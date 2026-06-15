De ce avem buric, de fapt. Ce dezvăluie prima cicatrice a corpului despre evoluția oamenilor

Ce rol avea cordonul ombilical

Potrivit Forbes, cordonul ombilical începe să se formeze în primele săptămâni de sarcină și face legătura dintre făt și placentă. Prin vena ombilicală ajung la copil oxigenul și substanțele nutritive, iar cele două artere transportă înapoi produșii reziduali.

Sângele mamei și cel al fătului nu se amestecă direct. Placenta funcționează ca o interfață complexă între cele două sisteme circulatorii, permițând schimbul de oxigen, nutrienți și deșeuri. După naștere, această conexiune temporară nu mai este necesară, iar buricul rămâne ca o urmă a ei.

Playtech.ro a prezentat și alte părți ale corpului de care ne putem lipsi, unele dintre ele fiind considerate urme ale unor etape mai vechi din evoluția umană.

O cicatrice cu aproape 200 de milioane de ani de istorie

Buricul nu apare în aceeași formă la toate mamiferele. El este caracteristic în special mamiferelor placentare, grup din care fac parte oamenii, câinii, balenele și liliecii. Mamiferele care depun ouă, precum ornitorincul, nu au un asemenea semn, iar marsupialele dezvoltă conexiuni placentare mult mai simple.

Apariția mamiferelor placentare este estimată la aproximativ 190 de milioane de ani în urmă. Această strategie reproductivă a permis puilor să rămână mai mult timp în corpul mamei și să se nască într-un stadiu mai avansat de dezvoltare. Într-un material anterior, Playtech.ro a explicat și cum a evoluat omul în timp și ce adaptări au modelat specia noastră.

Buricul are și propriul ecosistem

Buricul găzduiește și un mic ecosistem microbian. Cercetătorii au identificat mii de tipuri de bacterii în probe recoltate din această zonă, deoarece forma sa adâncită și protejată creează un mediu stabil.

Asta nu înseamnă că buricul este periculos, ci doar că, asemenea altor zone ale pielii, are propriul microbiom. Unele bacterii apar frecvent la mai multe persoane, în timp ce altele sunt rare și diferă de la un organism la altul.