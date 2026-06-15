Dacia second hand cu interior prea „proaspăt”: cum recunoști cosmetizările făcute doar pentru vânzare

Cosmetizarea nu trebuie confundată cu întreținerea bună. Există proprietari care chiar au grijă de mașină, folosesc huse, curăță constant interiorul și nu transportă obiecte murdare. Diferența se vede în coerență. O mașină îngrijită arată bine peste tot, inclusiv în zonele mai greu vizibile. O mașină cosmetizată pentru vânzare arată excelent în fotografii, dar trădează graba în detalii.

Semnele care arată că interiorul a fost pregătit superficial

Primul indiciu este mirosul. Un interior curățat normal are un miros discret, neutru. Un interior pregătit agresiv pentru vânzare poate avea parfum puternic, miros de detergent, soluție chimică, ozon sau umezeală mascată. Dacă simți imediat un odorizant intens, nu te grăbi să îl consideri un bonus. Poate acoperi fum de țigară, mucegai, animale transportate frecvent sau apă infiltrată în mochetă.

Volanul este una dintre cele mai bune piese pentru verificarea kilometrajului real. La multe modele Dacia, materialul de pe volan se lustruiește, se tocește sau se decojește în timp. Dacă volanul arată impecabil la o mașină cu peste 150.000 de kilometri, verifică dacă a fost îmbrăcat, revopsit sau înlocuit. Nu este automat o problemă, dar trebuie să se potrivească cu restul interiorului. Un volan nou, lângă pedale tocite și scaun șofer obosit, spune o poveste diferită de anunț.

Pedalele sunt greu de cosmetizat credibil. Cauciucul de pe ambreiaj, frână și accelerație se uzează în funcție de folosire. O mașină cu mulți kilometri urbani va avea pedala de ambreiaj și frână mai tocită. Dacă pedalele sunt noi, întreabă de ce au fost schimbate. Dacă sunt foarte uzate, dar interiorul pare impecabil, este posibil ca restul să fi fost cosmetizat.

Scaunul șoferului trebuie verificat lateral, nu doar pe șezut. La urcare și coborâre, marginea exterioară a șezutului și a spătarului se tocește prima. Poți vedea material întins, burete tasat, cusături tensionate sau diferență de culoare față de scaunul pasagerului. Dacă scaunul a fost spălat recent, atinge materialul și verifică dacă este umed sau rigid. O spălare făcută în grabă poate lăsa umezeală în burete.

Detaliile mici care spun mai mult decât pozele din anunț

O verificare bună începe în zonele pe care vânzătorul nu le fotografiază. Ridică preșurile și uită-te la mochetă, mai ales în zona șoferului, sub scaune și în spate. Mocheta poate trăda noroi, umezeală, urme de sare, pete vechi sau diferențe de culoare. Dacă preșurile sunt noi, dar mocheta de dedesubt este foarte uzată, mașina a fost pregătită pentru impresie, nu neapărat întreținută exemplar.

Verifică butoanele geamurilor, comenzile de pe volan, maneta schimbătorului, frâna de mână, centurile și plasticele de pe uși. Acestea sunt puncte de contact zilnic. Un interior cu plastice date cu silicon poate arăta bine pentru câteva zile, dar la atingere poate fi lipicios sau prea lucios. O mașină curată nu trebuie să strălucească artificial.