Dacia și drumurile de vacanță prin Europa: ce verifici înainte de plecare ca să nu transformi concediul în service

Ce verifici tehnic înainte să ieși din țară

Anvelopele sunt primul punct. Nu te uita doar la profil, ci și la vârstă, uzură neuniformă, crăpături, umflături sau urme de lovituri. Un drum lung pe autostradă, la temperaturi mari, cu mașina încărcată, solicită anvelopele mult mai serios decât naveta zilnică prin oraș. Presiunea trebuie ajustată pentru sarcină, conform etichetei mașinii, nu după impresie.

Frânele merită verificate înainte de orice vacanță lungă. Plăcuțele aflate aproape de limită pot părea suficiente încă o lună în oraș, dar pe drumuri de munte sau autostrăzi aglomerate se pot uza rapid. Discurile, lichidul de frână și eventualele vibrații la frânare trebuie luate în serios. O pedală moale, zgomotele metalice sau tremuratul volanului la frânare nu trebuie ignorate.

Nivelurile de lichide sunt esențiale: ulei motor, antigel, lichid de frână, lichid de parbriz și, unde este cazul, AdBlue. Sistemul de răcire este deosebit de important vara. Un furtun îmbătrânit, un radiator murdar, un termostat problematic sau un ventilator care nu pornește corect pot transforma o urcare pe caniculă într-o oprire pe banda de urgență.

Bateria trebuie verificată, mai ales dacă are mai mult de patru-cinci ani sau dacă mașina a dat semne de pornire greoaie. În vacanță, pornești des, folosești climatizarea, prizele, încărcătoarele, navigația și poate o ladă frigorifică. O baterie slăbită poate ceda exact când ai mai puțină răbdare să cauți ajutor.

Nu uita luminile, ștergătoarele și climatizarea. Par detalii minore, dar un drum lung prin ploaie cu ștergătoare proaste sau un traseu de vară fără aer condiționat funcțional devin rapid obositoare. La fel, farurile reglate prost pot deranja alți șoferi sau pot reduce vizibilitatea pe timp de noapte.

Acte, dotări obligatorii și mici detalii care te pot salva

Înainte de plecare, verifică valabilitatea ITP-ului, RCA-ului, rovinietei pentru România și documentele necesare pentru țările tranzitate. Pentru Ungaria, Austria, Slovenia, Bulgaria sau alte state, regulile de taxare diferă, iar vignetele trebuie cumpărate corect pentru categoria mașinii. O greșeală de număr de înmatriculare sau categorie poate duce la amenzi neplăcute.

Asigurarea de asistență rutieră merită luată în calcul, mai ales pentru drumuri lungi. Chiar dacă mașina este în stare bună, o pană, o defecțiune minoră sau o eroare electronică pot apărea oricând. În străinătate, tractarea pe distanțe scurte poate costa mult, iar o poliță de asistență poate fi mai ieftină decât o singură intervenție.