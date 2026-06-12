Dacia și volanul lucios: uzură normală sau semn că kilometrajul nu spune toată povestea

Problema apare atunci când volanul arată mult mai uzat decât ar sugera kilometrajul din bord. Un volan lucios la o mașină de 150.000 km poate fi perfect normal. Același volan la o mașină prezentată ca având 45.000 km trebuie să te facă să verifici mai atent. Nu pentru că ai deja dovada unei fraude, ci pentru că ai un indiciu care nu se potrivește cu povestea.

Când luciul volanului este uzură normală

Volanul se uzează diferit în funcție de material. Un volan din plastic sau material sintetic poate deveni lucios prin simpla frecare repetată. Un volan îmbrăcat în piele poate pierde textura, se poate netezi, crăpa sau decolora. La unele modele, materialele sunt mai rezistente, la altele devin lucioase relativ repede. De aceea, trebuie să compari cu alte mașini similare, nu cu un standard ideal.

Stilul de condus contează mult. O mașină folosită predominant în oraș are multe viraje, parcări, manevre și drumuri scurte. Volanul este mișcat permanent, iar frecarea este intensă. O mașină care a făcut mulți kilometri pe drumuri naționale sau autostradă poate avea rulaj mare, dar volan mai puțin uzat, pentru că șoferul a condus mult timp cu mișcări mici.

Produsele de curățare pot accelera luciul. Soluțiile pe bază de silicon sau dressingurile de interior aplicate des pot face volanul să pară lucios chiar dacă nu este foarte uzat. Uneori, un vânzător curăță excesiv interiorul înainte de vânzare, iar volanul capătă un luciu artificial. În acest caz, suprafața poate fi alunecoasă, dar textura nu este neapărat tocită profund.

Mâinile șoferului influențează și ele uzura. Transpirația, cremele, dezinfectantul, inelele sau condusul cu mâinile în aceeași poziție pot marca volanul. Zonele cele mai afectate sunt de obicei la ora 9, ora 3 și în partea superioară. Dacă uzura este localizată, poate reflecta pur și simplu obiceiul de a ține volanul într-un anumit fel.

Totuși, uzura normală are o logică. Lustrul apare progresiv, textura se estompează, dar volanul nu ar trebui să fie complet neted, cojit sau rupt la un rulaj mic. Când suprafața este foarte degradată, trebuie să verifici și celelalte indicii din habitaclu.

Cum îți dai seama dacă kilometrajul nu se potrivește cu interiorul

Un volan lucios devine suspect atunci când se combină cu alte semne. Verifică schimbătorul de viteze, mai ales la mașinile manuale. Dacă inscripțiile sunt tocite, pielea sau plasticul sunt foarte netede, iar manșonul este crăpat, ai un indiciu suplimentar de utilizare intensă. La o mașină cu kilometri puțini, aceste elemente ar trebui să arate rezonabil.