Șoferii scapă de o amendă de până la 1.600 de lei. Vești bune pentru cei care își uită permisul sau talonul acasă

Pentru fiecare dintre aceste situații, amenda este încadrată la 6-8 puncte de amendă, ceea ce înseamnă că valoarea sancțiunii poate ajunge până la 1.620 de lei. Șoferii au posibilitatea să achite jumătate din sumă în termen de 15 zile, însă obligația de a avea documentele asupra lor rămâne în vigoare.

Acest lucru s-ar putea schimba însă dacă proiectul adoptat de Senat va primi și votul final al Camerei Deputaților.

Argumentul principal: datele pot fi verificate în câteva secunde

Inițiativa legislativă a fost anunțată de deputatul USR Alexandru Dimitriu, care consideră că actuala sancțiune nu mai corespunde realităților tehnologice existente.

„Nu vei mai fi amendat dacă ai uitat acasă permisul de conducere sau talonul. Astăzi, Senatul a adoptat inițiativa legislativă pe care am depus-o pentru eliminarea unei sancțiuni care nu mai are sens. Dacă ai permis valabil și mașina este înmatriculată legal, polițistul poate verifica aceste informații în câteva secunde, direct în bazele de date”, a anunțat deputatul USR Alexandru Dimitriu.

Potrivit acestuia, autoritățile au deja acces la informațiile necesare pentru a confirma dacă o persoană are dreptul legal de a conduce și dacă vehiculul este înregistrat conform legii.

Ce se întâmplă acum în trafic

În forma actuală a legislației, simpla uitare a documentelor poate duce la aplicarea unei sancțiuni, chiar dacă șoferul deține un permis valabil și conduce un autovehicul înmatriculat legal.

Această situație este considerată de inițiatorii proiectului drept una care generează sancțiuni fără ca existența unei probleme reale să poată fi demonstrată.

Alexandru Dimitriu susține că actuala regulă nu mai este justificată în contextul digitalizării și al accesului rapid la informații.