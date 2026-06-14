Lobul urechii pare inutil, dar ar putea avea roluri surprinzătoare. Micul detaliu al corpului pe care îl ignorăm cu toții, explicat de cercetători

De ce este lobul urechii diferit de restul urechii

Potrivit Forbes, faptul că lobul nu conține cartilaj permite sângelui să circule mai ușor prin această zonă. Unii cercetători au sugerat că acest lucru ar putea contribui, într-o măsură redusă, la reglarea temperaturii urechii în condiții de frig.

Efectul ar fi însă unul minor și nu există dovezi că termoreglarea reprezintă motivul principal pentru care oamenii au lobi. Corpul nostru păstrează numeroase trăsături a căror funcție inițială s-a diminuat sau a dispărut în timpul evoluției. Playtech.ro a prezentat și alte părți ale corpului considerate rămășițe evolutive, inclusiv mușchii care le permit unor oameni să-și miște urechile.

O zonă sensibilă sau doar o rămășiță a evoluției

Numărul mare de terminații nervoase face ca lobul să fie o zonă sensibilă la atingere și, pentru unele persoane, chiar o zonă erogenă. Zoologul Desmond Morris a sugerat în cartea sa „The Naked Ape”, publicată în 1967, că lobii urechilor ar fi putut evolua pentru a încuraja apropierea fizică și formarea legăturilor dintre parteneri.

Ipoteza este interesantă, dar nu a fost demonstrată convingător. O altă posibilitate este ca lobul să nu fi avut niciodată o funcție esențială, ci să fi rămas pur și simplu pentru că nu reprezenta un dezavantaj suficient de mare încât selecția naturală să îl elimine. Așa cum Playtech.ro a explicat într-un material despre faptul că oamenii continuă să evolueze, natura nu construiește organisme perfecte, ci păstrează trăsăturile care nu împiedică supraviețuirea și reproducerea.

Lobii pot fi liberi sau atașați de cap, iar forma lor diferă de la o persoană la alta. Deși mult timp s-a spus că această caracteristică depinde de o singură genă, realitatea genetică este mai complexă. Tocmai aceste variații arată cât de complicată rămâne povestea evoluției corpului uman.

Lobul urechii nu este vital și nici nu pare să îndeplinească o funcție majoră. Totuși, vascularizarea, sensibilitatea și diversitatea formelor sale sugerează că acest mic detaliu anatomic este mai interesant decât pare, chiar dacă știința nu i-a descifrat încă pe deplin rostul.