Dacia cu suspiciune de compresie scăzută: ce diferență există între testul de compresie și verificarea pierderilor din cilindri

Ce arată testul de compresie și cum interpretezi rezultatele

Testul de compresie reprezintă, de regulă, primul pas atunci când există suspiciunea că un motor are probleme de etanșare internă. Procedura presupune conectarea unui manometru special la fiecare cilindru, de obicei prin orificiul bujiei în cazul motoarelor pe benzină, după care demarorul rotește motorul pentru a genera presiune. În condițiile recomandate de producător, cu bateria suficient încărcată, alimentarea și aprinderea dezactivate și admisia configurată corespunzător, mecanicul poate obține valori comparabile pentru fiecare cilindru. În cazul motoarelor diesel, procedura necesită adaptoare și echipamente potrivite presiunilor mai mari, precum și respectarea unor măsuri suplimentare de siguranță.

Rezultatul nu trebuie interpretat exclusiv prin raportare la o valoare considerată normală pentru orice motor. O Dacia Logan cu motor pe benzină de 1,4 litri, de exemplu, nu trebuie evaluată automat după aceleași specificații ca un motor turbo de generație mai nouă. Contează valorile din documentația tehnică a motorizării respective, dar și diferențele dintre cilindri. Dacă trei cilindri înregistrează presiuni apropiate, iar al patrulea prezintă o valoare semnificativ mai mică, există indicii despre o problemă localizată. Dacă toate valorile sunt reduse, explicațiile pot include uzura generală, distribuția decalată, turația insuficientă a demarorului sau condițiile incorecte de testare.

Uneori, mecanicul poate efectua și un test de compresie umed, introducând o cantitate mică de ulei în cilindrul suspect, atunci când procedura este permisă de producător. Dacă presiunea crește semnificativ la repetarea măsurătorii, rezultatul sugerează că segmentarea pistonului sau suprafața cilindrului ar putea contribui la pierderea compresiei, deoarece uleiul îmbunătățește temporar etanșarea. Dacă presiunea rămâne aproape neschimbată, suspiciunea se poate îndrepta către supape, garnitura de chiulasă sau alte defecțiuni mecanice. Niciuna dintre aceste concluzii nu este însă definitivă fără verificări suplimentare.

De ce testul de pierderi din cilindri oferă un diagnostic mai precis

Spre deosebire de testul de compresie, verificarea pierderilor din cilindri se realizează cu motorul oprit, folosind aer comprimat introdus controlat în camera de ardere. Pistonul cilindrului verificat este poziționat la punctul mort superior al cursei de compresie, astfel încât supapele de admisie și evacuare să fie închise. Un aparat special măsoară pierderea de presiune, exprimată de regulă procentual, iar mecanicul poate identifica traseul aerului care scapă din cilindru. Poziționarea corectă a pistonului este esențială, deoarece presiunea aerului poate determina rotirea neașteptată a arborelui cotit dacă motorul nu este asigurat corespunzător.

Principalul avantaj al procedurii este posibilitatea localizării mai precise a unei defecțiuni. Dacă aerul se aude în zona galeriei de admisie, există suspiciunea unei supape de admisie care nu etanșează corespunzător. Dacă zgomotul apare la evacuare, verificările se concentrează asupra supapei de evacuare. Aerul care ajunge în carter, fiind perceptibil prin orificiul de umplere cu ulei, poate indica pierderi pe lângă segmenții pistonului, în timp ce apariția bulelor în lichidul de răcire poate semnala o problemă a garniturii de chiulasă sau o fisură. Aceste indicii trebuie corelate cu alte verificări, deoarece fiecare traseu poate avea mai multe cauze posibile.

Nici procentul de pierdere afișat de aparat nu constituie, singur, un verdict universal. Valorile depind de echipamentul utilizat, presiunea de testare, temperatura motorului și caracteristicile constructive ale acestuia. De asemenea, un cilindru care etanșează rezonabil în condiții statice poate prezenta probleme în timpul funcționării, inclusiv din cauza distribuției sau a mecanismului de acționare a supapelor. Din acest motiv, un rezultat bun la testul de pierderi nu exclude toate cauzele unei compresii scăzute.

Pentru proprietarul unei Dacia, diferența dintre cele două proceduri poate avea consecințe financiare importante. Testul de compresie reprezintă o metodă relativ accesibilă de identificare a cilindrilor suspecți, în timp ce testul de pierderi poate orienta mecanicul către componenta care trebuie verificată sau reparată. Folosite împreună, acestea reduc riscul unei intervenții inutile asupra motorului și permit luarea unei decizii pe baza unor măsurători, nu doar a simptomelor. Înainte de demontarea chiulasei sau de recomandarea unei reparații capitale, asemenea informații pot face diferența dintre o cheltuială justificată și una care nu rezolvă problema inițială.