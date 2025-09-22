Ce gust are Kiwano sau castravetele cu coarne. Miezul gelatinos îl face să fie special

Ultima ora
Elon Musk și Donald Trump s-au împăcat la memorialul lui Charlie Kirk. Șeful Tesla a postat imediat pe X
22 sept. 2025 | 18:44
de Vieriu Ionut

În ultimii ani, pe rafturile magazinelor din România au început să apară tot mai des fructe exotice, unele cu forme și culori spectaculoase, care atrag atenția imediat. Printre acestea se numără și kiwano, cunoscut și sub denumirea de castravete cu coarne. Aspectul său neobișnuit, cu o coajă portocalie plină de țepi și un miez verde, gelatinos, stârnește curiozitatea multor cumpărători. Dar întrebarea care apare cel mai des este: ce gust are kiwano și cum poate fi consumat?

Un fruct exotic cu un aspect unic

Originar din Africa, kiwano este un fruct care se remarcă în primul rând prin coaja sa portocalie, acoperită cu mici excrescențe ascuțite, asemănătoare unor coarne. De aici și numele său popular, castravetele cu coarne. Interiorul este la fel de surprinzător: miezul este format dintr-o pulpă gelatinoasă, de culoare verde intens, plină de semințe comestibile. Acest contrast vizual dintre coaja portocalie și interiorul verde îl face să pară aproape ireal și explică de ce kiwano este adesea folosit și ca decor în gastronomie.

Ce gust are kiwano

Dincolo de aspect, gustul kiwano-ului este cel care intră în centrul atenției. Pulpa sa are o textură moale, gelatinoasă, ușor apoasă, asemănătoare castravetelui, dar cu note dulci-acrișoare ce amintesc de kiwi sau chiar banană. Unii îl descriu ca pe o combinație între castravete, kiwi și lime, ceea ce îl face un fruct răcoritor, ideal pentru a fi consumat ca atare sau integrat în deserturi și smoothie-uri.

Miezul său nu este foarte dulce, motiv pentru care este apreciat mai ales de cei care preferă gusturile subtile, cu un echilibru între acrișor și fresh. În plus, datorită conținutului ridicat de apă, este un fruct hidratant, perfect pentru zilele călduroase.

Cum se consumă castravetele cu coarne

Kiwano se consumă simplu: se taie în jumătate, iar pulpa gelatinoasă se scoate cu o linguriță. Poate fi mâncat ca atare, presărat cu puțin zahăr sau chiar cu sare, în funcție de preferințe. Este adesea folosit în salate de fructe, pentru un plus de culoare și prospețime, sau în smoothie-uri, unde textura sa se combină ușor cu alte ingrediente.

De asemenea, kiwano este utilizat și ca element decorativ pentru cocktailuri sau preparate exotice. În bucătăriile moderne, coaja fructului, cu aspectul său spectaculos, este folosită pe post de bol natural pentru salate de fructe sau mousse-uri.

Beneficiile pentru sănătate

Pe lângă aspect și gust, kiwano are și beneficii nutriționale importante. Este o sursă bogată de vitamina C, fibre și antioxidanți, ceea ce îl face un aliat în întărirea imunității și în menținerea sănătății pielii. De asemenea, datorită conținutului său scăzut de calorii, este un fruct potrivit pentru cei care urmează diete de slăbire. Semințele, deși numeroase, sunt comestibile și oferă un aport de vitamina E și acizi grași sănătoși.

Kiwano sau castravetele cu coarne este mai mult decât un fruct cu un aspect spectaculos – este o experiență culinară exotică, cu un gust aparte, situat între castravete și kiwi, cu note acrișoare și răcoritoare. Ușor de integrat în alimentație, fie simplu, fie în combinații creative, acest fruct își câștigă locul pe mesele celor care vor să descopere noi arome și să adauge un plus de culoare meniului lor zilnic.

