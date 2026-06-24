Cod Rutier 2026. Când poți primi amendă de peste 4.000 de lei din cauza anvelopelor

Regulile sunt legate exclusiv de condițiile de drum. Astfel, obligația de a utiliza anvelope de iarnă apare atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei.

Acesta este criteriul pe care autoritățile îl folosesc atunci când verifică dacă un autovehicul este echipat corespunzător pentru circulație. Prin urmare, un conducător auto nu poate fi sancționat doar pentru faptul că folosește anvelope de iarnă în mijlocul verii.

Este legal să circuli vara cu anvelope de iarnă

Legislația din România permite utilizarea pneurilor de iarnă și în sezonul cald. Chiar dacă afară sunt peste 30 de grade Celsius, șoferii pot circula legal cu astfel de anvelope, atât timp cât acestea respectă cerințele de omologare, au dimensiunile prevăzute pentru vehicul și nu sunt uzate peste limita admisă.

Regula este prevăzută în legislația privind circulația pe drumurile publice și se aplică indiferent de anotimp.

Nici în situațiile în care apar fenomene meteo specifice sezonului cald, precum grindina, legea nu impune automat schimbarea tipului de anvelopă. Ceea ce contează este starea efectivă a drumului și existența sau nu a zăpezii, gheții ori poleiului.

De ce nu sunt recomandate pneurile de iarnă pe asfalt fierbinte

Deși legea permite folosirea anvelopelor de iarnă pe timpul verii, specialiștii atrag atenția asupra unor efecte care pot apărea atunci când acestea rulează pe asfalt foarte încins.

Cauciucul utilizat la anvelopele de iarnă este mai moale, iar la temperaturi ridicate se poate deforma mai ușor în timpul frânărilor. În plus, blocurile profilului au o mobilitate mai mare, ceea ce poate influența reacția mașinii la schimbările de direcție.