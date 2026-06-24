Cod Rutier 2026. Când poți primi amendă de peste 4.000 de lei din cauza anvelopelor
Șoferii care cred că sunt obligați să schimbe anvelopele după calendar sau că riscă sancțiuni dacă folosesc pneuri de iarnă în timpul verii trebuie să știe că legislația rutieră din România funcționează după un alt principiu. Codul Rutier 2026 stabilește clar situațiile în care anumite tipuri de anvelope devin obligatorii și precizează când pot fi aplicate amenzi care depășesc 4.000 de lei. În același timp, legea nu interzice utilizarea anvelopelor de iarnă în sezonul cald, chiar și atunci când temperaturile depășesc pragul de 30 de grade Celsius.
Nu există o dată obligatorie pentru schimbarea anvelopelor
Una dintre cele mai răspândite idei în rândul șoferilor este că există o perioadă fixă în care trebuie montate anvelopele de vară sau cele de iarnă. În realitate, Codul Rutier nu stabilește o dată oficială pentru efectuarea acestei schimbări.
Regulile sunt legate exclusiv de condițiile de drum. Astfel, obligația de a utiliza anvelope de iarnă apare atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei.
Acesta este criteriul pe care autoritățile îl folosesc atunci când verifică dacă un autovehicul este echipat corespunzător pentru circulație. Prin urmare, un conducător auto nu poate fi sancționat doar pentru faptul că folosește anvelope de iarnă în mijlocul verii.
Este legal să circuli vara cu anvelope de iarnă
Legislația din România permite utilizarea pneurilor de iarnă și în sezonul cald. Chiar dacă afară sunt peste 30 de grade Celsius, șoferii pot circula legal cu astfel de anvelope, atât timp cât acestea respectă cerințele de omologare, au dimensiunile prevăzute pentru vehicul și nu sunt uzate peste limita admisă.
Regula este prevăzută în legislația privind circulația pe drumurile publice și se aplică indiferent de anotimp.
Nici în situațiile în care apar fenomene meteo specifice sezonului cald, precum grindina, legea nu impune automat schimbarea tipului de anvelopă. Ceea ce contează este starea efectivă a drumului și existența sau nu a zăpezii, gheții ori poleiului.
De ce nu sunt recomandate pneurile de iarnă pe asfalt fierbinte
Deși legea permite folosirea anvelopelor de iarnă pe timpul verii, specialiștii atrag atenția asupra unor efecte care pot apărea atunci când acestea rulează pe asfalt foarte încins.
Cauciucul utilizat la anvelopele de iarnă este mai moale, iar la temperaturi ridicate se poate deforma mai ușor în timpul frânărilor. În plus, blocurile profilului au o mobilitate mai mare, ceea ce poate influența reacția mașinii la schimbările de direcție.
În astfel de condiții, distanța necesară pentru oprire poate crește, iar pneurile se pot uza mai repede decât în mod normal. Totodată, rezistența mai mare la rulare poate duce și la o ușoară creștere a consumului de carburant.
Când se aplică amenda de până la 4.050 de lei
Sancțiunea maximă prevăzută de Codul Rutier nu este legată de utilizarea anvelopelor de iarnă în sezonul cald. Amenda este aplicată atunci când un vehicul circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei fără a fi echipat cu anvelope de iarnă.
În această situație, șoferul poate fi sancționat conform clasei a IV-a de sancțiuni, care cuprinde între 9 și 20 de puncte-amendă. La valoarea actuală de 202,5 lei pentru un punct-amendă, sancțiunea poate varia între 1.822,5 lei și 4.050 de lei.
Pe lângă amendă, polițistul rutier poate reține certificatul de înmatriculare și poate elibera o dovadă fără drept de circulație.
Ce condiții trebuie să îndeplinească anvelopele
Pentru a fi considerate anvelope de iarnă, acestea trebuie să respecte cerințele de omologare și să poarte marcajele specifice M+S, M.S. sau M&S, potrivit informațiilor prezentate de Registrul Auto Român.
De asemenea, indiferent de sezon, anvelopele trebuie să fie într-o stare tehnică corespunzătoare.
Pneurile care prezintă tăieturi, rupturi sau un grad de uzură peste limita admisă pot atrage sancțiuni și pot conduce la reținerea certificatului de înmatriculare.
Șoferii trebuie să respecte și dimensiunile și caracteristicile tehnice aprobate pentru vehiculul pe care îl conduc. Chiar dacă legislația permite în anumite situații utilizarea unor anvelope diferite pe aceeași mașină, acestea trebuie să respecte cerințele de omologare și condițiile de aderență impuse de starea carosabilului.