De ce produsele sunt atât de des vândute la 9,99 lei și nu la 10 lei. Explicația din spatele celui mai folosit truc de marketing

Explicația este legată de felul în care oamenii citesc și interpretează rapid cifrele. Atunci când văd un preț precum 9,99 lei, mulți consumatori se concentrează instinctiv asupra primei cifre, respectiv 9, și au impresia că produsul este semnificativ mai ieftin decât unul etichetat cu 10 lei. Chiar dacă diferența reală este de numai un ban, percepția psihologică poate fi diferită.

Acest fenomen este cunoscut în marketing drept efectul primei cifre sau „left-digit effect”. Practic, prima cifră din preț are o influență mai mare asupra modului în care cumpărătorul apreciază valoarea produsului decât diferența efectivă dintre cele două sume.

Strategia este folosită în aproape toate domeniile de retail

Prețurile care se termină în „,99” nu sunt întâlnite doar în supermarketuri. Aceeași strategie este utilizată de magazine de îmbrăcăminte, farmacii, comercianți de produse electronice, magazine de mobilier și numeroase platforme de comerț online.

De multe ori, consumatorii compară rapid mai multe produse similare, iar un preț de 99,99 lei poate părea mai atractiv decât unul de 100 de lei, chiar dacă diferența este minimă. Din acest motiv, comercianții folosesc frecvent această metodă atunci când stabilesc prețurile de vânzare.

Strategia este întâlnită și în cazul promoțiilor. Produsele reduse sunt adesea afișate cu valori precum 79,99 lei sau 149,99 lei, tocmai pentru a accentua impresia unui preț mai avantajos.

Prețurile rotunde transmit, uneori, un mesaj diferit

Deși prețurile care se termină în „,99” sunt foarte răspândite, există și situații în care comercianții aleg în mod intenționat sume rotunde.

Produsele premium, articolele de lux sau serviciile exclusiviste sunt adesea vândute la prețuri precum 100 de lei, 500 de lei sau 1.000 de lei. În astfel de cazuri, un preț rotund poate transmite ideea de calitate, simplitate sau exclusivitate.