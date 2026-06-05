Dacia și filtrul de particule la dieselurile vechi: ce obiceiuri îl înfundă și cum îl poți salva
Filtrul de particule, cunoscut ca DPF, a devenit una dintre cele mai discutate piese de pe dieselurile moderne și mai vechi. La Dacia, mai ales pe motorizările diesel folosite mult în oraș, DPF-ul poate ajunge să se înfunde treptat și să creeze probleme: martori aprinși, regenerări dese, consum crescut, motor care trage slab sau chiar intrare în avarie. Mulți șoferi dau vina pe piesă, dar de multe ori obiceiurile de utilizare sunt cele care grăbesc problema.
DPF-ul are rolul de a reține particulele de funingine din gazele de evacuare. Periodic, această funingine trebuie arsă printr-un proces numit regenerare. Pentru ca regenerarea să se facă bine, motorul are nevoie de temperatură suficientă, timp și condiții stabile de funcționare. Exact acestea lipsesc când mașina este folosită aproape exclusiv pe distanțe scurte, în trafic aglomerat.
Ce obiceiuri înfundă filtrul de particule
Cel mai dăunător obicei este mersul exclusiv urban, pe distanțe foarte scurte. Dacă motorul nu ajunge la temperatura optimă, regenerările nu se declanșează sau nu se finalizează. Mașina încearcă să curețe filtrul, dar tu oprești motorul după câțiva kilometri. Repetat de zeci sau sute de ori, acest lucru duce la acumulare de funingine.
Mersul subturat contribuie și el. Mulți șoferi diesel merg la turații foarte mici din dorința de a economisi combustibil. Pe termen scurt poate părea eficient, dar pe termen lung motorul produce mai multă funingine, EGR-ul și admisia se murdăresc, iar DPF-ul primește mai mult material de filtrat. Un diesel are nevoie periodic și de rulare mai susținută, nu doar de plimbare la 1.200-1.500 rpm.
Oprirea motorului în timpul regenerării este o altă problemă. Uneori poți observa regenerarea prin turație ușor mai mare la ralanti, ventilator pornit, miros specific, consum instantaneu crescut sau motor care pare mai încărcat. Dacă oprești exact atunci, regenerarea se întrerupe. O întrerupere ocazională nu distruge filtrul, dar repetarea fenomenului îl încarcă.
Combustibilul slab, uleiul nepotrivit și problemele la injectoare pot accelera înfundarea. Uleiul pentru mașini cu DPF trebuie să respecte specificațiile corecte, de obicei low SAPS, pentru a reduce cenușa care se acumulează în filtru. Funinginea se poate arde prin regenerare, dar cenușa rezultată din ulei și uzură nu dispare la fel de ușor.
Problemele la termostat sau senzori pot împiedica regenerarea corectă. Dacă motorul nu ajunge la temperatura normală, calculatorul poate amâna regenerările. Dacă senzorii de presiune diferențială sau temperatură trimit valori greșite, sistemul poate interpreta incorect gradul de încărcare. De aceea, nu orice DPF înfundat este doar vina stilului de condus.
Cum îl poți salva înainte să devină o reparație scumpă
Primul pas este să înțelegi semnele timpurii. Dacă observi regenerări dese, consum crescut, ventilator care pornește des după oprire, ralanti ușor ridicat sau martor DPF aprins, nu ignora situația. Cu cât intervii mai devreme, cu atât ai șanse mai mari să eviți înlocuirea filtrului.
O rulare extraurbană periodică poate ajuta, dar trebuie făcută corect. Nu înseamnă să mergi agresiv sau ilegal. Înseamnă să rulezi 20-30 de minute cu motorul cald, la turație moderată, constantă, de obicei peste regimul de mers urban. O șosea liberă sau o autostradă sunt mai potrivite decât traficul bară la bară. Scopul este să permiți sistemului să finalizeze regenerarea.
Dacă martorul este deja aprins, citește manualul mașinii și mergi la diagnoză. Unele situații permit regenerare asistată prin tester, dar aceasta trebuie făcută doar dacă nu există alte defecțiuni. Dacă ai injector defect, senzor stricat sau nivel de ulei crescut din regenerări eșuate, o regenerare forțată fără verificări poate fi riscantă.
Curățarea profesională a DPF-ului poate fi o soluție înainte de înlocuire, mai ales când filtrul este încă recuperabil. Există metode de curățare pe mașină și metode prin demontare, cu echipamente dedicate. Alegerea depinde de gradul de încărcare, de tipul depunerilor și de starea filtrului. Nu toate soluțiile miraculoase turnate în rezervor rezolvă probleme reale.
Cel mai important este să elimini cauza. Dacă DPF-ul s-a înfundat din cauza drumurilor scurte, schimbă rutina măcar ocazional. Dacă s-a înfundat din cauza unui termostat blocat, senzor defect sau injector care pulverizează prost, curățarea filtrului va fi doar o pauză scurtă înainte ca problema să revină. Un DPF nu se salvează doar prin curățare, ci printr-un motor care funcționează corect.
În final, dieselurile Dacia pot fi economice și robuste, dar nu iubesc utilizarea exclusiv urbană. Dacă folosești mașina doar pe distanțe scurte, filtrul de particule va suferi. Îl poți proteja prin combustibil bun, ulei corect, revizii la timp, drumuri periodice în afara orașului și atenție la regenerări. Dacă prinzi problema devreme, ai șanse reale să salvezi filtrul fără să ajungi la o reparație scumpă.