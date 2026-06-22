Dacia Logan pe GPL după 10 ani: cât de mult rezistă instalația și ce costuri apar inevitabil
Dacia Logan pe GPL este una dintre cele mai logice alegeri pentru șoferii care vor costuri mici de exploatare, mai ales în România, unde prețul carburantului contează enorm pentru navetă, taxi, ridesharing sau drumuri zilnice prin oraș. Timp de mulți ani, combinația Logan plus GPL a fost aproape sinonimă cu transportul ieftin și previzibil.
După 10 ani însă, orice instalație GPL trebuie privită cu mai multă atenție. Chiar dacă motorul merge bine și mașina pare încă economică, sistemul de alimentare cu gaz are componente care îmbătrânesc. Unele costuri sunt normale și inevitabile, altele apar din neglijență, montaj slab sau folosirea unor piese de calitate discutabilă.
Important este să nu tratezi GPL-ul ca pe un sistem magic care doar reduce costurile. Da, economisește bani la pompă, dar cere revizii, filtre, verificări de etanșeitate, reglaje și, la un moment dat, reautorizarea sau înlocuirea rezervorului. Un Logan pe GPL poate fi foarte rentabil după 10 ani, dar doar dacă sistemul este întreținut corect.
Ce îmbătrânește la instalația GPL
Prima componentă care trebuie verificată periodic este rezervorul GPL. Acesta are o durată legală de utilizare limitată, iar după expirare trebuie înlocuit sau reautorizat conform regulilor aplicabile. Mulți proprietari uită acest aspect, mai ales dacă mașina merge normal. Problema este că la inspecții sau verificări, un rezervor ieșit din termen poate deveni motiv de respingere și poate afecta legalitatea folosirii instalației.
A doua zonă importantă este reductorul sau vaporizatorul. Acesta transformă GPL-ul din stare lichidă în stare gazoasă și lucrează permanent în condiții de temperatură, presiune și impurități. După mulți ani, membranele interne se pot uza, pot apărea pierderi, fluctuații de presiune sau funcționare neregulată. Semnele pot fi trecerea greoaie pe gaz, ralanti instabil, consum crescut sau opriri la rece.
Injectoarele GPL sunt și ele consumabile pe termen lung. Dacă se murdăresc sau se uzează, motorul poate merge neregulat, poate tremura sau poate aprinde martorul check engine. Uneori se pot curăța sau recalibra, alteori trebuie înlocuite. Calitatea gazului, filtrele schimbate la timp și reglajul instalației influențează mult durata lor de viață.
Filtrele GPL trebuie schimbate periodic, nu doar când apar simptome. Există filtre pentru fază lichidă și fază gazoasă, iar rolul lor este să protejeze injectoarele și reductorul. Dacă sunt ignorate, economia de câteva zeci de lei se poate transforma în reparații mult mai scumpe.
Motorul de Logan suportă GPL-ul, dar nu fără limite
Motoarele simple de pe Logan au fost apreciate tocmai pentru compatibilitatea bună cu GPL-ul. Variantele aspirate, mai ales cele vechi, pot rula foarte mulți kilometri pe gaz dacă instalația este reglată corect. Totuși, GPL-ul arde diferit față de benzina, iar sistemul de aprindere trebuie să fie în stare foarte bună.
Bujii, bobine, fișe, dacă există, și reglajul amestecului sunt esențiale. O aprindere slabă pe benzină poate părea tolerabilă, dar pe GPL devine imediat vizibilă. Motorul tremură, ratează, pornește greu sau comută prost. De aceea, la o mașină pe GPL, bujiile potrivite și schimbate la timp nu sunt un moft.
După 10 ani, trebuie verificată și compresia motorului, mai ales dacă mașina a mers mult pe gaz și a fost exploatată intens. La unele motoare, jocul supapelor sau uzura scaunelor de supapă pot deveni subiecte importante. Nu orice Logan pe GPL va avea această problemă, dar un motor care merge neregulat, pierde putere sau consumă mult trebuie investigat serios.
Un alt cost inevitabil este revizia instalației. Chiar dacă mașina merge bine, o verificare într-un service specializat GPL poate descoperi pierderi, furtunuri îmbătrânite, coliere slăbite sau reglaje incorecte. GPL-ul este sigur când sistemul este întreținut, dar nu trebuie tratat superficial.
Ce costuri trebuie anticipate după 10 ani
După un deceniu, proprietarul trebuie să se aștepte la cheltuieli cu rezervorul, revizia instalației, filtrele, eventual reductorul și injectoarele. Nu toate vin simultan, dar sunt suficient de previzibile încât să fie incluse în buget. O mașină pe GPL este ieftină la carburant, dar nu este gratuită la întreținere.
Dacă rezervorul trebuie schimbat, costul poate fi cel mai vizibil. Dacă doar filtrele și reglajul sunt necesare, suma rămâne rezonabilă. Dacă însă instalația a fost ignorată ani întregi, pot apărea costuri cumulate: reductor, injectoare, furtunuri, electrovalve și diagnoză. Aici se vede diferența dintre o instalație întreținută și una exploatată până la capăt.
Trebuie verificată și trecerea între benzină și GPL. O mașină pe gaz trebuie să meargă bine și pe benzină. Unii proprietari folosesc aproape exclusiv GPL și ajung să ignore pompa de benzină, injectoarele de benzină sau combustibilul vechi din rezervor. Este o greșeală. Sistemul pe benzină rămâne necesar, mai ales la pornire și în situații în care GPL-ul nu funcționează corect.
Pe lângă instalație, nu trebuie uitat că vorbim despre un Logan de 10 ani. Suspensia, frânele, ambreiajul, distribuția, anvelopele, bateria și elementele de caroserie contează la fel de mult. Uneori, oamenii se concentrează pe GPL și uită că mașina are toate celelalte componente ale unui automobil vechi.
Când mai merită Loganul pe GPL
Un Logan pe GPL după 10 ani merită păstrat dacă motorul este sănătos, instalația este omologată și întreținută, caroseria nu are probleme grave și costurile anuale rămân sub control. Pentru navetă, oraș și drumuri frecvente, poate fi încă una dintre cele mai ieftine forme de mobilitate.
Merită mai ales dacă faci kilometri mulți. Economia la carburant se simte real atunci când rulezi constant. Dacă mergi foarte puțin, avantajul GPL-ului scade, iar costurile cu verificările și eventualele reparații pot părea mai greu de justificat.
Nu merită păstrat dacă instalația este expirată, motorul merge prost, caroseria este ruginită serios, iar reparațiile necesare depășesc valoarea mașinii. În acel moment, faptul că GPL-ul este ieftin la pompă nu mai compensează riscul și disconfortul.
În concluzie, Dacia Logan pe GPL poate rezista foarte bine după 10 ani, dar nu fără investiții. Instalația are nevoie de atenție, rezervorul are termen, filtrele trebuie schimbate, iar motorul trebuie menținut în stare bună. Dacă respecți aceste lucruri, Loganul pe gaz rămâne o mașină greu de bătut la cost pe kilometru.