Dacia Sandero cu volan care nu revine după viraj: geometrie, articulații sau casetă de direcție
După un viraj, volanul unui automobil ar trebui să aibă tendința naturală de a reveni către poziția centrală pe măsură ce mașina accelerează. Nu este obligatoriu să ajungă perfect singur la zero în orice situație, însă dacă pe o Dacia Sandero volanul rămâne vizibil întors după viraj sau trebuie tras manual înapoi, comportamentul merită investigat.
Cauza nu este neapărat caseta de direcție. Revenirea volanului este rezultatul combinat al geometriei punții față, frecărilor din articulațiile direcției și suspensiei, anvelopelor și funcționării sistemului de asistare. O singură piesă care se mișcă greu poate modifica senzația în volan fără să producă imediat zgomote sau jocuri evidente.
Geometria și articulațiile pot împiedica revenirea
Unghiul de fugă, cunoscut și drept caster, are un rol important în autocentrarea direcției. Prin geometria suspensiei, roata tinde să se alinieze cu direcția de deplasare atunci când automobilul înaintează. Dacă geometria este modificată după o lovitură, după schimbarea unor componente sau din cauza deformării unor elemente, această tendință poate deveni mai slabă.
Un stand de geometrie poate indica dacă valorile măsurabile se află în toleranțele prevăzute. Este important însă ca mecanicul să verifice înainte și eventualele jocuri. O geometrie realizată cu bucșe, pivoti sau capete de bară uzate poate produce rezultate care nu se păstrează în mers.
Există și situația opusă jocului: o articulație poate deveni prea rigidă. Un pivot care începe să gripeze, un cap de bară deteriorat sau un rulment din zona superioară a amortizorului care nu mai permite rotirea liberă pot face ca direcția să rămână în poziția în care a fost pusă.
La o suspensie de tip MacPherson, ansamblul amortizorului se rotește atunci când virezi. Dacă rulmentul superior se blochează sau se mișcă în trepte, arcul poate acumula tensiune în timpul virajului. Pot apărea senzații de agățare, mici pocnituri sau o revenire neregulată a volanului.
Când trebuie suspectată caseta de direcție
Caseta de direcție intră și ea pe lista posibilelor cauze, dar nu ar trebui înlocuită înaintea unor verificări mai simple. O problemă mecanică internă, o zonă de frecare excesivă sau o defecțiune asociată sistemului de asistare pot face direcția să pară grea sau să se autocentreze slab.
Comportamentul trebuie analizat în mai multe situații. Dacă volanul se mișcă greu chiar și cu roțile față ridicate de la sol, mecanicul poate separa mai ușor rezistența produsă de anvelope și geometria de contactul cu asfaltul. Prin deconectarea controlată a unor componente se poate identifica dacă blocajul provine din fuzetă, articulații sau casetă.
Anvelopele și presiunea lor merită și ele verificate. O presiune mult prea mică poate face direcția mai greoaie, iar anvelopele foarte diferite între cele două părți ale punții pot influența senzația de revenire. Totuși, dacă volanul rămâne clar blocat într-o poziție după viraj, este mai probabil să existe o problemă de geometrie sau o rezistență mecanică anormală.
Dacă fenomenul a apărut imediat după schimbarea amortizoarelor, arcurilor, brațelor sau altor componente ale punții față, verificarea montajului este cu atât mai importantă. În schimb, dacă s-a instalat treptat, uzura sau griparea unei articulații devin ipoteze mai plauzibile.
Nu încerca să compensezi permanent problema trăgând volanul înapoi după fiecare viraj. O direcție care nu revine normal poate afecta precizia mașinii și poate ascunde o componentă care se deteriorează progresiv. Diagnosticul corect trebuie să pornească de la geometrie și articulații și să ajungă la casetă doar dacă primele verificări nu identifică problema.