infectate .
Cum îți protejezi calculatorul de fișierele infectate
Specialiștii Kaspersky avertizează că sursele neoficiale de descărcare pot distribui programe malițioase chiar și atunci când fișierele par să conțină materiale de divertisment. Numele unui film popular, imaginea de prezentare sau prezența fișierului într-o arhivă cunoscută nu reprezintă garanții că materialul descărcat este sigur.
Pentru reducerea riscului de infectare, descarcă filme, jocuri și aplicații din surse oficiale și evită executarea fișierelor necunoscute. Nu dezactiva antivirusul atunci când un site sau un instalator îți solicită acest lucru pentru a finaliza o descărcare. De asemenea, menține actualizate sistemul de operare și soluțiile de securitate.
Riscul nu se limitează la platformele de torrent. Într-un incident documentat anterior, aplicația DAEMON Tools a distribuit malware chiar prin intermediul instalatoarelor disponibile pe site-ul său oficial , după compromiterea mecanismului de distribuție. Cazul arată că verificarea sursei trebuie completată de utilizarea unor soluții de securitate actualizate.
Pentru organizații, Kaspersky recomandă introducerea unor reguli clare privind instalarea programelor provenite de la terți pe dispozitivele de serviciu, monitorizarea amenințărilor informatice și utilizarea unor mecanisme de detectare și răspuns la incidente.
Noua campanie de malware rămâne activă, potrivit informațiilor publicate pe 21 septembrie 2026. Cercetătorii Kaspersky au confirmat că soluțiile de securitate ale companiei pot detecta amenințarea identificată, însă nu au anunțat numărul total al dispozitivelor compromise și nici identitatea atacatorilor.