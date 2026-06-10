De ce un avion care decolează cu întârziere poate ateriza la ora programată. Trucurile folosite de piloți, nu este vorba doar despre viteză

Creșterea vitezei este posibilă în anumite limite, însă fiecare nod suplimentar de viteză înseamnă și un consum mai mare de kerosen. Pentru companiile aeriene, combustibilul reprezintă unul dintre cele mai importante costuri operaționale, motiv pentru care fiecare zbor este planificat cu mare atenție.

Mai mult decât atât, viteza nu poate fi crescută arbitrar atunci când există turbulențe, furtuni sau alte condiții meteorologice nefavorabile. În astfel de situații, confortul și siguranța pasagerilor devin prioritare.

Traseul poate conta mai mult decât viteza

În multe cazuri, cea mai eficientă metodă de a recupera întârzierea nu este accelerarea, ci optimizarea traseului.

În timpul zborului, piloții sunt în permanență în legătură cu controlorii de trafic aerian și pot solicita modificări ale rutei inițiale. Dacă spațiul aerian permite, aeronava poate primi aprobarea de a urma un traseu mai scurt sau mai direct către destinație.

Diferența poate părea mică, însă câteva zeci de kilometri economisiți pe o rută lungă se pot transforma în câteva minute importante câștigate înainte de aterizare.

Această practică este frecvent utilizată pe rutele europene, unde traficul aerian este foarte dens, iar orice scurtare a traseului poate contribui la reducerea întârzierilor.

Totul depinde de traficul aerian

Chiar dacă piloții își doresc să ajungă la timp, nu toate deciziile sunt în mâinile lor. Spațiul aerian european este unul dintre cele mai aglomerate din lume, iar fiecare zbor trebuie coordonat cu atenție.