Dacia și mirosul de umezeală: cum găsești infiltrațiile mici înainte să apară mucegaiul și rugina
Mirosul de umezeală într-o Dacia nu trebuie ignorat, chiar dacă mașina pornește bine, interiorul pare curat și nu vezi apă la prima vedere. De multe ori, infiltrațiile mici nu apar sub forma unei bălți evidente, ci ca mochetă ușor umedă, geamuri care se aburesc rapid, miros stătut după ploaie sau portbagaj care păstrează un aer greu. În timp, aceste semne pot duce la mucegai, contacte electrice oxidate, tapițerie deteriorată și rugină în zone greu de reparat.
Modelele Dacia sunt construite simplu, iar asta ajută la verificare, dar nu le face imune la infiltrații. Apa poate intra pe la chedere, uși, parbriz, stopuri, antenă, aerisiri, portbagaj, scurgeri înfundate sau podea. Uneori, problema apare după o reparație de caroserie, după schimbarea parbrizului sau după montarea unor accesorii. Alteori, este doar rezultatul vârstei, al garniturilor întărite și al scurgerilor necurățate.
Cel mai periculos este să maschezi mirosul cu odorizante. Parfumul poate acoperi temporar problema, dar umezeala rămâne în bureți, mochetă și capitonaje. Dacă mașina este folosită zilnic, aerul condiționat și încălzirea pot usca parțial suprafețele, iar infiltrația devine greu de prins. Totuși, după o ploaie lungă sau după spălătorie, mirosul revine. Atunci este momentul să cauți sursa, nu să schimbi odorizantul.
Unde verifici prima dată când interiorul miroase a umezeală
Primul loc de verificat este podeaua, mai ales în zona șoferului și pasagerului față. Ridică preșurile, apasă cu palma pe mochetă și vezi dacă simți umezeală. Dacă poți, verifică și sub mochetă, pentru că stratul superior poate părea uscat, în timp ce buretele de dedesubt reține apă. La unele mașini, umezeala ajunge în podea prin scurgeri înfundate din zona parbrizului sau prin garnituri slăbite.
Portbagajul este al doilea suspect important. Ridică podeaua, scoate roata de rezervă dacă există și verifică tabla din cavitate. Apa se poate aduna acolo fără să fie vizibilă la o inspecție rapidă. La Dacia Logan, Sandero, Duster sau Jogger, zona stopurilor și chederul hayonului sau al portbagajului trebuie verificate atent. Dacă vezi urme de apă uscată, praf transformat în noroi sau pete pe capitonaj, sursa poate fi în partea din spate.
Ușile pot ascunde infiltrații mici. În mod normal, apa intră în interiorul ușii pe lângă geam și iese prin găurile de drenaj de jos. Dacă aceste găuri sunt înfundate, apa rămâne în ușă sau ajunge spre interior. Verifică partea de jos a ușilor, caută urme de rugină, murdărie umedă sau sunet de apă la mișcare. Folia de protecție din interiorul feței de ușă, dacă a fost dezlipită după o reparație, poate permite apei să ajungă în habitaclu.
Zona parbrizului este importantă, mai ales dacă parbrizul a fost schimbat. O lipire imperfectă poate lăsa apa să intre discret, iar șoferul observă doar aburire excesivă sau umezeală sub bord. Scurgerile de sub grila de la baza parbrizului trebuie să fie curate. Frunzele, praful și noroiul pot bloca drenajul, iar apa caută alt traseu.
Cum testezi infiltrația fără să demontezi jumătate de mașină
Un test simplu este verificarea după ploaie sau după spălare. Lasă mașina nemișcată, apoi controlează imediat zonele suspecte: podea, portbagaj, laterale, praguri, sub banchetă și în jurul chederelor. Folosește șervețele albe sau hârtie absorbantă, pentru că arată rapid umezeala și eventualele urme de murdărie. Nu te baza doar pe privit, pentru că multe infiltrații se simt la atingere înainte să se vadă.
Poți face și un test cu furtunul, dar cu răbdare. Nu stropi toată mașina dintr-o dată, pentru că nu vei ști de unde intră apa. Începe cu o zonă: parbriz, apoi uși, apoi portbagaj, apoi stopuri. În interior, o altă persoană poate urmări apariția apei cu o lanternă. Testul trebuie făcut cu debit moderat, ca o ploaie, nu cu presiune exagerată direct în chedere, pentru că poți forța apa în locuri unde nu ar ajunge normal.
Dacă mirosul vine din instalația de climatizare, semnele sunt diferite. De obicei, mirosul apare mai puternic când pornești ventilația sau aerul condiționat. În acest caz, poate fi vorba despre condens, filtru de habitaclu murdar, drenaj de evaporator înfundat sau bacterii în sistem. Totuși, umezeala din climatizare nu explică de obicei mochetă udă sau apă în portbagaj. De aceea, sursa trebuie separată clar.
După ce găsești infiltrația, uscarea este la fel de importantă ca reparația. Mocheta și buretele pot reține apă zile sau săptămâni. Dacă doar repari chederul, dar lași interiorul umed, mirosul și mucegaiul pot continua. Ideal este să ridici mocheta cât permite mașina, să folosești ventilație, dezumidificator sau uscare profesională și să cureți zonele afectate cu produse potrivite.
O infiltrație mică descoperită la timp poate fi rezolvată ieftin: o scurgere curățată, un cheder repoziționat, o lampă etanșată sau o folie de ușă refăcută. Lăsată luni întregi, aceeași problemă poate duce la rugină, miros persistent și reparații mult mai scumpe. Când o Dacia miroase a umezeală, nu trata semnul ca pe o neplăcere de sezon. Tratează-l ca pe un indiciu că apa ajunge unde nu trebuie.