Dacia și filtrul de particule la dieselurile vechi: ce obiceiuri îl înfundă și cum îl poți salva

Ce obiceiuri înfundă filtrul de particule

Cel mai dăunător obicei este mersul exclusiv urban, pe distanțe foarte scurte. Dacă motorul nu ajunge la temperatura optimă, regenerările nu se declanșează sau nu se finalizează. Mașina încearcă să curețe filtrul, dar tu oprești motorul după câțiva kilometri. Repetat de zeci sau sute de ori, acest lucru duce la acumulare de funingine.

Mersul subturat contribuie și el. Mulți șoferi diesel merg la turații foarte mici din dorința de a economisi combustibil. Pe termen scurt poate părea eficient, dar pe termen lung motorul produce mai multă funingine, EGR-ul și admisia se murdăresc, iar DPF-ul primește mai mult material de filtrat. Un diesel are nevoie periodic și de rulare mai susținută, nu doar de plimbare la 1.200-1.500 rpm.

Oprirea motorului în timpul regenerării este o altă problemă. Uneori poți observa regenerarea prin turație ușor mai mare la ralanti, ventilator pornit, miros specific, consum instantaneu crescut sau motor care pare mai încărcat. Dacă oprești exact atunci, regenerarea se întrerupe. O întrerupere ocazională nu distruge filtrul, dar repetarea fenomenului îl încarcă.

Combustibilul slab, uleiul nepotrivit și problemele la injectoare pot accelera înfundarea. Uleiul pentru mașini cu DPF trebuie să respecte specificațiile corecte, de obicei low SAPS, pentru a reduce cenușa care se acumulează în filtru. Funinginea se poate arde prin regenerare, dar cenușa rezultată din ulei și uzură nu dispare la fel de ușor.

Problemele la termostat sau senzori pot împiedica regenerarea corectă. Dacă motorul nu ajunge la temperatura normală, calculatorul poate amâna regenerările. Dacă senzorii de presiune diferențială sau temperatură trimit valori greșite, sistemul poate interpreta incorect gradul de încărcare. De aceea, nu orice DPF înfundat este doar vina stilului de condus.

Cum îl poți salva înainte să devină o reparație scumpă

Primul pas este să înțelegi semnele timpurii. Dacă observi regenerări dese, consum crescut, ventilator care pornește des după oprire, ralanti ușor ridicat sau martor DPF aprins, nu ignora situația. Cu cât intervii mai devreme, cu atât ai șanse mai mari să eviți înlocuirea filtrului.

O rulare extraurbană periodică poate ajuta, dar trebuie făcută corect. Nu înseamnă să mergi agresiv sau ilegal. Înseamnă să rulezi 20-30 de minute cu motorul cald, la turație moderată, constantă, de obicei peste regimul de mers urban. O șosea liberă sau o autostradă sunt mai potrivite decât traficul bară la bară. Scopul este să permiți sistemului să finalizeze regenerarea.