De ce castraveții lungi din supermarket sunt înveliți în plastic. Motivul nu are legătură doar cu transportul

În general, aceștia sunt mai lungi și au un preț mai ridicat decât castraveții obișnuiți. Diferențele nu se rezumă însă doar la dimensiune.

Potrivit informațiilor publicate de The Spruce Eats, castraveții de seră au semințe mult mai mici și o coajă mai subțire. Aceste caracteristici contribuie la un gust considerat mai dulce comparativ cu cel al castraveților clasici.

Tocmai această coajă foarte fină reprezintă însă și unul dintre principalele motive pentru care produsul necesită protecție suplimentară.

De ce este importantă folia de plastic

Conform explicațiilor prezentate de The Kitchn și preluate de Mental Floss, castraveții de seră se pot zgâria, tăia sau deteriora mult mai ușor în timpul manipulării, ambalării și transportului.

Coaja lor subțire îi face mai sensibili la lovituri și la alte probleme care pot apărea pe traseul dintre producător și raftul magazinului.

În plus, această structură fină nu reușește să păstreze la fel de eficient apa și să limiteze contactul cu oxigenul. Din acest motiv, produsul se poate degrada mai rapid decât alte tipuri de castraveți.

Folia de plastic funcționează ca un strat suplimentar de protecție, reducând riscul deteriorării și contribuind la menținerea prospețimii pentru o perioadă mai lungă.