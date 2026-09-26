Loc de parcare în proprietate sau doar drept de folosință? Diferența pe care trebuie să o știe proprietarii de apartamente

Ce trebuie să apară în acte dacă locul este proprietatea ta

În 2026, printre actele normative importante în această materie se numără Codul civil și Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările ulterioare. Legea cadastrului reglementează înscrierea imobilelor și a drepturilor asupra acestora în cartea funciară, iar actele notariale prin care se transmit sau se constituie drepturi reale imobiliare sunt supuse regulilor privind cartea funciară.

Cea mai simplă situație este cea în care locul de parcare reprezintă un imobil distinct, identificat cadastral, iar cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra acestuia. Contractul și cartea funciară trebuie verificate împreună pentru a vedea exact ce s-a transmis.

De exemplu, dacă ai cumpărat apartamentul 25 și locul de parcare P18, simplul fapt că „P18” apare în anunțul dezvoltatorului sau este scris pe asfalt nu dovedește, de unul singur, că ești proprietarul acelui spațiu.

Cota indiviză nu înseamnă întotdeauna un petic de teren numai al tău

O situație frecventă în ansamblurile rezidențiale este cumpărarea unei cote-părți din teren. Să presupunem că parcarea are 1.000 de metri pătrați și există 50 de coproprietari. În acte poți descoperi că nu deții în proprietate individuală cei aproximativ 12 metri pătrați pe care îți parchezi mașina, ci o anumită cotă din întreaga suprafață.

Aceasta este coproprietatea pe cote-părți: fiecare persoană are o fracțiune juridică din bun, nu neapărat proprietatea exclusivă asupra unei bucăți fizice delimitate.

Codul civil reglementează folosirea bunurilor aflate în coproprietate și prevede inclusiv posibilitatea atribuirii unor părți comune în folosință exclusivă, în anumite condiții. În cazul părților comune ale unei clădiri, o asemenea atribuire nu trebuie să lezeze drepturile celorlalți coproprietari, iar decizia se ia cu majoritatea prevăzută de lege.

Prin urmare, expresia „cotă indiviză de teren cu folosința locului P18” nu trebuie confundată automat cu „proprietate individuală asupra locului P18”.