Dacia și mirosul de umezeală: cum găsești infiltrațiile mici înainte să apară mucegaiul și rugina

Cel mai periculos este să maschezi mirosul cu odorizante. Parfumul poate acoperi temporar problema, dar umezeala rămâne în bureți, mochetă și capitonaje. Dacă mașina este folosită zilnic, aerul condiționat și încălzirea pot usca parțial suprafețele, iar infiltrația devine greu de prins. Totuși, după o ploaie lungă sau după spălătorie, mirosul revine. Atunci este momentul să cauți sursa, nu să schimbi odorizantul.

Unde verifici prima dată când interiorul miroase a umezeală

Primul loc de verificat este podeaua, mai ales în zona șoferului și pasagerului față. Ridică preșurile, apasă cu palma pe mochetă și vezi dacă simți umezeală. Dacă poți, verifică și sub mochetă, pentru că stratul superior poate părea uscat, în timp ce buretele de dedesubt reține apă. La unele mașini, umezeala ajunge în podea prin scurgeri înfundate din zona parbrizului sau prin garnituri slăbite.

Portbagajul este al doilea suspect important. Ridică podeaua, scoate roata de rezervă dacă există și verifică tabla din cavitate. Apa se poate aduna acolo fără să fie vizibilă la o inspecție rapidă. La Dacia Logan, Sandero, Duster sau Jogger, zona stopurilor și chederul hayonului sau al portbagajului trebuie verificate atent. Dacă vezi urme de apă uscată, praf transformat în noroi sau pete pe capitonaj, sursa poate fi în partea din spate.

Ușile pot ascunde infiltrații mici. În mod normal, apa intră în interiorul ușii pe lângă geam și iese prin găurile de drenaj de jos. Dacă aceste găuri sunt înfundate, apa rămâne în ușă sau ajunge spre interior. Verifică partea de jos a ușilor, caută urme de rugină, murdărie umedă sau sunet de apă la mișcare. Folia de protecție din interiorul feței de ușă, dacă a fost dezlipită după o reparație, poate permite apei să ajungă în habitaclu.

Zona parbrizului este importantă, mai ales dacă parbrizul a fost schimbat. O lipire imperfectă poate lăsa apa să intre discret, iar șoferul observă doar aburire excesivă sau umezeală sub bord. Scurgerile de sub grila de la baza parbrizului trebuie să fie curate. Frunzele, praful și noroiul pot bloca drenajul, iar apa caută alt traseu.

Cum testezi infiltrația fără să demontezi jumătate de mașină

Un test simplu este verificarea după ploaie sau după spălare. Lasă mașina nemișcată, apoi controlează imediat zonele suspecte: podea, portbagaj, laterale, praguri, sub banchetă și în jurul chederelor. Folosește șervețele albe sau hârtie absorbantă, pentru că arată rapid umezeala și eventualele urme de murdărie. Nu te baza doar pe privit, pentru că multe infiltrații se simt la atingere înainte să se vadă.

Poți face și un test cu furtunul, dar cu răbdare. Nu stropi toată mașina dintr-o dată, pentru că nu vei ști de unde intră apa. Începe cu o zonă: parbriz, apoi uși, apoi portbagaj, apoi stopuri. În interior, o altă persoană poate urmări apariția apei cu o lanternă. Testul trebuie făcut cu debit moderat, ca o ploaie, nu cu presiune exagerată direct în chedere, pentru că poți forța apa în locuri unde nu ar ajunge normal.