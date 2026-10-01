100.000 de lei pentru școlile care îi ajută pe copiii rămași în urmă la citit, scris și matematică. Cine poate primi finanțarea

Apelul este derulat de Fundația Comunitară Brașov, cu sprijinul Țiriac International Foundation, iar finanțarea totală disponibilă este de 100.000 de lei. Potrivit informațiilor anunțate la 1 octombrie, vor fi selectate între trei și cinci școli.

Ce copii vor putea beneficia de program

Programul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani care provin din comunități vulnerabile și se confruntă cu risc socio-educațional. Este vorba despre o etapă în care dificultățile la citire, scriere sau matematică pot influența semnificativ parcursul școlar ulterior dacă nu sunt identificate și recuperate la timp.

Proiectele finanțate trebuie să includă activități de educație remedială. Practic, elevii care au nevoie de sprijin suplimentar vor putea lucra pentru consolidarea competențelor de bază și recuperarea eventualelor decalaje acumulate.

Un element diferit al programului este asocierea activităților educaționale cu sportul. Organizatorii urmăresc astfel nu doar îmbunătățirea rezultatelor școlare, ci și dezvoltarea copiilor prin mișcare, participare și activități desfășurate într-un cadru diferit de orele obișnuite.

Între trei și cinci școli vor primi finanțare

Bugetul total pus la dispoziție este de 100.000 de lei, iar suma va fi distribuită proiectelor selectate în urma apelului. Conform organizatorilor, vor putea beneficia de finanțare între trei și cinci unități de învățământ din județul Brașov.

Școlile interesate trebuie să propună proiecte care răspund nevoilor reale ale copiilor din comunitățile în care funcționează. Accentul este pus pe intervențiile care îi ajută pe elevii mici să își consolideze competențele esențiale pentru continuarea școlii.

Inițiativa pornește de la ideea că intervenția timpurie poate preveni acumularea unor lacune tot mai greu de recuperat în clasele următoare. Un copil care întâmpină dificultăți serioase la citire la începutul școlii va avea probleme nu doar la Limba română, ci și la înțelegerea cerințelor de la matematică, științe sau alte discipline.