Contactul pedalei de frână și alimentarea circuitului electric

Una dintre primele componente care trebuie verificate este contactul sau senzorul asociat pedalei de frână. Acesta transmite informația că șoferul a apăsat pedala, informație folosită nu numai pentru aprinderea stopurilor, ci uneori și de alte sisteme ale automobilului. Dacă semnalul lipsește, luminile pot rămâne stinse, chiar dacă becurile și cablajele până la blocurile optice sunt intacte.

În funcție de versiune, contactul poate fi un întrerupător simplu sau un element cu mai multe circuite și funcții de monitorizare. Nu este suficient să fie înlocuit doar pentru că stopurile nu se aprind. Trebuie verificat dacă primește alimentarea necesară, dacă își modifică starea la apăsarea pedalei și dacă semnalul ajunge la unitatea electronică implicată. Poziționarea incorectă a contactului după o intervenție poate produce simptome asemănătoare unei defecțiuni.

Siguranțele reprezintă un alt punct important, însă identificarea lor trebuie făcută după schema electrică a modelului și anului de fabricație. Dacă o siguranță este arsă, înlocuirea ei fără investigarea cauzei poate rezolva problema doar temporar. Un scurtcircuit într-un cablaj sau într-un corp de iluminat poate provoca repetarea defecțiunii și poate afecta alte componente.

Cum separi problema becurilor de cea a instalației electrice

O inspecție completă include stopurile laterale și, dacă există, stopul central suplimentar. Dacă acesta din urmă funcționează, dar cele două lămpi principale nu, diagnosticul se schimbă față de situația în care toate trei sunt inactive. Diferențele de comportament pot ajuta la identificarea unui circuit comun întrerupt sau a unei defecțiuni localizate după o ramificație a instalației.

În cazul unor versiuni echipate cu blocuri optice cu LED, verificarea este diferită față de cea a becurilor tradiționale. Nu se presupune automat că fiecare sursă luminoasă poate fi înlocuită separat. De asemenea, un conector oxidat, un fir deteriorat în zona hayonului sau o masă electrică defectuoasă pot provoca probleme care devin evidente numai în anumite condiții.

Un electrician auto poate măsura alimentarea și continuitatea circuitelor, iar la modelele cu gestiune electronică a luminilor poate utiliza diagnoza pentru a verifica semnalul pedalei și eventualele erori stocate. Această abordare este preferabilă schimbării succesive a contactului, siguranțelor și blocurilor optice fără identificarea cauzei.

Dacă toate stopurile de frână ale unei Dacia Sandero sunt stinse, automobilul nu ar trebui utilizat pe drumurile publice până la remedierea defecțiunii. Nu este doar o problemă de conformitate tehnică, ci o pierdere a unui sistem elementar de comunicare între participanții la trafic. De multe ori, reparația poate fi relativ simplă, dar importanța verificării este disproporționat de mare față de costul piesei defecte.