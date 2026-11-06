Democrații din SUA pregătesc o anchetă care îl vizează pe Elon Musk. Ce vor să afle despre comunicațiile militare din Ucraina
Democrații din Senatul Statelor Unite pregătesc investigații privind restricțiile aplicate comunicațiilor prin satelit folosite de armata ucraineană. Elon Musk se numără printre persoanele cărora li s-a cerut să păstreze documentele și corespondența referitoare la limitările serviciului Starshield în Ucraina. Demersul vine înainte ca Partidul Democrat să preia controlul asupra Congresului, în ianuarie 2027, și să poată intensifica verificările privind deciziile administrației Donald Trump.
Potrivit informațiilor publicate de CNN, Comisia pentru Relații Externe a Senatului a trimis solicitări oficiale de conservare a documentelor către mai multe entități implicate în gestionarea comunicațiilor prin satelit. Cererile vizează inclusiv companii, bănci, autorități portuare și alte organizații care au avut legătură cu tranzacții privind motorina rusească.
Restricțiile Starshield au afectat operațiunile militare ale Ucrainei
Serviciul Starshield, dezvoltat de SpaceX pentru utilizări militare și guvernamentale, a ajuns în centrul unei controverse după ce, în octombrie, au fost raportate probleme de conectivitate care au afectat mai multe operațiuni ale armatei ucrainene. Printre activitățile perturbate s-au numărat misiunile cu drone de interceptare, recunoașterea și aprovizionarea trupelor aflate pe front, scrie The Kyiv Post.
Potrivit unor surse din domeniul apărării din Ucraina, restricțiile au apărut în noaptea de 14 octombrie, fără o notificare prealabilă. Unele terminale și-au pierdut conexiunea atunci când dronele depășeau viteza de aproximativ 160 de kilometri pe oră, echivalentul a 100 de mile pe oră. Unitățile militare au raportat inițial praguri diferite.
Situația a ridicat întrebări despre cine a autorizat modificările, dacă acestea respectau obligațiile contractuale față de guvernul american și în ce măsură Ucraina depinde de infrastructura SpaceX pentru comunicațiile militare. Pe 23 octombrie, oficialii ucraineni încă raportau pierderi de conexiune la viteze de aproximativ 161 de kilometri pe oră.
Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat pe 24 octombrie că vitezele de operare au revenit la normal și că legăturile au rămas stabile chiar și la peste 400 de kilometri pe oră. Președintele Volodimir Zelenski a declarat, de asemenea, pe 4 noiembrie că serviciile au revenit la nivelurile anterioare.
Congresul american ceruse deja explicații de la Pentagon și SpaceX
Demersul democraților nu reprezintă prima încercare a parlamentarilor americani de a clarifica problemele de conectivitate din Ucraina. Încă dinaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, subiectul a atras atenția unor membri ai ambelor partide.
Pe 15 octombrie, nouă senatori republicani și democrați au cerut inspectorului general al Departamentului Apărării să investigheze întreruperile care au afectat serviciile Starlink folosite de Ucraina. Solicitarea includea și păstrarea corespondenței, a documentelor contractuale și a instrucțiunilor tehnice schimbate între Pentagon, SpaceX și alte agenții guvernamentale.
Pe 23 octombrie, o inițiativă separată a fost lansată de reprezentanții democrați Sam Liccardo, Ro Khanna și Jimmy Panetta. Aceștia au cerut o investigație la nivelul întregului guvern american și au anunțat că vor verifica atent finanțările federale acordate companiilor lui Elon Musk.
Parlamentarii au solicitat clarificări despre persoanele care au autorizat restricțiile, modul în care au fost aplicate și eventualele vulnerabilități similare ale infrastructurii de comunicații. De asemenea, au cerut verificarea respectării obligațiilor contractuale și a măsurilor care ar trebui să împiedice intervențiile motivate politic.
Elon Musk a făcut anterior o distincție între serviciul comercial Starlink și Starshield, susținând că cel din urmă se află sub controlul guvernului Statelor Unite. Antreprenorul a acuzat Ucraina că ar fi folosit terminale comerciale în operațiuni ofensive interzise, afirmație contestată de reprezentanți ai apărării ucrainene.
Tranzacțiile cu motorină rusească intră și ele în atenția senatorilor
Solicitările trimise în legătură cu Elon Musk sunt însoțite de un alt demers al parlamentarilor americani, care vizează tranzacțiile cu motorină provenită din Rusia. Pe 26 octombrie, Comisia pentru Relații Externe a Senatului a făcut publică o inițiativă bipartizană prin care băncilor, autorităților portuare și distribuitorilor de combustibil li s-a cerut să păstreze documentele referitoare la importurile de motorină rusească, fie că tranzacțiile erau doar propuse, fie că fuseseră deja realizate.
Printre materialele solicitate se numără contracte, facturi, documente de transport, informații despre deplasarea navelor și evidențe ale plăților. Senatorii consideră că facilitarea importurilor de combustibil din Rusia ridică probleme juridice și de securitate națională, în condițiile în care veniturile obținute din aceste tranzacții ar putea contribui la finanțarea războiului împotriva Ucrainei.
Păstrarea documentelor este o etapă pregătitoare pentru eventuale investigații parlamentare mai ample. Democrații vor să aibă acces la informațiile necesare pentru a verifica deciziile luate de instituțiile americane și de companiile implicate în aceste operațiuni.
Democrații vor prelua controlul Congresului în ianuarie 2027
Pregătirile pentru investigații au loc după ce Partidul Democrat și-a asigurat majorități în ambele camere ale Congresului, în urma alegerilor intermediare din 3 noiembrie 2026. Schimbarea va deveni efectivă în ianuarie 2027, când începe noua sesiune legislativă.
Controlul asupra comisiilor parlamentare le va permite democraților să organizeze audieri, să convoace martori, să solicite documente și să emită citații. Liderul democraților din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, a promis investigații privind presupuse acte de corupție în administrația președintelui Donald Trump.
Până la instalarea noului Congres, republicanii rămân la conducerea ambelor camere. Donald Trump își păstrează dreptul de veto asupra legislației adoptate de Congres, ceea ce limitează posibilitatea democraților de a transforma toate inițiativele lor în legi fără sprijin suplimentar.
O majoritate democrată în Senat le va oferi însă parlamentarilor o influență mai mare asupra confirmării unor numiri importante făcute de administrație, inclusiv pentru funcții guvernamentale, ambasadori și judecători. În acest context, solicitările privind documentele de la SpaceX și tranzacțiile cu motorină rusească pot reprezenta începutul unei perioade de supraveghere parlamentară mai stricte asupra administrației Trump și a relațiilor acesteia cu mediul de afaceri.