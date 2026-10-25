De la chatbot la „angajat digital”: cum se schimbă organigrama când software-ul începe să execute procese complete?

De aici apare expresia „angajat digital”, atractivă comercial, dar înșelătoare dacă este luată prea literal. Software-ul nu dobândește discernământ profesional doar pentru că poate executa mai multe acțiuni. În schimb, compania trebuie să decidă cine îi stabilește sarcinile, cine îi verifică rezultatele și ce se întâmplă când greșește. Organigrama începe să se schimbe exact în jurul acestor întrebări.

De la un răspuns util la un proces dus până la capăt

Imaginează-ți un magazin online care primește o solicitare de retur. Un chatbot tradițional poate explica politica magazinului și poate indica formularul potrivit. Un agent integrat în sistemele firmei ar putea identifica respectiva comandă, verifica eligibilitatea, genera documentele pentru curier, actualiza situația produsului și pregăti rambursarea, în limitele stabilite de companie.

Acesta este un exemplu ipotetic de automatizare, nu o capacitate disponibilă automat în orice produs care poartă eticheta AI. Pentru ca procesul să funcționeze, sistemul are nevoie de acces la date corecte, conexiuni cu aplicațiile relevante și reguli explicite. Dacă informațiile despre comandă sunt incomplete sau situația depășește politica de retur, trebuie să existe o cale clară de preluare de către un om.

Contează și diferența dintre un flux automatizat și un agent propriu-zis. Anthropic separă sistemele în care pașii sunt coordonați prin trasee prestabilite de cele în care modelul decide dinamic cum folosește instrumentele pentru a îndeplini sarcina. Compania recomandă pornirea de la cea mai simplă soluție care rezolvă problema, deoarece autonomia suplimentară poate aduce costuri și întârzieri suplimentare.

Pentru o firmă, această distincție are consecințe foarte practice. O verificare repetitivă, cu reguli stabile, poate fi rezolvată mai predictibil prin automatizare clasică. Un caz în care informația vine în documente diferite, iar următorul pas depinde de context, poate justifica folosirea unui agent. Uneori, combinația dintre cele două abordări este cea mai potrivită.

Schimbarea importantă apare când software-ul preia legătura dintre activități. În multe organizații, munca administrativă înseamnă tocmai transportul informației dintr-un sistem în altul, urmărirea unei aprobări și verificarea faptului că următorul departament a primit ce îi trebuie. Dacă această coordonare este automatizată, se modifică atât volumul de lucru, cât și motivul pentru care anumite roluri există în forma actuală.

Organigrama începe să urmărească rezultatele, iar granițele dintre departamente devin mai puțin rigide

Organigrama tradițională descrie, în principal, oameni și relații de raportare: cine conduce vânzările, cine răspunde de financiar și cine aprobă o achiziție. Agenții introduc o categorie suplimentară de executanți, care pot traversa mai multe aplicații și etape ale aceluiași proces. O solicitare poate porni de la vânzări, poate folosi informații financiare și se poate încheia în logistică.