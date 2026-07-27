De ce produsele sunt atât de des vândute la 9,99 lei și nu la 10 lei. Explicația din spatele celui mai folosit truc de marketing
Ai observat, probabil, că foarte multe produse din magazine au prețuri care se termină în „,99”. Fie că este vorba despre alimente, haine, electrocasnice sau produse electronice, etichetele afișează frecvent valori precum 9,99 lei, 49,99 lei sau 199,99 lei, în locul unor sume rotunde. Deși diferența față de 10 lei, 50 de lei sau 200 de lei este de doar un ban, această strategie continuă să fie utilizată de comercianți din întreaga lume. Explicația ține de modul în care consumatorii percep prețurile și de una dintre cele mai cunoscute tehnici de marketing folosite în retail.
Diferența este de doar un ban, însă percepția cumpărătorului este alta
La prima vedere, un produs care costă 9,99 lei pare aproape identic cu unul de 10 lei. În practică, însă, numeroase magazine aleg prima variantă deoarece aceasta influențează modul în care este perceput prețul.
Explicația este legată de felul în care oamenii citesc și interpretează rapid cifrele. Atunci când văd un preț precum 9,99 lei, mulți consumatori se concentrează instinctiv asupra primei cifre, respectiv 9, și au impresia că produsul este semnificativ mai ieftin decât unul etichetat cu 10 lei. Chiar dacă diferența reală este de numai un ban, percepția psihologică poate fi diferită.
Acest fenomen este cunoscut în marketing drept efectul primei cifre sau „left-digit effect”. Practic, prima cifră din preț are o influență mai mare asupra modului în care cumpărătorul apreciază valoarea produsului decât diferența efectivă dintre cele două sume.
Strategia este folosită în aproape toate domeniile de retail
Prețurile care se termină în „,99” nu sunt întâlnite doar în supermarketuri. Aceeași strategie este utilizată de magazine de îmbrăcăminte, farmacii, comercianți de produse electronice, magazine de mobilier și numeroase platforme de comerț online.
De multe ori, consumatorii compară rapid mai multe produse similare, iar un preț de 99,99 lei poate părea mai atractiv decât unul de 100 de lei, chiar dacă diferența este minimă. Din acest motiv, comercianții folosesc frecvent această metodă atunci când stabilesc prețurile de vânzare.
Strategia este întâlnită și în cazul promoțiilor. Produsele reduse sunt adesea afișate cu valori precum 79,99 lei sau 149,99 lei, tocmai pentru a accentua impresia unui preț mai avantajos.
Prețurile rotunde transmit, uneori, un mesaj diferit
Deși prețurile care se termină în „,99” sunt foarte răspândite, există și situații în care comercianții aleg în mod intenționat sume rotunde.
Produsele premium, articolele de lux sau serviciile exclusiviste sunt adesea vândute la prețuri precum 100 de lei, 500 de lei sau 1.000 de lei. În astfel de cazuri, un preț rotund poate transmite ideea de calitate, simplitate sau exclusivitate.
Alegerea tipului de preț face parte din strategia de poziționare a produsului. Dacă un comerciant urmărește să evidențieze accesibilitatea unei oferte, poate opta pentru un preț terminat în „,99”. Dacă dorește să sublinieze caracterul premium al produsului, poate utiliza un preț rotund.
Astfel, modul în care este afișată suma nu este ales întâmplător, ci poate face parte din strategia de prezentare a produsului.
Unul dintre cele mai vechi trucuri de marketing continuă să fie folosit
Deși consumatorii sunt astăzi mult mai informați decât în trecut și cunosc existența acestui mecanism, prețurile psihologice continuă să fie utilizate pe scară largă.
Explicația este simplă: metoda rămâne una dintre cele mai cunoscute tehnici de marketing din retail și este prezentă în numeroase piețe din întreaga lume. Diferența dintre 9,99 lei și 10 lei este aproape inexistentă din punct de vedere financiar, însă felul în care este percepută poate influența decizia de cumpărare.