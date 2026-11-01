Dacia Sandero cu miros de gaze în habitaclu: evacuare, ventilație sau etanșare defectă

Cauzele pot fi foarte diferite, de la o pierdere în sistemul de evacuare până la probleme de etanșare a caroseriei sau la pătrunderea aerului contaminat prin instalația de ventilație. Important este că identificarea corectă a sursei nu se poate face exclusiv după intensitatea sau natura mirosului, iar unele situații necesită verificarea urgentă a mașinii.

Evacuarea defectă poate permite pătrunderea gazelor în interiorul unui Sandero

Prima zonă care merită investigată este sistemul de evacuare. Acesta transportă gazele arse din motor către partea din spate a automobilului și include mai multe componente, racorduri, conducte și elemente de etanșare. O fisură, o garnitură deteriorată sau o îmbinare care nu mai etanșează corespunzător poate permite evacuarea gazelor într-un loc neprevăzut de constructor.

Dacă pierderea se află în apropierea compartimentului motor, gazele pot ajunge în zona de unde instalația de ventilație preia aerul exterior. Dacă defectul se află sub podeaua automobilului, există riscul ca gazele să pătrundă prin anumite deschideri sau zone insuficient etanșate. Fenomenul poate deveni mai evident la staționare, la anumite turații sau în condiții particulare de circulație a aerului în jurul caroseriei.

Un indiciu suplimentar poate fi modificarea sunetului evacuării. Un racord flexibil deteriorat ori o îmbinare slăbită pot produce un zgomot mai puternic decât cel obișnuit, uneori asemănător unui fâsâit sau unei vibrații metalice. Totuși, lipsa zgomotului nu exclude o pierdere. Fisurile mici pot fi greu de identificat fără ridicarea automobilului și verificarea componentelor într-un service.

Există și o distincție importantă pentru proprietarii versiunilor ECO-G, alimentate atât cu benzină, cât și cu GPL. Un miros de gaz nears, diferit de cel al eșapamentului, poate indica o problemă a instalației de alimentare cu GPL. Dacă suspectezi o asemenea scurgere, nu porni motorul, evită orice sursă de aprindere și solicită asistență specializată. O instalație de combustibil cu pierderi reprezintă un risc diferit, dar la fel de serios, față de o evacuare defectă.

Ventilația, garniturile și hayonul pot explica de ce mirosul ajunge în habitaclu

Nu orice miros de gaze dintr-un Sandero înseamnă automat că evacuarea este fisurată. Uneori, sistemul de climatizare poate introduce în interior aer contaminat din exterior, mai ales în trafic aglomerat sau atunci când mașina staționează în apropierea altor vehicule cu motoarele pornite. Dacă mirosul apare exclusiv în asemenea împrejurări, sursa poate fi exterioară. Dacă persistă și în alte condiții, trebuie investigată o posibilă defecțiune.

O altă zonă importantă este etanșarea caroseriei. Garniturile deteriorate ale hayonului, orificiile rămase neprotejate după reparații și anumite elemente de ventilație ale caroseriei pot permite pătrunderea aerului contaminat. În timpul deplasării, circulația aerului și diferențele de presiune din jurul automobilului pot favoriza deplasarea gazelor spre interior. De aceea, un miros care devine mai puternic la anumite viteze poate avea legătură atât cu evacuarea, cât și cu etanșarea.