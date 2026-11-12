Noua actualizare Windows 11 îți poate încetini calculatorul cu până la 10%. Funcția activată automat de Microsoft care afectează jocurile

Potrivit publicației MakeUseOf, Microsoft extinde activarea implicită a funcției Memory Integrity, cunoscută și sub denumirea de Hypervisor-Protected Code Integrity (HVCI), pe mai multe calculatoare compatibile. Deși aceasta protejează sistemul împotriva atacurilor informatice, testele anterioare sugerează că poate reduce performanța în jocuri cu aproximativ 5%, iar în anumite situații, chiar cu 10%.

Actualizarea de securitate din noiembrie, identificată prin codul KB5132061, a fost lansată pe 10 noiembrie 2026 pentru Windows 11 24H2, 25H2 și 26H2. Documentația oficială Microsoft confirmă lansarea pachetului, însă nu menționează explicit extinderea activării HVCI descrisă de MakeUseOf.

Ce este Memory Integrity și de ce poate afecta performanța calculatorului

Memory Integrity este o funcție de securitate integrată în Windows, concepută pentru a împiedica programele malițioase și driverele nesigure să execute cod în zonele critice ale sistemului de operare.

Tehnologia folosește virtualizarea pentru a crea un mediu izolat în care sunt verificate anumite componente înainte să primească acces la nucleul Windows, cunoscut drept kernel. Astfel, chiar dacă un atacator reușește să compromită o parte a sistemului, îi devine mai dificil să dezactiveze mecanismele de protecție.

Problema este că această verificare suplimentară consumă resurse de procesare. În activitățile obișnuite, precum navigarea pe internet sau redactarea documentelor, diferențele pot fi greu de observat. În jocurile video, unde fiecare milisecundă contează, impactul poate deveni vizibil.

Testele publicate anterior de Tom’s Hardware indicau pierderi medii de performanță de aproximativ 5%, cu variații care puteau ajunge la 10% în anumite titluri și configurații hardware.

Aceste valori nu reprezintă însă rezultate obținute special pentru actualizarea din noiembrie 2026, ci teste anterioare privind impactul mecanismelor de securitate bazate pe virtualizare.

Ce calculatoare pot fi afectate de actualizarea Windows 11

Conform informațiilor publicate de MakeUseOf, extinderea activării Memory Integrity a început în octombrie 2026 și continuă odată cu actualizarea din noiembrie.

Schimbarea ar putea afecta în special calculatoarele compatibile pe care funcția nu fusese activată anterior, inclusiv unele sisteme actualizate de la Windows 10 la Windows 11.

Utilizatorii care au dezactivat manual Memory Integrity nu ar trebui să fie afectați de reactivarea automată descrisă de publicație.

În practică, impactul depinde de procesor, placa video, configurația sistemului și jocul utilizat. Unele calculatoare pot înregistra scăderi ale numărului de cadre pe secundă, în timp ce altele pot funcționa aproape identic.

Există și posibilitatea apariției unor întreruperi scurte, cunoscute drept stuttering, care afectează fluiditatea jocurilor chiar și atunci când media FPS rămâne relativ ridicată.

Totuși, o scădere de performanță apărută după instalarea unei actualizări Windows nu demonstrează automat că Memory Integrity este responsabilă. Pot exista și alte cauze, inclusiv driverele grafice sau aplicațiile care rulează în fundal.

Cum verifici dacă Memory Integrity este activată și cum o poți dezactiva

Dacă ai observat că jocurile funcționează mai greu după instalarea actualizării din noiembrie, poți verifica rapid dacă Memory Integrity este activată.

Deschide aplicația Windows Security (Securitate Windows), intră în secțiunea Device security (Securitate dispozitiv) și selectează Core isolation details (Detalii despre izolarea nucleului). Aici vei găsi opțiunea Memory Integrity, împreună cu un comutator care indică dacă protecția este activă.

Pentru a o dezactiva, schimbă poziția comutatorului pe Off și repornește calculatorul, dacă Windows solicită acest lucru. Ulterior, poți verifica dacă performanța jocurilor s-a îmbunătățit.

Totuși, dezactivarea funcției reduce nivelul de protecție al sistemului împotriva driverelor malițioase și al anumitor atacuri care vizează nucleul Windows. Din acest motiv, dacă jocurile funcționează normal, este preferabil să păstrezi protecția activată.

Nu este prima situație în care actualizările Microsoft provoacă dificultăți utilizatorilor. În august, Windows 11 a întâmpinat probleme cu anumite jocuri și drivere, iar în octombrie compania a remediat o eroare care provoca sacadarea mouse-ului în timpul jocurilor.

Playtech a explicat anterior și decizia Microsoft de a activa automat Memory Integrity pe mai multe calculatoare, schimbare anunțată încă din septembrie.

Actualizarea din noiembrie readuce astfel în discuție compromisul dintre securitate și performanță. Pentru majoritatea utilizatorilor, protecția suplimentară poate fi mai importantă decât câteva cadre pe secundă. Pentru pasionații de gaming, însă, verificarea acestei setări poate explica unele diferențe de performanță apărute după actualizarea sistemului.