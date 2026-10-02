Atacurile DDoS pot costa doar 30 de dolari: cum a ajuns criminalitatea cibernetică atât de accesibilă

Cât costă un atac DDoS pe piața clandestină

Kaspersky identifică trei modele principale prin care sunt oferite serviciile DDoS. Primul este reprezentat de atacurile comandate prin intermediari, în care clientul plătește o altă persoană sau grupare pentru a executa atacul. În acest caz, prețurile sunt stabilite individual și pot varia între 30 și 2.000 de dolari.

Costul este influențat de mai mulți factori, printre care ținta aleasă, durata atacului, pachetul cumpărat și funcțiile disponibile. Cu alte cuvinte, nu există un tarif unic pentru un astfel de serviciu, iar atacurile pot fi configurate în funcție de cerințele celui care le comandă.

Al doilea model este DDoS-as-a-Service, prin care clienții cumpără acces la instrumente de atac, precum panouri de control online sau boți de Telegram. În această categorie, serviciile pot porni de la doar 1 dolar, ceea ce contribuie la scăderea semnificativă a barierei de acces.

Al treilea model presupune folosirea unei infrastructuri proprii. Actorii își utilizează propriile scripturi sau botnet-uri pentru a lansa atacurile, fără să depindă de un furnizor extern.

Telegram și forumurile de criminalitate cibernetică, parte din piața DDoS

Analiza arată că operatorii acestor servicii folosesc mai multe canale pentru a-și găsi clienții. Dintre actorii care ofereau atacuri prin intermediari, 65% își promovau serviciile pe forumuri de criminalitate cibernetică, în timp ce 35% foloseau Telegram și Discord.

Kaspersky a analizat și tipurile de atacuri promovate. Activitatea este concentrată în principal pe două categorii: atacurile la nivel de rețea, care încearcă să suprasolicite infrastructura cu volume mari de trafic, și atacurile la nivel de aplicație, concepute pentru a perturba direct site-uri și servicii online.