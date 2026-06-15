Dacia second hand cu interior prea „proaspăt”: cum recunoști cosmetizările făcute doar pentru vânzare
O Dacia second hand cu interior foarte curat poate fi o alegere bună, dar poate fi și o mașină pregătită special pentru a ascunde uzura reală. Înainte de vânzare, multe autoturisme trec printr-o cosmetizare rapidă: tapițerie spălată, volan tratat cu soluții lucioase, plastice revigorate, covorașe noi, odorizant puternic și fotografii făcute într-o lumină avantajoasă. Nimic din toate acestea nu este greșit în sine. Problema apare când interiorul „prea proaspăt” este folosit pentru a distrage atenția de la kilometri mulți, exploatare dură sau întreținere slabă.
La Dacia, interiorul este relativ simplu și robust, dar tocmai această simplitate îl face ușor de citit. Un Logan, Sandero, Duster sau Jogger folosit normal va avea semne coerente de uzură: volan ușor mat sau lucios în zona de prindere, scaun șofer tasat moderat, pedale tocite proporțional cu kilometrajul, butoane atinse frecvent și mici zgârieturi în zonele de contact. Când toate aceste elemente par aproape noi, dar mașina are vârstă, rulaj mare sau istoric neclar, merită să privești mai atent.
Cosmetizarea nu trebuie confundată cu întreținerea bună. Există proprietari care chiar au grijă de mașină, folosesc huse, curăță constant interiorul și nu transportă obiecte murdare. Diferența se vede în coerență. O mașină îngrijită arată bine peste tot, inclusiv în zonele mai greu vizibile. O mașină cosmetizată pentru vânzare arată excelent în fotografii, dar trădează graba în detalii.
Semnele care arată că interiorul a fost pregătit superficial
Primul indiciu este mirosul. Un interior curățat normal are un miros discret, neutru. Un interior pregătit agresiv pentru vânzare poate avea parfum puternic, miros de detergent, soluție chimică, ozon sau umezeală mascată. Dacă simți imediat un odorizant intens, nu te grăbi să îl consideri un bonus. Poate acoperi fum de țigară, mucegai, animale transportate frecvent sau apă infiltrată în mochetă.
Volanul este una dintre cele mai bune piese pentru verificarea kilometrajului real. La multe modele Dacia, materialul de pe volan se lustruiește, se tocește sau se decojește în timp. Dacă volanul arată impecabil la o mașină cu peste 150.000 de kilometri, verifică dacă a fost îmbrăcat, revopsit sau înlocuit. Nu este automat o problemă, dar trebuie să se potrivească cu restul interiorului. Un volan nou, lângă pedale tocite și scaun șofer obosit, spune o poveste diferită de anunț.
Pedalele sunt greu de cosmetizat credibil. Cauciucul de pe ambreiaj, frână și accelerație se uzează în funcție de folosire. O mașină cu mulți kilometri urbani va avea pedala de ambreiaj și frână mai tocită. Dacă pedalele sunt noi, întreabă de ce au fost schimbate. Dacă sunt foarte uzate, dar interiorul pare impecabil, este posibil ca restul să fi fost cosmetizat.
Scaunul șoferului trebuie verificat lateral, nu doar pe șezut. La urcare și coborâre, marginea exterioară a șezutului și a spătarului se tocește prima. Poți vedea material întins, burete tasat, cusături tensionate sau diferență de culoare față de scaunul pasagerului. Dacă scaunul a fost spălat recent, atinge materialul și verifică dacă este umed sau rigid. O spălare făcută în grabă poate lăsa umezeală în burete.
Detaliile mici care spun mai mult decât pozele din anunț
O verificare bună începe în zonele pe care vânzătorul nu le fotografiază. Ridică preșurile și uită-te la mochetă, mai ales în zona șoferului, sub scaune și în spate. Mocheta poate trăda noroi, umezeală, urme de sare, pete vechi sau diferențe de culoare. Dacă preșurile sunt noi, dar mocheta de dedesubt este foarte uzată, mașina a fost pregătită pentru impresie, nu neapărat întreținută exemplar.
Verifică butoanele geamurilor, comenzile de pe volan, maneta schimbătorului, frâna de mână, centurile și plasticele de pe uși. Acestea sunt puncte de contact zilnic. Un interior cu plastice date cu silicon poate arăta bine pentru câteva zile, dar la atingere poate fi lipicios sau prea lucios. O mașină curată nu trebuie să strălucească artificial.
Centurile sunt un indicator ignorat des. Trage centura complet și vezi dacă are pete, miros, zone întărite sau urme de murdărie. La o mașină folosită intens, centura șoferului se murdărește și se uzează mai mult decât cele din spate. Dacă totul este impecabil la vedere, dar centura spune altceva, merită să continui verificarea cu mai multă atenție.
Portbagajul este la fel de important, mai ales la Duster, Logan MCV sau mașini folosite în regim de muncă. Ridică podeaua portbagajului, verifică roata de rezervă, zona cricului, lateralele și spatele banchetei. Zgârieturile adânci, urmele de ciment, pământ, lichide vărsate sau plastic crăpat pot arăta că mașina a fost folosită la transport, chiar dacă habitaclul a fost cosmetizat.
În final, compară interiorul cu istoricul, kilometrajul și starea tehnică. O Dacia de 7 ani cu 60.000 de kilometri poate avea interior foarte bun. O Dacia de 7 ani cu 230.000 de kilometri, interior impecabil, volan nou, pedale noi și miros intens de parfum trebuie verificată mai dur. Nu respinge automat mașina, dar cere istoric, verifică seria VIN, mergi la un service independent și nu lua decizia doar pentru că arată bine în poze.