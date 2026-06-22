Dacia Logan pe GPL după 10 ani: cât de mult rezistă instalația și ce costuri apar inevitabil

Important este să nu tratezi GPL-ul ca pe un sistem magic care doar reduce costurile. Da, economisește bani la pompă, dar cere revizii, filtre, verificări de etanșeitate, reglaje și, la un moment dat, reautorizarea sau înlocuirea rezervorului. Un Logan pe GPL poate fi foarte rentabil după 10 ani, dar doar dacă sistemul este întreținut corect.

Ce îmbătrânește la instalația GPL

Prima componentă care trebuie verificată periodic este rezervorul GPL. Acesta are o durată legală de utilizare limitată, iar după expirare trebuie înlocuit sau reautorizat conform regulilor aplicabile. Mulți proprietari uită acest aspect, mai ales dacă mașina merge normal. Problema este că la inspecții sau verificări, un rezervor ieșit din termen poate deveni motiv de respingere și poate afecta legalitatea folosirii instalației.

A doua zonă importantă este reductorul sau vaporizatorul. Acesta transformă GPL-ul din stare lichidă în stare gazoasă și lucrează permanent în condiții de temperatură, presiune și impurități. După mulți ani, membranele interne se pot uza, pot apărea pierderi, fluctuații de presiune sau funcționare neregulată. Semnele pot fi trecerea greoaie pe gaz, ralanti instabil, consum crescut sau opriri la rece.

Injectoarele GPL sunt și ele consumabile pe termen lung. Dacă se murdăresc sau se uzează, motorul poate merge neregulat, poate tremura sau poate aprinde martorul check engine. Uneori se pot curăța sau recalibra, alteori trebuie înlocuite. Calitatea gazului, filtrele schimbate la timp și reglajul instalației influențează mult durata lor de viață.

Filtrele GPL trebuie schimbate periodic, nu doar când apar simptome. Există filtre pentru fază lichidă și fază gazoasă, iar rolul lor este să protejeze injectoarele și reductorul. Dacă sunt ignorate, economia de câteva zeci de lei se poate transforma în reparații mult mai scumpe.

Motorul de Logan suportă GPL-ul, dar nu fără limite

Motoarele simple de pe Logan au fost apreciate tocmai pentru compatibilitatea bună cu GPL-ul. Variantele aspirate, mai ales cele vechi, pot rula foarte mulți kilometri pe gaz dacă instalația este reglată corect. Totuși, GPL-ul arde diferit față de benzina, iar sistemul de aprindere trebuie să fie în stare foarte bună.

Bujii, bobine, fișe, dacă există, și reglajul amestecului sunt esențiale. O aprindere slabă pe benzină poate părea tolerabilă, dar pe GPL devine imediat vizibilă. Motorul tremură, ratează, pornește greu sau comută prost. De aceea, la o mașină pe GPL, bujiile potrivite și schimbate la timp nu sunt un moft.