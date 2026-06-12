Dacia și volanul lucios: uzură normală sau semn că kilometrajul nu spune toată povestea
Volanul este una dintre cele mai atinse piese ale mașinii și, tocmai de aceea, poate deveni un indiciu important când verifici o Dacia second-hand. Un volan lucios, neted, cu textură dispărută sau cu zone tocite poate ridica întrebări despre kilometraj, stil de utilizare și întreținere. Nu înseamnă automat că mașina are kilometri dați înapoi, dar este un semn care trebuie citit în context.
La mașinile noi sau puțin rulate, volanul are de obicei o textură clară, mată sau ușor satinată, în funcție de material. În timp, contactul repetat cu mâinile, transpirația, cremele, soluțiile de curățare nepotrivite și razele soarelui pot face suprafața lucioasă. Pe o Dacia folosită zilnic, mai ales în oraș, acest proces poate apărea mai repede decât pe o mașină care face drumuri lungi, dar cu puține manevre.
Problema apare atunci când volanul arată mult mai uzat decât ar sugera kilometrajul din bord. Un volan lucios la o mașină de 150.000 km poate fi perfect normal. Același volan la o mașină prezentată ca având 45.000 km trebuie să te facă să verifici mai atent. Nu pentru că ai deja dovada unei fraude, ci pentru că ai un indiciu care nu se potrivește cu povestea.
Când luciul volanului este uzură normală
Volanul se uzează diferit în funcție de material. Un volan din plastic sau material sintetic poate deveni lucios prin simpla frecare repetată. Un volan îmbrăcat în piele poate pierde textura, se poate netezi, crăpa sau decolora. La unele modele, materialele sunt mai rezistente, la altele devin lucioase relativ repede. De aceea, trebuie să compari cu alte mașini similare, nu cu un standard ideal.
Stilul de condus contează mult. O mașină folosită predominant în oraș are multe viraje, parcări, manevre și drumuri scurte. Volanul este mișcat permanent, iar frecarea este intensă. O mașină care a făcut mulți kilometri pe drumuri naționale sau autostradă poate avea rulaj mare, dar volan mai puțin uzat, pentru că șoferul a condus mult timp cu mișcări mici.
Produsele de curățare pot accelera luciul. Soluțiile pe bază de silicon sau dressingurile de interior aplicate des pot face volanul să pară lucios chiar dacă nu este foarte uzat. Uneori, un vânzător curăță excesiv interiorul înainte de vânzare, iar volanul capătă un luciu artificial. În acest caz, suprafața poate fi alunecoasă, dar textura nu este neapărat tocită profund.
Mâinile șoferului influențează și ele uzura. Transpirația, cremele, dezinfectantul, inelele sau condusul cu mâinile în aceeași poziție pot marca volanul. Zonele cele mai afectate sunt de obicei la ora 9, ora 3 și în partea superioară. Dacă uzura este localizată, poate reflecta pur și simplu obiceiul de a ține volanul într-un anumit fel.
Totuși, uzura normală are o logică. Lustrul apare progresiv, textura se estompează, dar volanul nu ar trebui să fie complet neted, cojit sau rupt la un rulaj mic. Când suprafața este foarte degradată, trebuie să verifici și celelalte indicii din habitaclu.
Cum îți dai seama dacă kilometrajul nu se potrivește cu interiorul
Un volan lucios devine suspect atunci când se combină cu alte semne. Verifică schimbătorul de viteze, mai ales la mașinile manuale. Dacă inscripțiile sunt tocite, pielea sau plasticul sunt foarte netede, iar manșonul este crăpat, ai un indiciu suplimentar de utilizare intensă. La o mașină cu kilometri puțini, aceste elemente ar trebui să arate rezonabil.
Pedalele sunt foarte importante. Cauciucul de pe frână, ambreiaj și accelerație se tocește în funcție de folosire. Ambreiajul și frâna se uzează mai repede în oraș. Dacă volanul este lucios, pedalele sunt tocite, iar scaunul șoferului are marginea ruptă, kilometrajul mic din bord devine greu de crezut.
Scaunul șoferului trebuie privit atent. Spuma lăsată, materialul lucios pe margini, cusăturile întinse sau rupturile indică multe intrări și ieșiri. Dacă interiorul arată ca la o mașină de flotă, dar vânzătorul spune că a fost folosită rar, cere dovezi clare: istoric service, facturi, rapoarte ITP, înregistrări de kilometraj și diagnoză.
Butoanele și plasticele de contact spun și ele povestea. Comenzile geamurilor, butoanele de pe volan, manetele de semnalizare, climatizarea și mânerul ușii șoferului se uzează prin atingere repetată. Dacă simbolurile sunt șterse sau suprafețele sunt lucioase peste tot, mașina a fost folosită mult. Dacă doar volanul este lucios, poate fi o problemă de material sau curățare.
Fii atent și la volanele recondiționate sau îmbrăcate recent. Un volan care arată prea nou față de restul interiorului poate indica o încercare de a ascunde uzura. Nu este automat o problemă, pentru că un proprietar poate recondiționa volanul din motive estetice, dar trebuie să întrebi direct și să verifici restul mașinii.
În final, volanul lucios este un indiciu, nu o sentință. La o Dacia, uzura materialelor poate apărea diferit în funcție de versiune, utilizare și întreținere. Dar când volanul, scaunul, pedalele și schimbătorul spun aceeași poveste, iar kilometrajul spune alta, merită să fii prudent. Mașina nu trebuie judecată după o singură piesă, ci după coerența tuturor semnelor.