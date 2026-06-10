Un nou malware care se ascunde în jocurile pentru adulți poate prelua controlul complet asupra calculatorului, avertizează Kaspersky

Cum ajunge malware-ul pe calculatorul utilizatorilor

Investigația a început în urma unor analize de rutină efectuate asupra amenințărilor cibernetice active. Cercetătorii au observat o campanie care viza în special pasionații de jocuri, iar analiza ulterioară a scos la iveală un mecanism de infectare bine ascuns.

Atacatorii au distribuit versiuni modificate ale unor jocuri populare din categoria adult. Fișierele păreau autentice și includeau componente legitime necesare funcționării jocului. În realitate, pachetul conținea și cod malițios care era lansat automat în momentul în care utilizatorul pornea jocul.

Una dintre caracteristicile care fac această amenințare dificil de detectat este faptul că jocul continuă să funcționeze normal. Victima nu observă nimic suspect, iar malware-ul poate rămâne inactiv pentru o perioadă înainte de a descărca componente suplimentare care compromit complet sistemul.

Distribuția s-a realizat prin mai multe metode. Specialiștii au identificat site-uri care promovau jocurile prin imagini și linkuri de descărcare, dar și utilizarea unor servicii de partajare a fișierelor. În plus, pachetele infectate au fost răspândite și prin intermediul rețelelor torrent, o metodă frecvent utilizată pentru distribuirea conținutului piratat.

De ce este Argamal mai periculos decât pare la prima vedere

Pe lângă fișierele de instalare compromise, cercetătorii au descoperit și alte tactici folosite pentru răspândirea amenințării. În unele situații, codul malițios era integrat direct în componentele jocului, în timp ce în alte cazuri atacatorii promovau fișiere infectate drept programe de tip cheat, destinate obținerii unor avantaje în jocuri.

Odată activat, Argamal poate executa comenzi la distanță și poate oferi control extins asupra calculatorului compromis. Acest lucru înseamnă că atacatorii pot colecta informații, pot instala alte programe malițioase și pot utiliza dispozitivul victimei pentru operațiuni suplimentare fără acordul acesteia.

Analiza codului folosit în campanie sugerează că dezvoltatorul lanțului de infectare ar putea fi vorbitor de limbă spaniolă, deși experții subliniază că această concluzie nu este definitivă.