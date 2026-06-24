Șoferii scapă de o amendă de până la 1.600 de lei. Vești bune pentru cei care își uită permisul sau talonul acasă
O modificare legislativă care îi vizează pe milioane de conducători auto din România a făcut un pas important în Parlament. Dacă va fi adoptată și de Camera Deputaților, șoferii nu vor mai risca amenzi de până la 1.620 de lei doar pentru că au uitat acasă permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare al mașinii. Inițiatorii proiectului susțin că sancțiunea nu mai este justificată în condițiile în care autoritățile pot verifica instantaneu informațiile necesare în bazele de date existente.
O amendă contestată de mulți șoferi ar putea dispărea
În prezent, legislația prevede sancțiuni pentru conducătorii auto care nu au asupra lor permisul de conducere în timpul unui control rutier. Aceeași regulă se aplică și în cazul certificatului de înmatriculare al vehiculului.
Pentru fiecare dintre aceste situații, amenda este încadrată la 6-8 puncte de amendă, ceea ce înseamnă că valoarea sancțiunii poate ajunge până la 1.620 de lei. Șoferii au posibilitatea să achite jumătate din sumă în termen de 15 zile, însă obligația de a avea documentele asupra lor rămâne în vigoare.
Acest lucru s-ar putea schimba însă dacă proiectul adoptat de Senat va primi și votul final al Camerei Deputaților.
Argumentul principal: datele pot fi verificate în câteva secunde
Inițiativa legislativă a fost anunțată de deputatul USR Alexandru Dimitriu, care consideră că actuala sancțiune nu mai corespunde realităților tehnologice existente.
„Nu vei mai fi amendat dacă ai uitat acasă permisul de conducere sau talonul. Astăzi, Senatul a adoptat inițiativa legislativă pe care am depus-o pentru eliminarea unei sancțiuni care nu mai are sens. Dacă ai permis valabil și mașina este înmatriculată legal, polițistul poate verifica aceste informații în câteva secunde, direct în bazele de date”, a anunțat deputatul USR Alexandru Dimitriu.
Potrivit acestuia, autoritățile au deja acces la informațiile necesare pentru a confirma dacă o persoană are dreptul legal de a conduce și dacă vehiculul este înregistrat conform legii.
Ce se întâmplă acum în trafic
În forma actuală a legislației, simpla uitare a documentelor poate duce la aplicarea unei sancțiuni, chiar dacă șoferul deține un permis valabil și conduce un autovehicul înmatriculat legal.
Această situație este considerată de inițiatorii proiectului drept una care generează sancțiuni fără ca existența unei probleme reale să poată fi demonstrată.
Alexandru Dimitriu susține că actuala regulă nu mai este justificată în contextul digitalizării și al accesului rapid la informații.
„Cu toate acestea, până acum puteai primi o amendă de câteva sute de lei doar pentru că nu aveai documentele asupra ta. Am propus eliminarea acestei situații absurde. Dacă statul poate verifica instantaneu că ai dreptul să conduci și că mașina este în regulă, nu are de ce să te amendeze pentru că ai uitat documentele acasă.”
Proiectul merge acum la Camera Deputaților
Adoptarea în Senat reprezintă doar prima etapă importantă a procesului legislativ. Pentru ca modificarea să intre în vigoare, proiectul trebuie să fie dezbătut și votat și de Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz.
Potrivit inițiatorului, proiectul a beneficiat de sprijinul senatorilor din aproape toate grupurile parlamentare.
„Le mulțumesc tuturor senatorilor care au susținut această inițiativă. Proiectul a fost votat de senatori din aproape toate grupurile parlamentare. PSD a rămas singurul partid care a considerat că această amendă trebuie păstrată. Proiectul merge acum la Camera Deputaților pentru dezbateri în comisii și votul final.”
Rezultatul votului final va decide dacă obligația de a avea asupra sa permisul și talonul va continua să fie sancționată sau dacă șoferii vor putea evita amenda atunci când informațiile pot fi verificate direct de către polițiști.
Măsura ar putea afecta milioane de conducători auto
Potrivit datelor prezentate în contextul acestei inițiative, în România există peste 10 milioane de șoferi și aproximativ același număr de autovehicule care circulă pe drumurile publice.
În cazul în care proiectul va deveni lege, schimbarea ar avea impact asupra unui număr foarte mare de persoane, eliminând riscul unor sancțiuni aplicate exclusiv pentru lipsa documentelor fizice în momentul controlului.
Pentru moment, regulile actuale rămân în vigoare, iar șoferii sunt obligați să aibă asupra lor permisul de conducere și certificatul de înmatriculare până la finalizarea procedurii legislative.