100.000 de lei pentru școlile care îi ajută pe copiii rămași în urmă la citit, scris și matematică. Cine poate primi finanțarea
Școlile care lucrează cu copii aflați în risc socio-educațional pot beneficia de o finanțare destinată programelor prin care elevii sunt ajutați să recupereze dificultățile de învățare. Un nou apel lansat la începutul lunii octombrie pune la dispoziție 100.000 de lei pentru proiecte care combină educația remedială cu activitățile sportive.
Inițiativa este destinată unităților de învățământ din județul Brașov și urmărește sprijinirea copiilor cu vârste între 6 și 8 ani, o perioadă considerată esențială pentru formarea competențelor de bază. Accentul este pus pe citit, scris și matematică, dar programul include și activități care îi încurajează pe copii să facă mișcare și să participe activ la viața școlii.
Apelul este derulat de Fundația Comunitară Brașov, cu sprijinul Țiriac International Foundation, iar finanțarea totală disponibilă este de 100.000 de lei. Potrivit informațiilor anunțate la 1 octombrie, vor fi selectate între trei și cinci școli.
Ce copii vor putea beneficia de program
Programul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani care provin din comunități vulnerabile și se confruntă cu risc socio-educațional. Este vorba despre o etapă în care dificultățile la citire, scriere sau matematică pot influența semnificativ parcursul școlar ulterior dacă nu sunt identificate și recuperate la timp.
Proiectele finanțate trebuie să includă activități de educație remedială. Practic, elevii care au nevoie de sprijin suplimentar vor putea lucra pentru consolidarea competențelor de bază și recuperarea eventualelor decalaje acumulate.
Un element diferit al programului este asocierea activităților educaționale cu sportul. Organizatorii urmăresc astfel nu doar îmbunătățirea rezultatelor școlare, ci și dezvoltarea copiilor prin mișcare, participare și activități desfășurate într-un cadru diferit de orele obișnuite.
Între trei și cinci școli vor primi finanțare
Bugetul total pus la dispoziție este de 100.000 de lei, iar suma va fi distribuită proiectelor selectate în urma apelului. Conform organizatorilor, vor putea beneficia de finanțare între trei și cinci unități de învățământ din județul Brașov.
Școlile interesate trebuie să propună proiecte care răspund nevoilor reale ale copiilor din comunitățile în care funcționează. Accentul este pus pe intervențiile care îi ajută pe elevii mici să își consolideze competențele esențiale pentru continuarea școlii.
Inițiativa pornește de la ideea că intervenția timpurie poate preveni acumularea unor lacune tot mai greu de recuperat în clasele următoare. Un copil care întâmpină dificultăți serioase la citire la începutul școlii va avea probleme nu doar la Limba română, ci și la înțelegerea cerințelor de la matematică, științe sau alte discipline.
Cititul, scrisul și matematica, competențe esențiale în primii ani de școală
Primii ani din învățământul primar reprezintă perioada în care se formează instrumentele pe care copilul le va folosi ulterior la aproape toate disciplinele. Din acest motiv, programele remediale pot avea un rol important atunci când dificultățile sunt observate devreme.
Sprijinul suplimentar nu înseamnă doar repetarea lecțiilor de la clasă. Activitățile remediale pot fi adaptate ritmului copilului, astfel încât acesta să exerseze exact competențele pe care nu le stăpânește suficient și să poată avansa treptat.
În cazul proiectului lansat în județul Brașov, componenta educațională este completată de activități sportive, tocmai pentru ca intervenția să privească dezvoltarea copilului într-un sens mai larg.
De ce recuperarea lacunelor încă din clasele mici este importantă
Diferențele dintre copii pot apărea chiar din primii ani de școală. Unii învață să citească fluent rapid, în timp ce alții au nevoie de mai mult exercițiu pentru recunoașterea literelor, citirea cuvintelor sau înțelegerea unui text. Situația este asemănătoare în cazul scrierii și al noțiunilor matematice de bază.
Dacă aceste dificultăți se acumulează, copilului îi poate fi din ce în ce mai greu să țină pasul cu materia. Tocmai de aceea, intervențiile remediale realizate la începutul ciclului primar pot avea o importanță majoră.
Programul lansat la 1 octombrie încearcă să aducă un astfel de sprijin în comunitățile în care resursele disponibile pentru copii sunt mai reduse. Pentru moment, finanțarea vizează școli din județul Brașov, iar proiectele selectate vor trebui să combine recuperarea educațională cu activități sportive și implicarea copiilor într-un program adaptat nevoilor lor.