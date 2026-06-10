De ce un avion care decolează cu întârziere poate ateriza la ora programată. Trucurile folosite de piloți, nu este vorba doar despre viteză
Puțini pasageri nu au auzit măcar o dată celebra frază rostită înainte de decolare: „Vom încerca să recuperăm o parte din întârziere în timpul zborului”. Pentru mulți oameni, explicația pare simplă: avionul va zbura mai repede și va ajunge la destinație înainte de timpul estimat. În realitate, lucrurile sunt mult mai complexe, iar viteza reprezintă doar una dintre numeroasele variabile pe care piloții le iau în calcul. Potrivit pilotului Peter Cappio, care a explicat recent pe rețelele sociale ce se ascunde în spatele acestei expresii, recuperarea întârzierii nu înseamnă automat că aeronava va accelera semnificativ după decolare. De fapt, în multe situații, aceasta nici măcar nu este cea mai eficientă soluție.
De ce avioanele nu zboară la viteza maximă
Mulți pasageri își imaginează că un avion comercial funcționează la limita performanțelor sale și că piloții pot apăsa pur și simplu „pedala de accelerație” pentru a recupera timpul pierdut. În realitate, aeronavele comerciale zboară la viteze calculate atent pentru a obține cel mai bun echilibru între consumul de combustibil, siguranță și durata călătoriei.
Creșterea vitezei este posibilă în anumite limite, însă fiecare nod suplimentar de viteză înseamnă și un consum mai mare de kerosen. Pentru companiile aeriene, combustibilul reprezintă unul dintre cele mai importante costuri operaționale, motiv pentru care fiecare zbor este planificat cu mare atenție.
Mai mult decât atât, viteza nu poate fi crescută arbitrar atunci când există turbulențe, furtuni sau alte condiții meteorologice nefavorabile. În astfel de situații, confortul și siguranța pasagerilor devin prioritare.
Traseul poate conta mai mult decât viteza
În multe cazuri, cea mai eficientă metodă de a recupera întârzierea nu este accelerarea, ci optimizarea traseului.
În timpul zborului, piloții sunt în permanență în legătură cu controlorii de trafic aerian și pot solicita modificări ale rutei inițiale. Dacă spațiul aerian permite, aeronava poate primi aprobarea de a urma un traseu mai scurt sau mai direct către destinație.
Diferența poate părea mică, însă câteva zeci de kilometri economisiți pe o rută lungă se pot transforma în câteva minute importante câștigate înainte de aterizare.
Această practică este frecvent utilizată pe rutele europene, unde traficul aerian este foarte dens, iar orice scurtare a traseului poate contribui la reducerea întârzierilor.
Totul depinde de traficul aerian
Chiar dacă piloții își doresc să ajungă la timp, nu toate deciziile sunt în mâinile lor. Spațiul aerian european este unul dintre cele mai aglomerate din lume, iar fiecare zbor trebuie coordonat cu atenție.
Posibilitatea de a modifica ruta depinde de numărul de aeronave aflate în zonă, de disponibilitatea coridoarelor aeriene și de restricțiile temporare care pot apărea din cauza vremii sau a exercițiilor militare.
În unele zile, un avion poate primi aprobarea pentru o rută mai scurtă și poate recupera zece sau chiar cincisprezece minute. În alte situații, traficul intens poate face imposibilă orice modificare.
Și aeroportul de destinație influențează timpul de sosire
Un alt aspect pe care pasagerii îl cunosc mai puțin este că recuperarea întârzierii nu depinde doar de zborul în sine, ci și de aeroportul către care se îndreaptă aeronava.
Pe aeroporturile mari, cu mai multe piste, traficul poate fi gestionat mai eficient. În schimb, pe aeroporturile mici sau foarte aglomerate, fiecare aterizare este programată într-un interval precis.
Dacă un avion ajunge prea devreme sau prea târziu față de slotul alocat, poate fi obligat să aștepte în aer sau să intre într-o coadă de aterizare, pierzând astfel minutele recuperate anterior.
De ce unele zboruri ajung la timp, deși au plecat târziu
Mulți pasageri observă că uneori avionul decolează cu 20-30 de minute întârziere, însă aterizează aproape la ora programată. Explicația este că orarele companiilor aeriene includ adesea o marjă de siguranță, tocmai pentru a absorbi întârzierile minore care apar frecvent în aviație.
Astfel, atunci când un pilot anunță că va încerca să recupereze întârzierea, nu promite o cursă contra cronometru prin nori, ci vorbește despre o serie de măsuri atent calculate, care implică ruta, condițiile meteo, traficul aerian, consumul de combustibil și coordonarea cu aeroporturile. În aviație, recuperarea timpului pierdut este mai degrabă o chestiune de planificare și eficiență decât de viteză pură.