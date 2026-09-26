Mai ai garanție dacă ai pierdut bonul fiscal? Ce spune legea și cum poți dovedi achiziția

În cazul unei neconformități, consumatorul poate cere, în condițiile legii, repararea sau înlocuirea produsului, iar în anumite situații poate beneficia de reducerea prețului sau de încetarea contractului. Dacă problema este constatată în primul an de la livrare, legea stabilește, în principiu, prezumția că neconformitatea exista deja la momentul livrării, până la proba contrarie, cu anumite excepții.

Important este că legea privind conformitatea bunurilor nu stabilește că pierderea bonului fiscal anulează automat drepturile legale ale consumatorului.

Cu ce poți demonstra că ai cumpărat produsul

Bonul fiscal este cea mai simplă dovadă, deoarece arată comerciantul, data și valoarea tranzacției. Dacă l-ai pierdut, merită însă să verifici dacă deții alte documente sau informații care permit identificarea achiziției.

De exemplu, poți avea factura emisă de magazin, factura electronică primită pe e-mail, documentele comenzii online sau informațiile păstrate în contul de client al magazinului. În cazul unei plăți cu cardul, extrasul de cont sau istoricul tranzacției poate ajuta la demonstrarea faptului că ai făcut o plată către comerciant, deși, luat singur, extrasul nu identifică întotdeauna produsul concret cumpărat.

Foarte util poate fi și certificatul de garanție, mai ales dacă include denumirea produsului, seria acestuia, data cumpărării sau alte elemente care permit identificarea tranzacției.

Legea prevede că certificatul de garanție comercială trebuie oferit consumatorului pe un suport durabil cel târziu la livrarea bunului și trebuie să indice, printre altele, bunurile cărora li se aplică garanția și procedura pentru folosirea acesteia.

Exemplu: ai cumpărat un televizor cu cardul

Să presupunem că ai cumpărat în februarie un televizor de 2.500 de lei dintr-un magazin fizic, ai plătit cu cardul, iar în noiembrie apar probleme cu imaginea. Bonul fiscal s-a șters sau l-ai aruncat accidental.