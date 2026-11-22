Ce promit aditivii pentru transmisii și de ce rezultatele pot fi înșelătoare

Aditivii comercializați pentru cutiile de viteze manuale conțin, în funcție de formulă, substanțe destinate reducerii frecării, protecției suprafețelor metalice sau modificării comportamentului lubrifiantului. Unele produse utilizează compuși cu molibden ori alte substanțe cu proprietăți antifricțiune, în timp ce altele promit formarea unor straturi protectoare pe suprafețele supuse uzurii. Aceste mecanisme pot avea aplicații tehnice legitime, dar eficiența lor depinde de compatibilitatea cu transmisia respectivă.

O dificultate importantă este că uleiul din cutia de viteze conține deja un pachet de aditivi atent formulat. Acesta include substanțe care limitează uzura, oxidarea, coroziunea și degradarea lubrifiantului în condiții de solicitare. Adăugarea unui produs aftermarket nu înseamnă automat îmbunătățirea proprietăților existente, deoarece substanțele pot interacționa cu formula inițială și pot modifica echilibrul necesar funcționării.

Situația devine deosebit de relevantă în cazul sincronizatoarelor. Aceste componente permit egalizarea vitezelor de rotație înaintea cuplării unei trepte și depind de un comportament controlat al frecării. Reducerea excesivă a coeficientului de frecare poate afecta sincronizarea, ceea ce se poate traduce prin schimbări de viteze mai dificile sau printr-un comportament imprevizibil al transmisiei. Cu alte cuvinte, o substanță care reduce frecarea într-un anumit punct al mecanismului nu îmbunătățește neapărat funcționarea întregii cutii.

Nici dispariția unui zgomot după utilizarea unui aditiv nu demonstrează că defecțiunea a fost remediată. Modificarea proprietăților lubrifiantului poate atenua temporar anumite manifestări acustice, în timp ce rulmenții, angrenajele sau sincronizatoarele continuă să prezinte uzură. Există astfel riscul ca o ameliorare aparentă să amâne identificarea unei probleme care necesită intervenție mecanică.

Ce verificări sunt mai importante decât adăugarea unui tratament în cutia de viteze

Înainte de utilizarea unui aditiv, primul pas logic este stabilirea cauzei zgomotului. Un huruit care variază în funcție de viteza automobilului poate avea alte explicații decât un sunet prezent numai într-o anumită treaptă sau unul care dispare la apăsarea ambreiajului. Rulmenții transmisiei, angrenajele, nivelul insuficient al uleiului și chiar componentele exterioare cutiei pot produce simptome care par asemănătoare pentru un șofer fără experiență tehnică.

Verificarea nivelului și a stării lubrifiantului reprezintă o etapă importantă. O pierdere de ulei prin garnituri sau simeringuri poate compromite protecția componentelor interne, iar simpla introducere a unui aditiv nu rezolvă cauza scurgerii. Dacă este necesară înlocuirea uleiului, trebuie respectată specificația indicată pentru transmisia exactă, identificată după model, motorizare, an de fabricație și, dacă este necesar, seria de șasiu.

Un detaliu frecvent ignorat este că două uleiuri cu aceeași clasă de vâscozitate nu sunt obligatoriu echivalente. De asemenea, clasificările API GL-4 și GL-5 descriu anumite niveluri de performanță, dar nu garantează, singure, compatibilitatea cu toate cutiile manuale sincronizate. Alegerea unui produs trebuie să țină cont de cerințele constructorului, inclusiv de comportamentul necesar sincronizatoarelor și de materialele utilizate în transmisie.