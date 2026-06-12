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Ce măsuri a luat România după incidentele cu dronele din Marea Neagră. Ce solicitare a fost transmisă Ucrainei

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Ce măsuri a luat România după incidentele cu dronele din Marea Neagră. Ce solicitare a fost transmisă Ucrainei
Autoritățile române intenționează să solicite Ucrainei introducerea unor mecanisme de siguranță pentru dronele maritime

Autoritățile române intenționează să solicite Ucrainei introducerea unor mecanisme de siguranță pentru dronele maritime, astfel încât acestea să se autodistrugă dacă ajung în apropierea apelor teritoriale ale României. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, după incidentul petrecut recent în Portul Constanța.

Potrivit oficialului, tehnologia existentă permite monitorizarea permanentă a poziției acestor aparate, iar sistemele lor ar putea fi configurate pentru a declanșa automat autodistrugerea atunci când depășesc o anumită limită stabilită în apropierea teritoriului românesc.

„Dacă o astfel de dronă ajunge accidental în apropierea apelor teritoriale ale României, ar trebui să existe o programare care să îi oprească deplasarea sau să determine autodistrugerea ei, fără intervenție umană”, a explicat ministrul la TVR Info.

România cere clarificări privind incidentul din Portul Constanța

Declarațiile vin după evenimentul din 5 iunie, când o dronă maritimă a explodat în zona Portului Constanța, după ce și-ar fi pierdut controlul.

Ministerul Apărării Naționale a solicitat explicații oficiale părții ucrainene pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care aparatul a ajuns în apropierea teritoriului românesc.

Radu Miruță a precizat că a discutat telefonic cu omologul său ucrainean și a transmis o solicitare oficială care conține zece întrebări referitoare la misiunea dronei și la modul în care aceasta a ajuns în zona incidentului.

Ce informații vrea să afle statul român

Autoritățile de la București doresc să afle care era misiunea dronelor, când a fost pierdut controlul asupra acestora și dacă operatorii lor mai cunoșteau poziția exactă după întreruperea comunicațiilor.

Printre aspectele vizate se numără și tipul sistemelor de comunicare utilizate, încărcătura explozivă aflată la bord și motivele pentru care unele drone s-au apropiat de zona apelor teritoriale românești.

Ministrul Apărării a subliniat că răspunsurile primite vor fi analizate și comparate cu datele deținute de partea română, iar investigațiile vor continua până când toate circumstanțele incidentului vor fi clarificate.

„Sunt întrebări legitime la care statul român trebuie să primească răspunsuri clare”, a afirmat Radu Miruță.

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