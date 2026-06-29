DPF care se regenerează prea des: stil de mers, senzori sau injecție, cum citești simptomele

DPF-ul nu se înfundă doar pentru că „așa fac dieselurile moderne”. De multe ori, regenerările dese sunt efectul unui stil de mers nepotrivit, al unor senzori care citesc greșit, al unei injecții imperfecte sau al unor probleme de admisie și evacuare. Ca să înțelegi ce se întâmplă, trebuie să citești simptomele în context, nu să sari direct la concluzia că filtrul trebuie schimbat.

Când stilul de mers este principalul vinovat

Dieselul cu DPF are nevoie periodic de temperatură și timp pentru a finaliza regenerarea. Dacă faci mai ales drumuri scurte, prin oraș, cu motor rece, opriri dese și viteze mici, filtrul adună particule, dar nu primește condițiile ideale pentru a le arde. Calculatorul încearcă regenerări, dar ele sunt întrerupte când oprești motorul. După câteva încercări ratate, filtrul rămâne încărcat, iar mașina pornește procesul tot mai des.

Acesta este scenariul clasic pentru mașinile diesel folosite exclusiv urban. În București, Cluj, Iași sau Brașov, un diesel modern poate părea economic la consum, dar dacă traseele zilnice sunt de 3-7 kilometri, DPF-ul nu are o viață ușoară. Motorul ajunge greu la temperatura optimă, evacuarea nu se încălzește suficient, iar regenerările sunt incomplete. Pe termen lung, apar consum mai mare, diluție de ulei cu motorină și risc de colmatare.

Un semn că stilul de mers este problema apare atunci când mașina funcționează bine la drum lung, iar regenerările se răresc după autostradă sau drum național. Dacă după un traseu constant de 30-40 de minute, la turații moderate, simptomele dispar pentru o perioadă, filtrul probabil avea nevoie de condiții mai bune de ardere. Asta nu înseamnă că trebuie să conduci agresiv, ci că dieselul trebuie scos periodic din regimul de oraș scurt.

Totuși, nu orice regenerare deasă poate fi rezolvată cu „o tură pe autostradă”. Dacă mașina încearcă regenerări foarte frecvent, dacă nivelul uleiului crește, dacă apare martor motor sau dacă există fum, ezitări ori consum anormal, problema poate fi mai profundă. Un drum lung poate masca temporar simptomele, dar nu repară injectoare, senzori sau termostat defect.

Senzori, injecție și alte cauze care încarcă filtrul prea repede

DPF-ul este monitorizat de senzori, iar cei mai importanți sunt senzorul de presiune diferențială și senzorii de temperatură pe evacuare. Senzorul de presiune compară presiunea înainte și după filtru, estimând gradul de încărcare. Dacă acest senzor citește greșit sau dacă furtunașele lui sunt fisurate, înfundate ori pline de condens, calculatorul poate crede că filtrul este mai încărcat decât în realitate. Rezultatul poate fi o regenerare pornită prea des.

Senzorii de temperatură sunt la fel de importanți. Pentru ca regenerarea să fie eficientă, calculatorul trebuie să știe dacă evacuarea a ajuns la temperatura necesară. Un senzor defect poate întrerupe procesul, îl poate prelungi sau poate genera strategii greșite. De aceea, diagnoza este esențială. Nu este suficient să ștergi eroarea și să pleci mai departe.