Dacia Sandero cu volan care nu revine după viraj: geometrie, articulații sau casetă de direcție

Geometria și articulațiile pot împiedica revenirea

Unghiul de fugă, cunoscut și drept caster, are un rol important în autocentrarea direcției. Prin geometria suspensiei, roata tinde să se alinieze cu direcția de deplasare atunci când automobilul înaintează. Dacă geometria este modificată după o lovitură, după schimbarea unor componente sau din cauza deformării unor elemente, această tendință poate deveni mai slabă.

Un stand de geometrie poate indica dacă valorile măsurabile se află în toleranțele prevăzute. Este important însă ca mecanicul să verifice înainte și eventualele jocuri. O geometrie realizată cu bucșe, pivoti sau capete de bară uzate poate produce rezultate care nu se păstrează în mers.

Există și situația opusă jocului: o articulație poate deveni prea rigidă. Un pivot care începe să gripeze, un cap de bară deteriorat sau un rulment din zona superioară a amortizorului care nu mai permite rotirea liberă pot face ca direcția să rămână în poziția în care a fost pusă.

La o suspensie de tip MacPherson, ansamblul amortizorului se rotește atunci când virezi. Dacă rulmentul superior se blochează sau se mișcă în trepte, arcul poate acumula tensiune în timpul virajului. Pot apărea senzații de agățare, mici pocnituri sau o revenire neregulată a volanului.

Când trebuie suspectată caseta de direcție

Caseta de direcție intră și ea pe lista posibilelor cauze, dar nu ar trebui înlocuită înaintea unor verificări mai simple. O problemă mecanică internă, o zonă de frecare excesivă sau o defecțiune asociată sistemului de asistare pot face direcția să pară grea sau să se autocentreze slab.

Comportamentul trebuie analizat în mai multe situații. Dacă volanul se mișcă greu chiar și cu roțile față ridicate de la sol, mecanicul poate separa mai ușor rezistența produsă de anvelope și geometria de contactul cu asfaltul. Prin deconectarea controlată a unor componente se poate identifica dacă blocajul provine din fuzetă, articulații sau casetă.

Anvelopele și presiunea lor merită și ele verificate. O presiune mult prea mică poate face direcția mai greoaie, iar anvelopele foarte diferite între cele două părți ale punții pot influența senzația de revenire. Totuși, dacă volanul rămâne clar blocat într-o poziție după viraj, este mai probabil să existe o problemă de geometrie sau o rezistență mecanică anormală.