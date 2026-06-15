De ce vorbim în somn și de ce spunem atât de des „nu”. Ce dezvăluie conversațiile nocturne despre creier

Ce spune creierul atunci când dormim

Potrivit Science Alert, vorbitul poate apărea atât în somnul REM, când visele sunt de obicei mai vii, cât și în etapele non-REM. În timpul nopții, anumite regiuni ale creierului implicate în limbaj pot rămâne suficient de active încât să producă propoziții coerente.

Un studiu care a analizat sute de episoade a descoperit că „nu” era cuvântul rostit cel mai frecvent. Negările reprezentau peste o cincime dintre propoziții, iar întrebările și expresiile vulgare apăreau mult mai des decât în conversațiile obișnuite.

Discursul nocturn nu este întotdeauna o bolboroseală întâmplătoare. Oamenii pot respecta pauzele unei conversații imaginare, ca și cum ar aștepta răspunsul altei persoane. Playtech.ro a mai explicat ce se întâmplă în creier când vorbim în somn și de ce episoadele apar la trecerea dintre diferite stări neurologice.

De ce spunem atât de des „nu”

Știința nu are încă o singură explicație. Una dintre teorii spune că vorbitul este un efect secundar al procesării amintirilor. Creierul reorganizează experiențele recente, iar fragmente ale acestui proces „scapă” sub forma cuvintelor rostite.

O altă ipoteză pornește de la ideea că visele simulează amenințări și conflicte. Dacă mintea repetă confruntări, pericole sau situații sociale tensionate, apariția frecventă a cuvântului „nu” devine mai ușor de înțeles.

Într-un material despre semnificația viselor și activitatea creierului în timpul somnului, Playtech.ro a arătat că zonele implicate în memorie, imagini și mișcare rămân active noaptea.

Când vorbitul în somn merită atenție

Episoadele ocazionale nu necesită tratament. Ele pot deveni mai frecvente în perioade cu stres, febră, consum de alcool sau lipsă de somn.