Dacia Sandero cu faruri care bat prea jos: reglaj simplu, încărcare sau senzor defect

Începe cu reglajul de nivel și cu distribuția greutății

Pe versiunile echipate cu reglaj manual al înălțimii farurilor, poziția selectorului trebuie verificată înainte de orice intervenție mecanică. Sistemul este conceput pentru a coborî fasciculul atunci când mașina este încărcată în spate, astfel încât farurile să nu îi orbească pe ceilalți participanți la trafic. Dacă selectorul rămâne pe o poziție destinată unei mașini încărcate, farurile pot părea exagerat de joase atunci când automobilul este gol.

Încărcarea efectivă contează la rândul ei. Bagajele grele din portbagaj sau mai mulți pasageri pe bancheta din spate comprimă suspensia posterioară și ridică partea frontală a mașinii. Compensarea prin reglajul farurilor devine astfel necesară. După descărcarea vehiculului, selectorul trebuie readus la poziția potrivită.

Dacă reglajul din habitaclu este corect, poate fi necesară verificarea orientării mecanice a blocurilor optice. Farurile au mecanisme de reglare verticală și laterală care permit poziționarea fasciculului conform specificațiilor. O intervenție după schimbarea unui far, o reparație de caroserie sau chiar o lovitură ușoară în partea frontală poate modifica poziția acestuia.

Nu este recomandată ridicarea fasciculului „după ochi” până când vizibilitatea pare suficientă. Un far reglat prea sus poate produce orbirea celor care vin din sens opus. Reglajul corect se realizează pe o suprafață plană și, ideal, cu echipament destinat măsurării distribuției luminii.

Becul, mecanismul intern sau senzorul pot fi cauza

La farurile care folosesc becuri înlocuibile, montarea incorectă a sursei de lumină poate schimba radical forma fasciculului. Un bec care nu este așezat complet în locaș poate trimite lumina prea jos, prea sus sau într-o direcție neregulată. Problema poate apărea imediat după înlocuirea becurilor și afectează de obicei un singur far.

Trebuie verificate și elementele de prindere ale farului. Dacă unul dintre suporturi este rupt sau blocul optic nu mai stă în poziția corectă, simplul reglaj al șuruburilor poate masca temporar problema fără să o rezolve. Condensul excesiv sau deteriorarea internă pot afecta, de asemenea, calitatea fasciculului.

Pe versiunile dotate cu sisteme de nivelare automată, funcționarea poate depinde de senzori care urmăresc poziția caroseriei. Dacă un astfel de senzor, brațul său de legătură sau cablajul se defectează, sistemul poate poziționa farurile într-o zonă prea joasă pentru protecție. Nu toate variantele de Sandero folosesc însă acest tip de sistem, motiv pentru care echiparea exactă trebuie stabilită înainte de diagnostic.