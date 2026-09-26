Mai ai garanție dacă ai pierdut bonul fiscal? Ce spune legea și cum poți dovedi achiziția
Ai cumpărat un televizor, un telefon sau un electrocasnic, iar după câteva luni produsul s-a stricat, însă bonul fiscal nu mai este de găsit. Este o situație în care ajung mulți consumatori și care ridică imediat întrebarea: pierderea bonului înseamnă automat și pierderea garanției? Răspunsul nu este atât de simplu, iar în anumite situații există alte documente care pot ajuta la identificarea și dovedirea achiziției.
Ce spune legea în 2026 despre garanție
Principalul act normativ este OUG nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, aprobată prin Legea nr. 205/2023. Actul normativ reglementează răspunderea vânzătorului atunci când produsul cumpărat de un consumator nu este conform. În cazul bunurilor obișnuite, vânzătorul răspunde pentru neconformitățile constatate în termen de doi ani de la livrare.
În cazul unei neconformități, consumatorul poate cere, în condițiile legii, repararea sau înlocuirea produsului, iar în anumite situații poate beneficia de reducerea prețului sau de încetarea contractului. Dacă problema este constatată în primul an de la livrare, legea stabilește, în principiu, prezumția că neconformitatea exista deja la momentul livrării, până la proba contrarie, cu anumite excepții.
Important este că legea privind conformitatea bunurilor nu stabilește că pierderea bonului fiscal anulează automat drepturile legale ale consumatorului.
Cu ce poți demonstra că ai cumpărat produsul
Bonul fiscal este cea mai simplă dovadă, deoarece arată comerciantul, data și valoarea tranzacției. Dacă l-ai pierdut, merită însă să verifici dacă deții alte documente sau informații care permit identificarea achiziției.
De exemplu, poți avea factura emisă de magazin, factura electronică primită pe e-mail, documentele comenzii online sau informațiile păstrate în contul de client al magazinului. În cazul unei plăți cu cardul, extrasul de cont sau istoricul tranzacției poate ajuta la demonstrarea faptului că ai făcut o plată către comerciant, deși, luat singur, extrasul nu identifică întotdeauna produsul concret cumpărat.
Foarte util poate fi și certificatul de garanție, mai ales dacă include denumirea produsului, seria acestuia, data cumpărării sau alte elemente care permit identificarea tranzacției.
Legea prevede că certificatul de garanție comercială trebuie oferit consumatorului pe un suport durabil cel târziu la livrarea bunului și trebuie să indice, printre altele, bunurile cărora li se aplică garanția și procedura pentru folosirea acesteia.
Exemplu: ai cumpărat un televizor cu cardul
Să presupunem că ai cumpărat în februarie un televizor de 2.500 de lei dintr-un magazin fizic, ai plătit cu cardul, iar în noiembrie apar probleme cu imaginea. Bonul fiscal s-a șters sau l-ai aruncat accidental.
Primul pas este să cauți factura, certificatul de garanție și eventual contul de client. Dacă nu le mai ai, poți prezenta comerciantului informații cât mai precise: data aproximativă a cumpărării, suma plătită, magazinul și tranzacția din extrasul bancar. Aceste elemente pot ajuta comerciantul să identifice achiziția în propriile evidențe.
Extrasul de cont dovedește foarte bine că ai plătit o anumită sumă magazinului, dar nu dovedește întotdeauna singur că suma respectivă a fost achitată exact pentru televizorul pe care îl prezinți în service. De aceea, este preferabil să existe mai multe elemente care, împreună, identifică tranzacția.
Ce trebuie să faci dacă ai pierdut bonul
În primul rând, verifică e-mailul, aplicația și contul magazinului, deoarece numeroși comercianți păstrează istoricul comenzilor sau facturile. Caută apoi certificatul de garanție și extrasul de cont, dacă plata a fost făcută cu cardul.
Contactează magazinul de la care ai cumpărat produsul și oferă data aproximativă, valoarea tranzacției, metoda de plată și datele produsului. Dacă achiziția poate fi identificată, solicită aplicarea drepturilor privind neconformitatea sau, după caz, a garanției comerciale.
Pentru reparațiile sau înlocuirile efectuate în baza garanției comerciale, OUG 140/2021 prevede un termen rezonabil, care nu poate depăși 15 zile calendaristice din momentul în care vânzătorul a fost informat despre neconformitate, termenul fiind stabilit de comun acord, în scris, ținând cont de natura și complexitatea bunului și a problemei.
Prin urmare, un bon fiscal pierdut nu trebuie confundat automat cu o garanție pierdută. Esențial este să poți identifica achiziția și să prezinți comerciantului cât mai multe dovezi disponibile. Factura, documentele comenzii, certificatul de garanție, istoricul din contul magazinului și dovada plății cu cardul pot deveni extrem de importante atunci când mica hârtie primită la casă nu mai există.