De ce revin mereu la The Golden Girls, serialul care a vorbit despre iubire, diferențe și acceptare într-o perioadă în care nu prea se purta REVIEW

Serialul a avut 7 sezoane și 180 de episoade, fiind difuzat în perioada 1985-1992 și a devenit rapid unul dintre cele mai importante sitcom-uri ale perioadei, câștigând 11 premii Emmy și fiind nominalizat de zeci de ori. Primul sezon a fost un succes neașteptat, iar în anii de vârf serialul ajungea constant în topul audiențelor americane.

Cu toate astea, cifrele nu explică de ce oamenii încă vorbesc despre el. Explicația este simplă, după părerea mea: personajele păreau reale.

Dorothy, Blanche, Rose și Sophia nu erau patru stereotipuri despre femei în vârstă. Erau patru oameni care aveau încă dorințe, frustrări, visuri și probleme. Serialul, despre care am scris anterior aici, nu le trata ca pe niște personaje care și-au trăit deja viața. Din contră, le arăta exact în momentul în care începeau o nouă etapă. Cu alte cuvinte, dădea o speranță femeilor trecute de prima tinerețe într-o perioadă în care misoginismul și age-ismul făceau legea. La fel cum Star Trek a văzut în viitor, la vremea lui, cam așa și cu The Golden Girls pentru anii 1980.

Patru actrițe care au făcut istorie împreună

Dorothy Zbornak, interpretată de Bea Arthur, era, fără niciun dubiu, centrul rațional al grupului. Cu vocea joasă, inconfundabilă, umorul sec și replicile devastatoare, Dorothy era personajul care spunea lucrurilor pe nume fără niciun pic de jenă.

Trebuie, totuși, știut că Bea Arthur nu era la începutul carierei când a primit rolul, ea fiind deja o actriță cunoscută. Înainte de The Golden Girls, a devenit celebră datorită serialului Maude, difuzat între 1972 și 1978, pentru care a câștigat un Emmy. Mai înainte ea a jucat și în musicaluri de pe Broadway, inclusiv în producția Mame.

Arthur avea deja peste 60 de ani când a început serialul de comedie, dar rolul lui Dorothy i-a oferit una dintre cele mai importante etape ale carierei.