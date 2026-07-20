Dacia cu miros de umezeală după spălare: unde se ascund infiltrațiile și cum le confirmi

Locul în care simți cel mai puternic mirosul nu este neapărat punctul de intrare. Apa poate curge de-a lungul tablei, poate urma cablajele și se poate strânge într-o zonă mai joasă. De aceea, diagnosticul trebuie început prin identificarea materialului umed, nu prin aplicarea imediată de silicon pe primul cheder suspect.

Zonele în care se poate ascunde apa

Ridică toate covorașele și apasă mocheta cu palma, mai ales în colțuri și lângă praguri. Suprafața poate părea uscată, în timp ce buretele de dedesubt este îmbibat. Dacă simți o zonă mai rece, moale sau grea, umezeala se află probabil sub stratul vizibil.

În față, verifică zona picioarelor pasagerului și a șoferului. Scurgerile blocate de sub parbriz pot permite apei să ajungă lângă admisia ventilației, iar o etanșare imperfectă a carcasei filtrului de habitaclu poate direcționa lichidul spre interior. Frunzele, noroiul și depunerile pot transforma compartimentul de sub ștergătoare într-un mic rezervor.

Ușile sunt construite să permită unei cantități de apă să treacă pe lângă geam și să fie evacuată prin orificiile inferioare. Problema apare când drenajele se înfundă sau membrana din spatele ornamentului se dezlipește. În loc să curgă în exterior, apa ajunge peste marginea interioară și se prelinge către mochetă.

În portbagaj, ridică podeaua și verifică locașul roții de rezervă sau compartimentele laterale. Apa poate intra pe la garniturile stopurilor, mufa lămpilor, aerisirile aflate în spatele barei, garnitura hayonului ori furtunul spălătorului lunetei. Un strat subțire de apă sub roata de rezervă poate produce un miros persistent fără să ude imediat bagajele.

Urmărește urmele de praf spălat de pe tablă. O dungă curată în spatele unui ornament poate indica traseul picăturilor. Depunerile albicioase, petele de rugină și mufele oxidate arată că infiltrația nu este recentă, chiar dacă mirosul a apărut abia după ultima spălare.

Verifică și plafonul în jurul antenei, plafonierei și muchiilor superioare ale hayonului. Apa poate călători pe sub capitonaj și poate coborî prin stâlpi, fără să lase imediat o pată evidentă pe material.