De ce revin mereu la The Golden Girls, serialul care a vorbit despre iubire, diferențe și acceptare într-o perioadă în care nu prea se purta REVIEW
The Golden Girls a apărut la tv pe 14 septembrie 1985, mai exact pe NBC, iar ideea părea, la vremea respectivă, aproape riscantă pentru televiziunea americană. Patru femei trecute de 50 de ani, toate cu povești personale complicate, care locuiesc împreună într-o casă din Miami și discută despre viață, relații, sex, singurătate și bătrânețe.
Nu era formula clasică pentru un succes de televiziune în anii ’80. Studiourile preferau familii tinere, personaje care să arate bine pentru publicul larg și povești construite în jurul generațiilor actuale. The Golden Girls a mers în direcția opusă și tocmai asta l-a făcut special și a avut un succes fenomenal.
Serialul a avut 7 sezoane și 180 de episoade, fiind difuzat în perioada 1985-1992 și a devenit rapid unul dintre cele mai importante sitcom-uri ale perioadei, câștigând 11 premii Emmy și fiind nominalizat de zeci de ori. Primul sezon a fost un succes neașteptat, iar în anii de vârf serialul ajungea constant în topul audiențelor americane.
Cu toate astea, cifrele nu explică de ce oamenii încă vorbesc despre el. Explicația este simplă, după părerea mea: personajele păreau reale.
Dorothy, Blanche, Rose și Sophia nu erau patru stereotipuri despre femei în vârstă. Erau patru oameni care aveau încă dorințe, frustrări, visuri și probleme. Serialul, despre care am scris anterior aici, nu le trata ca pe niște personaje care și-au trăit deja viața. Din contră, le arăta exact în momentul în care începeau o nouă etapă. Cu alte cuvinte, dădea o speranță femeilor trecute de prima tinerețe într-o perioadă în care misoginismul și age-ismul făceau legea. La fel cum Star Trek a văzut în viitor, la vremea lui, cam așa și cu The Golden Girls pentru anii 1980.
Patru actrițe care au făcut istorie împreună
Dorothy Zbornak, interpretată de Bea Arthur, era, fără niciun dubiu, centrul rațional al grupului. Cu vocea joasă, inconfundabilă, umorul sec și replicile devastatoare, Dorothy era personajul care spunea lucrurilor pe nume fără niciun pic de jenă.
Trebuie, totuși, știut că Bea Arthur nu era la începutul carierei când a primit rolul, ea fiind deja o actriță cunoscută. Înainte de The Golden Girls, a devenit celebră datorită serialului Maude, difuzat între 1972 și 1978, pentru care a câștigat un Emmy. Mai înainte ea a jucat și în musicaluri de pe Broadway, inclusiv în producția Mame.
Arthur avea deja peste 60 de ani când a început serialul de comedie, dar rolul lui Dorothy i-a oferit una dintre cele mai importante etape ale carierei.
În spatele sarcasmului personajului era o femeie suficient de vulnerabilă, iar asta a contribuit la crearea unui personaj perfect. Dorothy era divorțată, avea probleme cu încrederea și încerca să își reconstruiască viața într-o perioadă în care societatea nu prea vorbea despre femeile mature ca despre persoane care încă pot începe ceva nou.
Bea Arthur a murit pe 25 aprilie 2009, la vârsta de 86 de ani, după o luptă cu cancerul. Moartea ei a fost una dintre primele mari pierderi pentru fanii serialului.
Blanche Devereaux, interpretată de Rue McClanahan, era energia opusă lui Dorothy. Dacă Dorothy analiza totul, Blanche simțea totul, uneori un pic cam sexual. Era romantică, extravagantă și extrem de sigură pe ea, dar în spatele siguranței se afla un om tot atât de vulnerabil. Mulți ar fi putut transforma personajul într-o glumă despre o femeie care caută mereu atenție, dar McClanahan i-a dat profunzime, ori cel puțin eu asta am observat. Blanche nu voia doar să fie admirată, voia să simtă că încă este vie.
Rue McClanahan era, la rândul ei, o actriță cu o carieră impresionantă înainte de The Golden Girls. Jucase în seriale precum Maude, unde a lucrat chiar alături de Bea Arthur, dar și în alte producții de televiziune. Părerea mea este că relația profesională dintre cele două a ajutat mult chimia din The Golden Girls.
Rue McClanahan a câștigat un Emmy pentru rolul Blanche în 1987
Interesant este că Rue McClanahan a câștigat un Emmy pentru rolul Blanche în 1987. Ea a murit pe 3 iunie 2010, la 76 de ani, în urma unui accident vascular cerebral. Pierderea ei a venit la puțin peste un an după Bea Arthur.
Rose Nylund, personajul lui Betty White, a devenit probabil cel mai iubit dintre toate. La prima vedere, Rose părea naiva grupului. Avea poveștile ei interminabile despre orașul natal St. Olaf, interpretări ciudate ale situațiilor și o inocență care lucra în contrast cu sarcasmul celorlalte personaje.
Aș spune că Betty White a făcut ceva foarte greu când a transformat bunătatea într-un lucru amuzant fără să transforme personajul într-o caricatură.
Betty White avea deja o carieră uriașă înainte de serial. Era una dintre primele femei importante din televiziunea americană, cu o activitate începută încă din anii ’50. A devenit cunoscută prin The Mary Tyler Moore Show, unde a interpretat-o pe Sue Ann Nivens, un rol care i-a adus și ei un Emmy.
După The Golden Girls, cariera actriței a continuat să crească, astfel că a rămas activă până aproape de finalul vieții și a devenit una dintre cele mai iubite personalități din divertismentul american, fiind chiar numită „mama Americii”. Iar dacă ți-o amintești dintr-o reclamă la Snickers, da, ea era.
Betty White a murit pe 31 decembrie 2021, la vârsta de 99 de ani, din cauze naturale. Moartea ei a provocat o reacție uriașă la nivel mondial, iar pentru mulți oameni a fost ca și cum dispăruse ultima legătură cu o perioadă de televiziune pe care o iubeau. Din păcate, nimeni nu trăiește pentru totdeauna, nici măcar Betty White.
Sophia Petrillo, mama lui Dorothy, a fost interpretată de Estelle Getty
Paradoxul este că Getty era mai tânără decât Bea Arthur, fiica ei din serial, dar machiajul și interpretarea au făcut ca diferența să dispară complet.
Sophia a devenit una dintre cele mai importante personaje din istoria sitcom-urilor. Avea replici tăioase, povești incredibile, majoritatea inventate, minciunele, dar și o atitudine de femeie care nu mai avea nimic de demonstrat nimănui.
Estelle Getty a început să aibă succes destul de târziu pentru monumentul de talent de care dădea dovadă. Înainte de The Golden Girls, nu era o vedetă cunoscută. Rolul Sophiei i-a schimbat cariera și i-a adus, evident, un Emmy în 1988.
Estelle a murit pe 22 iulie 2008, la 84 de ani, după o perioadă în care a suferit de demență cu corpi Lewy.
Cum de încă funcționează The Golden Girls chiar și astăzi, cel puțin pentru unii
Poate cel mai interesant lucru despre serial este cât de modern pare în anumite privințe. The Golden Girls a vorbit despre subiecte pe care multe producții evitau să le atingă în anii ’80. A discutat despre singurătate, discriminare, relații după divorț, probleme financiare și schimbările prin care trec oamenii pe măsură ce îmbătrânesc, dar și comunitatea LGBTQ+, dar niciodată nu a făcut asta într-un mod rigid. Personajele nu erau simboluri, erau oameni. Se certau, se enervau, se răneau, apoi se întorceau una la cealaltă.
Aici este probabil cea mai mare forță a serialului, că nu idealizează prietenia. Arată că relațiile adevărate nu înseamnă că oamenii sunt mereu de acord, ci înseamnă că rămân chiar dacă e greu.
Casa din Miami a devenit unul dintre cele mai cunoscute decoruri din televiziune, iar celebra masă din bucătărie, unde cele patru femei discutau ore întregi, a devenit simbolul serialului.
În acele conversații despre relații, trecut, greșeli și amintiri era ceva foarte cunoscut. Mulți s-au regăsit în ele pentru că nu păreau scenarii perfecte, ci mai degrabă discuții pe care le-ai putea avea cu oamenii apropiați.
The Golden Girls nu a fost despre faptul că cele patru femei erau bătrâne, ci despre faptul că ele refuzau să se comporte ca niște oameni care au terminat-o cu viața și așteaptă cuminți să moară.
Asta a fost The Golden Girls. Patru femei, o casă și una dintre cele mai sincere povești despre prietenie pe care televiziunea le-a oferit vreodată, iar eu sunt deja la al cincilea binging, întorcându-mă la serial de fiecare dată când vreau ceva care să reprezinte ideea de „acasă”.
În cazul în care ți-am trezit curiozitatea, află că serialul poate fi urmărit integral pe Disney+.