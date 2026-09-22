Descarci un film prin torrent și îți infectezi calculatorul. Hackerii ascund un virus periculos în fișiere care promit filme populare, inclusiv „The Odyssey”

Potrivit unui raport Kaspersky despre noua campanie de infectare prin torrente , atacatorii au compromis inclusiv o arhivă publică populară de fișiere torrent, pe care au folosit-o pentru distribuirea programului malițios. Printre victime se numără utilizatori din Rusia, Turcia, Japonia, Kenya, Uganda și Columbia, dar și din mai multe state europene, inclusiv Germania, Spania, Belgia și Țările de Jos.

Cum funcționează virusul ascuns în torrentele pentru filme populare

Atacul se desfășoară în mai multe etape. În primul rând, utilizatorii sunt atrași de fișiere care par să conțină filme cunoscute. În realitate, acestea ascund un program malițios care, odată executat, poate instala alte componente periculoase pe calculator. Mecanismul este conceput pentru a evita detectarea și pentru a permite atacatorilor să păstreze accesul la sistemul compromis.

Una dintre funcțiile malware-ului îi permite să identifice mediile izolate folosite de soluțiile antivirus pentru analizarea fișierelor suspecte. Aceste medii, numite sandbox-uri, sunt utilizate pentru a observa comportamentul unui program înainte ca acesta să fie considerat sigur. Dacă detectează că este analizat, malware-ul poate încerca să evite identificarea sau să împiedice investigația.

După instalare, programul descarcă module suplimentare care îi permit să rămână activ inclusiv după repornirea calculatorului. Mai mult, poate ocoli sistemul Windows User Account Control, cunoscut drept UAC, obținând privilegii de administrator fără afișarea notificării obișnuite prin care utilizatorul este solicitat să aprobe modificările importante.

În cele din urmă, atacatorii pot obține acces de la distanță la calculatorul compromis. O tehnică asemănătoare, bazată pe ascunderea unui program periculos în conținut descărcat din surse neoficiale, a fost identificată anterior de Kaspersky și în cazul unui malware ascuns în jocuri pentru adulți .

Hackerii folosesc blockchain-ul Solana pentru a păstra controlul asupra calculatoarelor infectate

Una dintre particularitățile tehnice ale noii campanii este utilizarea blockchain-ului Solana pentru identificarea serverului de comandă și control al atacatorilor. Acesta este serverul prin intermediul căruia infractorii cibernetici pot transmite instrucțiuni către dispozitivele compromise.

În loc să folosească exclusiv o adresă de server inclusă direct în programul malițios, malware-ul poate recupera informațiile necesare prin intermediul blockchain-ului. Această metodă oferă atacatorilor o infrastructură mai rezistentă la încercările de blocare și complică activitatea specialiștilor care încearcă să întrerupă comunicarea cu dispozitivele infectate.