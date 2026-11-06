Democrații din SUA pregătesc o anchetă care îl vizează pe Elon Musk. Ce vor să afle despre comunicațiile militare din Ucraina

Restricțiile Starshield au afectat operațiunile militare ale Ucrainei

Serviciul Starshield, dezvoltat de SpaceX pentru utilizări militare și guvernamentale, a ajuns în centrul unei controverse după ce, în octombrie, au fost raportate probleme de conectivitate care au afectat mai multe operațiuni ale armatei ucrainene. Printre activitățile perturbate s-au numărat misiunile cu drone de interceptare, recunoașterea și aprovizionarea trupelor aflate pe front, scrie The Kyiv Post.

Potrivit unor surse din domeniul apărării din Ucraina, restricțiile au apărut în noaptea de 14 octombrie, fără o notificare prealabilă. Unele terminale și-au pierdut conexiunea atunci când dronele depășeau viteza de aproximativ 160 de kilometri pe oră, echivalentul a 100 de mile pe oră. Unitățile militare au raportat inițial praguri diferite.

Situația a ridicat întrebări despre cine a autorizat modificările, dacă acestea respectau obligațiile contractuale față de guvernul american și în ce măsură Ucraina depinde de infrastructura SpaceX pentru comunicațiile militare. Pe 23 octombrie, oficialii ucraineni încă raportau pierderi de conexiune la viteze de aproximativ 161 de kilometri pe oră.

Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat pe 24 octombrie că vitezele de operare au revenit la normal și că legăturile au rămas stabile chiar și la peste 400 de kilometri pe oră. Președintele Volodimir Zelenski a declarat, de asemenea, pe 4 noiembrie că serviciile au revenit la nivelurile anterioare.

Congresul american ceruse deja explicații de la Pentagon și SpaceX

Demersul democraților nu reprezintă prima încercare a parlamentarilor americani de a clarifica problemele de conectivitate din Ucraina. Încă dinaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, subiectul a atras atenția unor membri ai ambelor partide.

Pe 15 octombrie, nouă senatori republicani și democrați au cerut inspectorului general al Departamentului Apărării să investigheze întreruperile care au afectat serviciile Starlink folosite de Ucraina. Solicitarea includea și păstrarea corespondenței, a documentelor contractuale și a instrucțiunilor tehnice schimbate între Pentagon, SpaceX și alte agenții guvernamentale.

Pe 23 octombrie, o inițiativă separată a fost lansată de reprezentanții democrați Sam Liccardo, Ro Khanna și Jimmy Panetta. Aceștia au cerut o investigație la nivelul întregului guvern american și au anunțat că vor verifica atent finanțările federale acordate companiilor lui Elon Musk.